風評：核三最快2027重啟？民進黨如何面對問責？

近來官方頻頻釋出可能重啟核二、三的訊息，甚至暗示不排除「核三最快2027年重啟」，不過，只要民進黨的「非核家園」政策一日不廢除，重啟核電就不可能，更何況，一旦重啟核電，民進黨恐怕很難面對社會的問責與究責。

根據經濟部的說法，上周四（27日）已正式核定台電核電廠現況評估報告，核二、三廠具有再運轉可行性，明年3月將把再運轉計劃提送核安會，核三預計需約1.5至2年能完成。周五行政院長卓榮泰面對立委詢問是否可預期2027年核三重啟運轉時，他回答說：在核能安全無虞的狀況下，「是可以考慮往這時程來做規劃。」之後經濟部長龔明鑫則說若一切順利，核三廠有望在2028年初開始重啟。

對官方的動作與官員的說法，有人解讀是綠營廢核態度鬆動軟化，核電重啟指日可待；另一種看法是賴政府只是拖延、緩和外界要求重啟核電的壓力，實際上並無意讓核電再上場。但無論實情如何，賴政府現在這種作法，都是荒唐、不負責任、甚至是錯亂的。

以卓榮泰在立法院的回答為例，他說「核能安全無虞的狀況下」，「是可以考慮往這時程來做規劃（指2027年重啟核三）」。這番說法是狀似正確、已給出條件與時程，但其實卻是通篇荒唐廢話的回答。

試問，核三在被民進黨除役之前，已經運轉了整整40年，而且是「安全無虞」運轉40年；民進黨把核三停機除役的理由，也與安全毫無關係，純粹就是為了實踐該黨全面廢核的「非核家園」政策，絕對不是核三（及其它核電廠）發生與出現了什麼嚴重的安全問題，才要停機除役。現在把「安全無虞」說成重啟核電條件，豈不荒謬？

結論很清楚：如果真要重啟核二、三，賴政府第一件要作的事就是廢除非核家園政策，而不是在安全上作文章、打轉，因為停機除役原本就與安全無關；這跟當年台北捷運木柵線測試時發生火燒車、安全出問題，所以暫停測試體檢、待安全無虞後再繼續測試與營運，是完全不同的兩回事。

這就是為什麼賴政府讓經濟部對核電廠作現況評估，擺出一付要重啟核電的架勢，卻仍難取信於社會大眾；真要重啟核電，賴政府第一件要作的事就是與反核人士溝通並說服他們、廢除非核家園政策，之後才能談到核二、三重啟的技術與時程問題。

而且，賴政府應該知道，只要核三決定重啟，代表的就是非核家園政策廢除，因此其它核電廠也可以重啟，最重要的是「封存」超過10年的核四就可起死回生，賴政府沒有理由重啟核二、三，卻對更新、從未發過電的核四繼續封存，但要讓核四運轉馬上就要面對反核四的大佬林義雄，賴政府作得到嗎？

此外，如果賴清德真在其任內（2027年）就要重啟核三，馬上面臨一個嚴重的政治問題：社會的問責與究責。廢核政策是從蔡英文上台開始推動，但這個政策是全民進黨都支持的共識，如果要究責、問責，整個民進黨上上下下都跑不掉。

而廢核政策在民進黨手中推動10年，「成果斐然」的達成非核家園的同時，也帶來龐大、鉅額的成本與花費；把原本可延役繼續發電的核電全部歸零，如果只算發電成本，20年下來浪費的金額是數千億元計；如果算「重置成本」則是以兆計。而為此買的高價綠電、台電對火電的投資、電價上漲的成本，也是以數兆元計。

與此同時，還有民眾付出健康的代價：讓近零污染與碳排的核電歸零，改以火電替代，污染與排放當然增加；今年的COP30（聯合國氣候峰會）公佈的減碳成績，台灣在被評比的67國中名列59名，是明確的居末段的放牛班，而且台灣己連續多年居末段了。賴清德與民進黨是否願意冒如此大的風險、承受如此龐大的政治成本？

近來可看到網路上開始有人在「鋪陳」說，賴政府如果要重啟核電也是為了「抗中」而只能吞下核電，但想想當初廢核、力推綠電時說的理由吧：說核電廠擔心被炸，綠電更能挺過封鎖，更荒唐的還有說離岸風電可阻止對岸軍隊登陸。因此，就是一個話術罷了。

更且早在廢核推動之初，國安問題就已被再三提及，外媒《華爾街日報》甚至在2015年就以「台灣選擇脆弱」（Taiwan Chooses Vulnerability）評論民進黨的廢核政策，指台灣政客太短視。

因此，只要賴政府確定要重啟核電，無論用什麼理由，都難逃政策錯誤的問責、究責，賴清德與民進黨會有此擔當嗎？在政策公告確定之前，外界就不必對官員那些含糊其詞、甚至荒唐錯誤的說詞作過多的期望與解讀了。

