風評：民進黨硬撞南牆不回頭
俗話說，不撞南牆不回頭，不到黃河不死心；往好處說是不到完全絕望，不輕言放棄；往壞處說，就是往死裡嗑，非到自毀不罷休；政治講究手段─不論是溝通協商，就是不能固執別扭，偏偏民進黨掌握權力久矣，失去了政治搏大的彈性和機靈，多的正是一朝權在手的剛愎自用；最莫名其妙的是，怎麼做不成之往哪兒做。
民進黨立院黨團日前衝「藍白聯手修法」發動攻擊，就是一樁固執到近乎笨的作為，因為指控藍白多數「無視程序正義，暴衝修法」，是這屆立法院成軍以來，民進黨一貫駡詞，再駡三個月，就可以大辦「駡詞無效兩周年紀念」，駡上兩年有效無效，也不是隨口說說就能做數的，關鍵檢驗指標：七二六、八二三，兩次浪費公帑數億的「大罷免」大失敗，就是最客觀的「南牆」，民進黨撞兩次都沒撞醒自己，大有直接往淡水河（台灣沒黃河）跳的架勢。
駡詞不變效力有限─大罷免大失敗，民進黨繼續起乩
民進黨批評藍白「亂修法」的例子，包括：一，掏空國家財政：財政收支劃分法；這是大罷免前就三讀的法案，上周再次修法，主要是明確計算公式；在民意心中，財劃法掏空不了國家財政，而是均衡中央與地方財政，這是民進黨限期以來的主張，偏偏執政後變臉不認，民進黨不認的後果，其實反襯國民黨以前中央攬權不可謂錯，這不是民進黨笨嗎？何況在民意眼中，民進黨各式各樣「國家隊」，才是掏空國家財政的元凶。
二，扼殺能源轉型：光電三法；遺憾的是，民進黨的能源轉型，正是所謂「國家隊」掏空國家財政的原型，其中光電尤最，既有主事者還有話事者，不論主事或話事，都有民進黨派系的影子，有弊辦不了。國家山林全破壞；更離譜的是，民進黨的手直接伸進人民團體，號稱最重環境保育的所謂「環保團體」竟聯合聲明反對光電案「環評」，環團不環保，直接當側翼，算得上是台灣民主三十多年來的經典笑話之一。
三，法庭直播草率上路：法院組織法；法院公開審理是明定於法的原則，公開審理並不代表「直播」，法院判案是否應該「直播」？的確見仁見智，但是，立法院三讀修法算不上「草率上路」，因為給了三個月的準備期，同時，一、二審的以「不公開為原則」，只有重大公益或社會矚目案件經審酌後才能公開，這個「審酌權」還是在法院而非立法院；「原則公開」只在三審的最高法院和憲法法庭，後者早已公開，前者屬法律審，其實乏味的很，非重大案件，真直播大概沒多少流量，就像立法院直播真會會皆看者，少之又少。附帶一提，柯文哲案諸多匪夷所思，讓民眾對司法生疑，民進黨反對法庭直播，而所加深民眾對「民進黨心虛」的負面印象，對民進黨肯定不利。
在野黨「架空」執政黨「報廢」─獨立機關早去掉半條命
四，軍人待遇重複調升：軍人待遇條例、國軍退除役官兵輔導條例等，這是民進黨大砍軍公教退休金的後遺症之一，再加上兩岸形勢險峻，不論是志願役或義務役，台灣兵源漸缺是事實，不拉高薪給如何吸引役男？除了軍人，還有警消，民進黨寧可特權分配資源，不肯在制度上提高軍警消待遇，傷的是台灣社會的衛國能量。
五，架空獨立機關：從公平交易委員會到NCC；民進黨的指控剛好與民意印象相反，如果在野政黨不肯順利通過人事案，謂之「架空」，那麼民進黨總統和行政院只肯提名「聽話的人」，就是不折不扣的「報廢」獨立機關了，NCC（國家通訊傳播委員會）已經被民進黨執廢八年，還有中選會、監察院、司法院…，全部是被民進黨報廢的獨立機關，哪個為害更大？
六，沒收罷免權：公職人員選罷法；在野修法讓罷免連署附加身份證影本，這是免除連署不實的漏失，有何不可？
七，癱瘓憲法法庭：憲法訴訟法；在野提高判決違憲門檻，不過是比前法多一人，而且，過去大法官會議的成例，癱瘓憲法法庭的不是憲訴法，而是總統「唯綠」與顯非專業的不當提名。
多數輾壓沒收公投，民進黨還有臉重提「綁大選」？
民進黨列舉上述修法案外，特別提醒若不阻止立法院「失速修法」，接下來還有更多「亂台劇本」包括：財劃法分配公式、公投綁大選、不在籍投票、總統二輪絕對多數決…；財劃法前已述及，「公投綁大選」巧不巧既成於民進黨之手，却因為公投佔不了上風，而毀於民進黨之手，蔡英文時代民進黨靠「多數輾壓」，讓公投與大選脫勾還硬性規定兩年一次的「限期公投」，連民進黨前副總統呂秀蓮都大搖其下；不在籍投票，不是國民黨和民眾黨的專利，早在二十五、六年前，民進黨立委張旭成、湯金全等人都提案過，台灣政治極化發展，選舉投開票缺乏社會信任，但縮小範圍台灣境內的不在籍貫投票，排除大陸和國外，問題並不那麼大，民進黨的排斥其實是對自己執政有欠的焦慮。
最可嘆的是行政院長卓榮泰，不知是黨團配合他吹響九合一戰鬥的號角，還是他配合黨團唯一「戰術」─鬥」？財劃法一修二修，一年內已經兩次完成三讀，他這才終於回魂表示，「要提出行政院版本迎戰」，一年多的時間，行政院是放大假還是眼中只有罷免沒有其他？不要說「迎戰」，只怕行政院版本連「付委」（交付委員會審查）程序都有困難，又或者，這個「行政院版本」，又成了九合一選舉的「子彈」？九合一是地方選舉，苛扣中央撥補給地方的預算資源，是智是愚是利是弊？未必如民進黨所想，提醒卓揆和民進黨，這個「子彈」已經驗證無用，換一招使吧。
