風評：綠朝引戰，軍火是門好生意！

綠營執政下，軍火果然是門好生意。室內裝修業者承攬國防火藥採購，茶葉公司得標國防部伺服器標案，傳統產業搖身一變成為軍火商，網傳所謂「台南軍火幫」下海爭食1.25兆軍火大餅。「綠友友專門發國難財」的意象殷鑑不遠，新冠疫情期間爆發「高登快篩案」，小吃店得標快篩試劑——難怪現在要強調，在烏克蘭戰火下，富人享受榮華富貴，還能「正常上班上課」，只有底層苦勞人民才需要上前線！

據立委爆料，高雄「綠二代」菸酒商跨行軍工業，5月設公司，9月登記為「槍砲彈藥刀械輸出入業」，10月投入國防標案，不到一年時間，便跨入高門檻的軍工產業。國防部價值近6億元的炸藥標案，得標廠商竟是資本額不到2000萬的室內裝修公司。消息一出，在網上炸鍋，喚醒了民眾對於「高登進口快篩」、「超思進口雞蛋」的荒謬場景和記憶。猶記政府採購新冠疫苗獨厚高端，而今，高端疫苗安在？

心繫戰爭財，炒作軍工類股

小資本廠商包下大買賣，南部傳產轉變成軍火商，宛若「小蛇吞大象」。疫情期間，一劑難求的快篩試劑，專案進口的巴西雞蛋，幾乎都是在民進黨政府的官官相護下而成局，小老百姓只能翹首盼望、望穿秋水、瞠目結舌。從裝潢業者到茶葉商，竟能拿下政府巨額標案，堪稱另類「綠色奇蹟」。

猶記美國軍火商2023年4月組團訪台，時任總統府副秘書長黃重諺受訪表示國內和軍工產業相關的股票「突然都拉上來了」，當時被質疑「拉抬」、「炒炸」軍工股。而今，民進黨政府推動軍用商規無人機，動輒拋出上百億元、上萬架採購量大餅，帶動股市中的軍工產業、無人機產業鏈，財經市場大力炒作「軍工概念股」。

不甘示弱：台灣拓展本土軍工業。

顧立雄接任國防部長一年半，罕見地在公眾面前與立委針鋒相對，強力駁斥外界對「裝修公司包攬炸藥」的質疑，宛若昔日顧大律師再度粉墨登場。顧律師火冒三丈為得標廠商辯護，但透過外界監督，國防採購可以更周全，顧立雄律師又有什麼可為顧立雄部長護航之理？

荒謬民防班，「歡迎飛彈打來」

顧部長宣稱「國內沒有自製產能」，但事實上，軍方不但40多年前就已完成RDX炸藥生產線，近年也持續維持生產能力，顧立雄若非刻意隱瞞，就是被軍中袍澤蒙在鼓裡。然而國防部也諱莫如深，全案延燒，宛如羅生門。



賴政府推動「全社會防衛韌性」，狂發被民眾丟掉的小橘書，結果促成「綠友友」販售民防課程，大賣求生包。民進黨立委沈伯洋的贊助金備受爭議，其所創辦的「黑熊學院」被爆出收受「境外勢力」資助，接受美國資金。沈伯洋自稱美國在台協會匯入他的個人帳戶，會有AIT的人會過來看訓練結果。最令人毛骨悚然的是，沈伯洋竟稱：「中國飛彈打過來對我們有很大幫助！」可見其見獵心喜、不惜引戰，大發國難財之心昭然若揭。



烏克蘭警鐘，貪腐吞噬國家



殷鑑不遠，美國川普家族公開指責烏克蘭貪腐案。美國總統川普的長子小川普12月7日在卡達「杜哈論壇」上痛批，烏克蘭的貪腐問題嚴重，這不是零星貪污，而是結構性的貪腐，國營企業制度化抽取回扣，且是「戰時能源/基礎設施」敏感領域，而這正在助長俄烏戰爭，揚言烏克蘭若不與俄羅斯達成《和平協議》，美國可能會「放棄」（walk away）這個國家。



正當烏克蘭為生存而戰，同時上演「朱門酒肉臭」的社會兩極化現象。烏國人民忍受俄軍轟炸與輪流停電，一場席捲基輔政壇的貪腐風暴，卻重創了烏克蘭總統澤倫斯基的戰時領導。國王人馬的醜聞不但涉及多位澤倫斯基的親密盟友，也意味著那些本應用於保護能源設施、抵禦俄羅斯飛彈攻擊的救命錢，可能大部分流入了私人口袋。



西方國家為支持烏克蘭抵抗俄羅斯的巨額資金，也屢屢出現「下落不明」的離譜情況。從堆滿現金的行李袋、豪宅裡閃著金光的馬桶，到官員們討論洗錢策略的祕密錄音，摩納哥街頭超跑如法拉利半數掛烏克蘭牌，都引爆了烏克蘭人民的滔天怒火，也讓澤倫斯基面臨上任以來最嚴峻的信任危機。

1.25兆軍購大餅：護國還是派對？



台北市議員苗博雅以俄烏戰爭為例，說現代戰爭下非戰區民眾仍可維持日常運作，若中共武統台灣攻擊外島，台灣本島仍可「照樣上班上課」，照常「馬照跑、舞照跳」的歌舞昇平景象。苗博雅的輕薄言論，顯現她對台灣的國防以及戰時狀態的懵懂無知。這個「預言」場景不會出現在台灣，而是在歐美日國家。商人掏空國庫，政客製造分裂，猶如烏克蘭富豪階級，舒適生活在他國。

賴總統未經國會通過與社會溝通，就逕自宣布1.25兆這個世紀軍購大餅，外界還沒看到預算項目，反觀F-16V遲未交機，被戲稱「隱形戰機」；海鯤號驗收一拖再拖；加上之前獵雷艦弊案等，國防經費揮霍不堪。而賴政府還照抄「高雄氣爆善款模式」，一味用文宣、包裝的名目，來「泡沫填充」高額國防預算，一面分潤綠友友們。顧立雄宣示要「以國防帶動經濟效益」，強調可以創造超過4000億元產值、9萬個工作機會，不懼戰爭陰影不斷升高，反而樂得舉國加入這場「軍火派對」。

台灣的下一座護國神山，難道是軍火業當道？軍火業護不了國，只會毀掉台灣這塊土地。百工百業磨刀霍霍，意圖搶食分一杯羹，戰時烏克蘭的貪腐教訓橫亙在前，賴清德政府為何視而不見？還是故意坐視不管，只為利之所在——必須全力打造「國防這門好生意」？



