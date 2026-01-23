風評：歐盟失敗的綏靖政策，重組中的地緣政治
川普要對歐洲8國課10%的「格陵蘭稅」，歐盟對川普的「綏靖政策」宣告失敗；歐盟原本以為自己「在餐桌上」，美國主導的俄烏和談中歐盟才發現自己「不在餐桌上」，到川普要併吞格陵蘭時才又發現，自己變成「在菜單上」了。
川普上任初就表達對併吞格陵蘭的興趣，之後的對等關稅讓全球陷入關稅戰中，外界多以為川普就是「說說而已」、此事已是過去式。不過在關稅戰底定、美國又成功「進出」委內瑞拉綁赴總統馬杜洛後，川普就把目標放在格陵蘭上，以國防、國安的理由要把格陵蘭納入美國，甚至在上周六與丹麥、格陵蘭舉行了首場的「正式協商會議」。川普擺明的說：「無論如何，我們都要得到格陵蘭島，不排除軍事行動」。
歐洲的反應是丹麥、芬蘭、法國、德國、荷蘭、挪威、瑞典及英國等8國發聲明，支持丹麥與格陵蘭、反對川普的併吞；川普的反擊也如響斯應、馬上來到：宣布對此8國從2月起加課10%關稅、6月後再升高為25%，外界稱此為「格陵蘭稅」，歐洲則考慮再以當初未祭出的關稅報復回擊。
至此，所謂的「跨大西洋關係」即使尚未斷裂、也是岌岌可危了，而這也證明當初歐盟對川普的綏靖政策完全失敗。雖然周三川普又說不對此歐洲8國課稅，外界也有以「川普又退縮」為標題，但實際上是因為川普在瑞士和北約秘書長呂特會晤後，雙方已建立有關格陵蘭的未來協議架構，實際上川普是階段性取得他需要的成果才暫停對8國加徵關稅。
去年4月川普公布對等關稅，對所有國家課以10-50%不等甚至更高的關稅，其中歐盟被課20%、中國被課34%，之後對等關稅暫緩、進入關稅談判期。在所有國家中，最受矚目的就是歐盟與中國，因為拿全球經濟版圖與力量來看，美國以30兆美元的經濟規模居冠，歐盟與中國都以19兆多美元排在美國之後，如果中國與歐洲都能步調一致的對美國採強硬的報復，是有可能擊潰川普的對等關稅。
但最後中歐選擇截然不同的方式回應：在川普警告會對採報復行動的國家採更高稅率後，歐盟選擇忍讓、談判，最後與美國達成貿易協議，美國對歐盟商品課15%關稅，但歐盟對美國商品則是零關稅之外，還承諾對美投資6000億美元、3年內採購7500億美元的能源等。
中國則祭出報復行動，中美一路對打拉高關稅到超過100%，之後兩國休兵談判，期間也爆發科技管制、港口費、稀土牌等對戰，最終達成協議，外界一般的評價是中國的實質利益大於美國。
而從這次川普要對歐洲8國課「格陵蘭稅」來看，歐盟去年對川普讓步的綏靖政策顯然失敗，因此無助於美歐貿易關稅的長期穩定，反而因歐盟的退讓讓川普覺得歐盟容易「拿捏」、甚至可藉著關稅戰對歐洲予取予求，這次格陵蘭問題，他二話不說就直接對站出來反對的歐洲8國祭出加徵10%關稅，如果這8國不退讓，6月再升高為25%。
正如去年對等關稅公布後，歐盟怕得罪川普而對報復行動的遲疑、害怕、終而走上屈服的情況一樣，面對川普這次對歐洲8國要課格陵蘭稅，從初始嚷嚷的報復到之後「寧可談判，也不要馬上報復」立場的確立，歐洲顯然已難有與美國抗衡的膽氣，而川普「交易的藝術」則是一貫的把這種談判對手吃乾抹淨。相較之下，中國那種毫不遲疑、立馬等量回擊的方式，似乎才是讓川普「有所克制」的應對方式。
事實上，單純從貿易數字看，歐盟應該更有硬扛美國關稅戰的底氣。雖然中國與歐盟都對美國享有鉅額順暢順差，但歐盟從美國進口的商品高達3875億美元，遠超過中國從美國進口的1446億美元。如果加上服務業貿易，歐盟每年從美國進口的金額超過7000億美元。換句話說，歐盟如對美提對等報復，其力量會比中國的報復更強大。
但歐盟不敢戰，選擇忍耐、退讓，接受川普的不平等條約：美對歐課15%、歐對美是零關稅加各種採購、投資承諾。
關稅戰確實是川普的最愛、也是最常用的「武器」，在川普手中，關稅戰已經來到的一個特別又關鍵的地位，從經濟到國際政治，許多國際事務他都想靠關稅解決；而他不分敵我、無差別的出手方式，也讓過去（拜登時代）的地緣政治格局裂解、重組。
例如，他要把加拿大「納為一州」、以芬太尼理由對加祭高關稅等，已讓傳統上親密的美加盟邦關係破裂；不到1年前還稱中國是「加拿大面臨的最大安全威脅」的加國總理卡尼，上週到中國訪問、兩國達成多項協議；卡尼訪中時向記者說得明白：近年來「世界已經改變」，而與中國取得的進展使加拿大「在新世界秩序中處於有利位置」。加拿大曾追隨拜登政策、把中國電動車關稅提高到100%，但這次訪中後降到6.1%，某個程度上就彰顯加國不再當美國的「附隨組織」了。
原本在美國圍堵中國的「四方安全會談」中有重要地位的印度，總理莫廸在川普上任後第一時間訪美，雙方熱絡和諧，但印度並未被「友善對待」，對等關稅被課25%、加上買俄羅斯原油的25%懲罰關稅共50%。接著去年10月中印和解、12月俄羅斯普丁到印度進行國是訪問，兩國簽署多項合作協議。川普確實是把印度推向地緣政治角力中的另一方。
這次川普要併吞格陵蘭、同時為此對歐洲國家再祭懲罰關稅，縱然最後又暫時取消，但肯定是再把原本的盟邦推向另一邊。而歐盟如果不記取去年綏靖政策的失敗繼續退讓，大概永遠都只能在川普的「菜單上」。至於台灣，雖然未必是立即又直接的受影響，但美國的戰略收縮與全球地緣政治角力版圖的變化與重組，終究會對台灣產生鉅大影響。
