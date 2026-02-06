風評：綁定美國能帶來經濟安全與矽盛世？作夢吧

賴清德總統日前主持「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，說臺灣與美國簽署了「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」、展現臺美攜手「強化經濟安全」。

不過，現實、也務實的看，當各國都紛紛要與美國「保持距離」、甚至遠離美國時，儼然不知今夕何夕的賴政府綁定美國的作法，豈能為台灣帶來矽盛世與經濟安全？

上週第6屆台美「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」會議在美國華府舉行，賴清德特別為此召開記者會，顯見其重視程度。因為這個EPPD對話會議始於川普第一個任期，之後的會議可說都是行禮如儀、波瀾不興，層級位階最多到部長、次長，三不五時還「以線上方式參加」，大概就了解對其「重視程度」有多高，外界也多數從未聽聞過此會議，因為會議都以官方發布一份新聞稿作收，也看不到實際對經濟產業的影響與益處。

因此今年賴總統帶著副總統、國安會祕書長、部長們等一起開記者會說明，規格堪稱史無前例的盛大，就相當引人矚目；目的也應該是很明確，向社會宣導台美關係更密切、經濟更安全，以洗刷因台美貿易協議引來外界的批評。

但很遺憾的是：現實是相當打臉賴政府的這套說詞。台灣在經濟、貿易上更依靠美國，帶來的不會是更強的韌性、更好的經濟安全，特別是在川普治下，對美國更大的依賴恰恰是經濟安全最大的風險，因為美國現在就是全球經貿地震的震央，而且已有許多案例清楚的告訴外界這件事。

舉一個最「血淋淋」的典範案例加拿大來看吧。加拿大無論是經濟或國家安全，都是完全依靠美國，加國出口到美國市場的比重占全部出口的7-8成之高。加國對美經貿的嚴重依賴，從本質上來說，依照國際貿易上的「萬有引力」理論來說，可以理解，因為美加地理上緊臨、美國又是全球最大的經濟體與進口市場，加拿大出口會以美國為主要市場實屬經貿上的必然結果。

與此同時，在制度上的安排也讓加拿大的經貿更被「鎖進」美國之中，除了原本兩國之間毫無障礙、自由進出的有形與無形邊界之外，無論是原先的北美自貿協定、或後來的美加墨協定，都讓兩國經貿關係更形密切。而多年來加拿大也相當怡然自待的待在這個「經貿舒適圈」內。

不過，這些都已經是過去式了。川普上台後，無論是其對加拿大祭出的高關稅，或是不留餘地的羞辱（說要併吞加國、稱其總理為州長、指加國全靠美國存活），都讓加國不得不另作打算，現在加拿大作的事就是：拉開與美國的距離、力求經貿多元化、分散風險。

因此，曾經乖巧的奉美國之命逮捕華為公主引發與中國衝突，也曾經與印度發生強烈外交爭議的加國，正主演著「大和解」戲碼，總理卡尼1月上旬訪問中國，緩和兩國外交關係、強化兩國經貿往來，同時也與印度洽談FTA；理由卡尼在瑞士達沃斯論壇說得很清楚，「過去那種舒適的假設--認為地理位置和盟友成員身份會自動帶來繁榮與安全--不再成立」（指經貿完全依賴美國），要增加本身的韌性就必須多元化與分散風險，才能避免被大國霸凌，因此加國「迅速推進對外多元化」，與歐盟達成全面戰略夥伴關係、「在六個月內在四大洲簽署了另外 12項貿易與安全協議」，還有「又與中國和卡達達成了新的戰略夥伴關係」。

而且，幾乎所有國家、經濟體都在作同樣的事：彼此結盟、經貿多元化、避免太過集中在美國市場，外界看到幾天前歐盟與拉美的南方市場正式簽署FTA、也與印度完成FTA談判；而加國也正與印度、東協、南方市場等談判FTA。因為美國已經從原本「基於規則的國際秩序」維護者，搖身變為以美國利益優先、視國際規則甚至他國利益如無物的國家。

當然，還有另外一幕同樣讓人印象深刻：從去年12月下旬起，1年多前還與美國一起抗中的美國盟邦，正紛紛趕往北京、與中國重建或再拉近彼此的經貿關係；從法國到芬蘭、英國、韓國、加國、西班牙、愛爾蘭、烏拉圭，2月後還有德國，都在這波「上京」熱潮之列。

所以現在全球各國增加經濟安全、提升經貿韌性的主軸是：遠離美國、或至少保持更遠的距離，才是王道。只有台灣的賴政府，把拉近台美經貿關係、把台灣更加「鎖進」美國，視為經濟安全與強化韌性，豈不謬哉？

即使賴清德無知亦無感於各國的轉向，從台灣自身的遭遇其實就很清楚看出來，台美達成的貿易協議，雖然美國把台灣商品的稅率降到15%，但台灣被迫承諾投資美國5000億美元，相較如歐盟、日、韓等同樣被迫承諾投資美國數千億美元的經濟體，經濟規模小的的台灣，承諾投資金額與經濟規模的比例是最高，顯見美國對台灣壓榨之苛刻。

而台美聯合聲明中的「矽盛世與經濟安全」更是無比的諷刺。美國要台灣在美投資晶片製造2500億美元，商務部長盧特尼克甚至樂著到處宣傳擺明的說：4成的晶片產能要回到美國。撇開最終能否達到的問題不談，這種作法無疑是削弱台灣在晶片製造上的重要性與地位，台灣的「領頭羊」產業對台灣經濟與產業的助益減弱。

請問賴總統，這對台灣的「經濟安全」是有多大助益？不但沒助益、甚至是損害台灣經濟安全，又如何能達成台灣的「矽盛世」？

如果真有，那也是增加美國的經濟安全，讓美國失而復得一個「矽盛世」，台灣得到了什麼？賴政府別再活在過去的夢幻中了吧。

