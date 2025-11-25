風評：烏克蘭和平方案VS.台灣全民安全指引
戰爭不是笑話，地球最危險的地方─台灣，却有極大的「韌性」，無視已成每天常態性繞台的軍機軍艦，照樣「有錢有閒看演唱會」；就在美國總統川普要求烏克蘭接受「二十八項和平方案」的同時，國防部「緊急」動用第二預備金，啟動「當危機來臨時─台灣全民安全指引」普發到家戶作業，活脫脫一場視戰爭如兒戲的亂世太平狗黑色鬧劇。
割地裁軍放棄入北約─烏克蘭所為何來？
俄烏戰爭打了三年半，烏克蘭硬打一場贏不了的戰爭，損失人口上千萬，失去領土近五分之一，直接戰損一千五百多億美金，經濟損失也達三分之一，估計重建費用四千八百多億美元，是二０二三年烏克蘭名義GDP的二點八倍；如今面對的是一個無法接受（承受）的和平方案─割地、裁軍、放棄加入北約…；烏克蘭奮勇力抗爭取的，一件都沒得到，那麼這三年半的犧牲所為何來？
歐洲國家根據「美國版」提出逐條修正的對應版本，烏克蘭的處境也回不到戰爭前，最悲催的是，烏克蘭總統澤倫斯基聲言「任何協議必須帶來『有尊嚴的和平』」，實情却是在戰火摧毀下，尊嚴如塵土，這樣的「和平」就是悲劇。
俄烏戰爭爆發之際，「今日烏克蘭，明日台灣」成為熱搜詞，台灣成為另一個國際聚焦的熱區，當時蔡英文總統特別強調，烏克蘭和台灣處境不同，却無法阻止「國際友人」把烏克蘭作為台灣的對照組。
不比不知道，兩相對照更讓人心驚膽跳。華府智庫歐洲政策中心（CEPA）曾經指出，台灣可以從烏克蘭學到三件事：包括具備「彈性及適應性的軍事能力」、「混合戰的能力」以及「國際支援的重要性」；簡單講，一要增加軍購，二要強化現役與後備軍員的訓練，三要強化認知作戰打擊（網路）假訊息，四要國際聯盟與支援的重要性；這四項，台灣都願意做，遺憾的是，除了強化認知戰紅了一個沈伯洋，印了一本「全民安全指引」，其他三項迄今看不出效果。
烏克蘭有國際支援，台灣有吃壽司的總統
以軍購為例，賴清德總統明確應允增加國防預算，但軍購機艦延遲交付狀況迄未改善，意思是，當解放軍每天宣傳「做好準備」，台灣的實情是看不到「準備好了」的期限；至於兵源，即使義務役役期從四個月回復一年，職業軍人招收不足，後備動員今年初才回到全民防衛動員署，尚看不出成效，尤其看不出有CEPA建議的「反應迅速且可抵禦敵軍推進的後備軍動員軍隊」。
最不能比的是，「國際支援」，北約和西方盟國提供烏克蘭的軍援和金援，對烏克蘭「防禦能力」有顯著的幫助，但「防禦能力」只能讓烏克蘭不輸，却不能讓烏克蘭打贏；CEPA直指台灣和美國或其他盟國缺乏正式簽訂的「防衛條約」，這使國際支援有潛在的不穩定性，因此台灣應該透過外交或建立與由美國的軍事關係，或參與聯合演習等，取得國際支援的承諾。
這些建議都對，却是台灣最做不到的事，「美中（台）共同防禦條約」一九八０年代終止，由《台灣關係法》取而代之，後者不具國際法效力，也沒有「台灣有事協同防禦」的強制性，僅僅承諾提供防衛性武器；簡單講，台灣有事，美國沒有介入義務，即使台灣翻倍提高軍購金額，都不可能爭取到「共同防禦條約」；同樣的，日本政界友台，從安倍晉三到高市早苗，「台灣有事，日本有事」可以是政治姿態，但眼前看到的是「日本有事，台灣只能吃壽司壯其聲色」，又或者中國暫停赴日旅遊，賴清德私下交代國策顧問組織二百人旅日團「聲援」，恍若未覺今年前九個月赴日旅遊人次就高達七百五十萬，這不是「國際支援」，而是典型的阿Q。
台灣沒有戰爭本錢，只有印「安全指引」的二備金
最重要的，《台灣關係法》的「認知」─台灣是中國的一部份，「國際支援」很大可能被視為「干預中國內政」；習近平和川普熱線通話，根據新華社公布的內容，習近平強調台灣「回歸」中國是（二）戰後國際秩序重要組成部份，而川普則表示理解台灣問題對於中國的重要性；這樣的「理解」，還能指望美國對台灣有多大強度的支持？
易言之，烏克蘭硬打三年半，還有國際調停維持其主權的機會，還有土地可以「割讓」，當中國認為台灣問題是二戰遺緒，當美國等國際社會都「理解」台灣問題對中國的重要性，台海有事，台灣能得到多少國際奧援？美國拒絕再支援武器給烏克蘭，因為再給也打不贏，同樣的問題，台灣要有多龐大的軍購才有機會「不打輸」？蕞爾小島有多少土地可以割讓？有多少人口可供戰爭傷亡？更慘烈的現實是，中國大陸對台灣不出手則已，一旦出手就是不死不休，台灣的終極戰略是「和平」，而非「求戰」。
台灣沒有戰爭本錢，只有印製發送「全民安全指引」的二備金，說「緊急」動用並不精確，因為這是賴清德九月召開全民韌性會議時的指示，偏偏並未編列入年度預算，故而動用第二預備金，二備金通常是應急應變應災之用，此刻發送到家戶，真不能不問問「戰爭危機已經急到非這個時候家戶普發」嗎？
「安全指引」不能說毫無用處，但戰爭爆發時十有八九用不上，隨便舉例，「遭遇軍事侵略產生心理壓力很正常，可以維持良好飲食運動和睡眠習慣，減少閱讀資訊，尋求專業心理機構協助…」戰爭發生還要找心理醫師？這段「指引」只要去掉「遭遇軍事侵略」四個字，就百分百適用，最重要的，少讀「全民安全指引」裡左一句戰爭，右一句軍事侵略，焦慮感都能緩和不少，花六千萬把戰爭焦慮「普發到家戶」，不可笑嗎？
可嘆的是，賴清德總統並不知道他的政府，正在把悲劇當成鬧劇般上演。
