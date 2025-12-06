風評：為美生產50%晶片！賴總統知道自己在扯什麼嗎？

俗話說，有料沒料開口便知。遺憾的是賴清德總統顯然就是沒料的那種，他接受外媒訪問談到台灣「願助美製造全球50%晶片」，就是完全狀況外的說法。

賴清德以視訊方式接受《紐約時報》「DealBook Summit」主持人專訪時，對主持人提問，川普曾表示希望台灣協助美國，在未來幾年能製造全球40%到50%的半導體晶片，他回答說願助美製造全球50%晶片、協助美國再工業化等。

這是一個錯誤的提問引來的外行回答的案例，「來源」則可能有點複雜，一部份是美國商務部長盧特尼克9月多受訪時提出的「美台晶片產能五五分」方案，其意是要推動把台灣晶片產能分去一半到美國，目標是把美國的晶片自製率從2%提高到40%。另外一個是川普11月受訪時說，「2年內，我們將占據40％到50％的晶片市場。現在的情況是，各大公司正從台灣撤離。他們因為關稅而湧入美國，若沒有課關稅，他們就不會這麼做。」

美國想在短短2、3年內，變成有能力製造全球4-5成晶片，從數據與實務非常清楚的說明：這是百分之百不可能作到的事。因為川普念茲在茲的是美國的晶片製造能力（產能），但美國晶片產能在全球占的比例只有12%左右，如何可能在短短幾年內可數倍增長？

看看台積電在美國的設廠吧；2020年5月宣布投資計劃、2021年動工、2024年11-12月量產，整整花了4.5年，川普要在2、3年內變成有能力製造全球4-5成晶片，肯定無法作到。

更何況，美國真正在意的是尖端製程的製造能力，而美國在10奈米以下的先進產能的占比在2022年前約8%，在威脅利誘讓台積電等晶片廠赴美投資1650億美元的尖端製程後，預估到2030年時占比可提高到28%。

因此，非常明顯，那種想幾年內就把美國晶片產能提高到全球的4-5成、甚至只限於尖端產能占比到4-5成，都是絕無可能作到。更何況，美國並不需要把成熟製程的晶片製造弄回美國，美國完全沒有必要把成熟晶片產能推上占全球的一半，因為不划算、更無必要。

再者，在美國增加晶片產能的同時，台、韓、中、日等國也在大手筆投資晶片廠。例如，以成熟製程（28奈米以上）而言，中國的產能已占3成、僅次於台灣的44%；近年中國大規模投資晶片廠，預估到2030年時，中國可搶下全球超過一半的成熟製程市場，台灣成熟製程占全球比重降到26%。

因此，川普那番要讓美國晶片達全球一半的夢想，別說2年內作不到，10年甚至永遠都作不到，因為美國增加晶片廠的同時，所有擁有晶片產業的國家也都拚命增加投資。

賴清德顯然對各國晶片生產的數據、生態一無所知，所以變成只能順著錯誤的問題講下去，表態說台灣願意幫助美國製造全球50%的晶片，卻毫無知覺這肯定是作不到、甚至是荒唐無稽的目標。

不同的數據可以切出不同的視角與觀點，換個角度看，其實美國在全球晶片市場的市占率已經有一半以上了。依照半導體專業機構的數據，2025年全球半導體市場規模估計上看6,970億美元，各國市佔率以美國以50.2%居首，其次依序是：南韓13.8%、歐盟12.7%、日本9.0%、台灣7.0%、中國7.2%。

這個數據跟先前美國生產全球12%左右晶片的不同點在於：50.2%這個數據代表的是美國企業（品牌）出售的晶片，12%這個數據代表的是美國「生產製造」的晶片占比。例如AI王者輝達的晶片，輝達是美國企業，當然算在50.2%這個數字內；但因為輝達是無晶圓廠的半導體公司，其晶片生產全部委託給台積電這種晶圓代工廠，因此以生產製造而言，這部份是不在那12%之內，反而會算在台灣生產製造出的晶片數量的帳上。

如果賴總統對這些數據與生態多一點了解與概念，就不用跟著訪問者說什麼台灣願意協助美國再工業化、讓其晶片製造50%之類的鬼話。

此外，賴清德說他也「希望台灣能夠幫助美國再工業化」，我方也很樂意協助「（川普希望的）美國能夠成為AI世界中心」，這是混雜著驚人的無知與自大而來的「友善」。

美國的「去工業化，去製造業化」是經過40年的時間走到今天這種狀況，原因不少，從經濟思潮的改變（新自由主義上場）、國家政策與路線的位移、到經濟體依照資源秉賦作出的選擇（金融與科技創新更有利於「賺大錢」），還有民眾與藍領的改變（不進工廠）……，自2009年歐巴馬政府就推出《美國製造業振興框架》、提出「再工業化」戰略，川普更以各種「非常規」方式（如關稅戰）逼迫製造業回流，結果呢？

效果顯然非常有限，雖然止住美國製造業再往下滑的趨勢，但整體來看提升微不足道。以製造業在全球所占比重來看，中國從2011年的21%提升到現在超過30%，美國則由16%小小的提升到17%多。

美國要再工業化卻舉步維艱，幾乎都是本國因素造成，說台灣「幫助美國再工業化」，是低估甚或對問題無知，同時也是高估甚至自大台灣擁有的能力。賴清德說台灣「很樂意幫助中國、共同合作，解決他們（中國）所面臨的各項經濟問題」，也是相同的無知與自大的發言。台灣竟能同時協助全球最大的中美2大經濟體解決他們的經濟與產業問題，這是「挾泰山以超北海」的任務，但賴清德可以輕鬆道來，無知無畏是也。至於自甘拱手把晶片產業上貢美國，就更讓人搖頭嘆息了。

