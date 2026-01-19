風評：綠電拉高電價？從美國政治的左右與電價高低談起

最近美國兩黨面對今年期中選舉，正為「誰造成電價高漲」打得不亦樂乎，一定程度上是揭露民進黨政府能源政策的問題與隱憂，而台灣供電面臨的困境又更甚於美國了。

對美國的底層民眾、甚至中產階級而言，因為通膨因素，去年的確是不好過。但庶民感受最強烈的是電費的上漲，去年全美電費平均上漲高達11%，這個數字遠遠超過3%左右的平均通膨；如果拉長時間看，這10年來美國電價攀升幅度更已超過3成多。

一般民眾或許對美國對外關係的好壞感受不強，但對直接影響自己生活與生計的變化卻是非常敏感、反應也快。2024年總統大選川普的勝利，主要原因之一就是民主黨拜登執政時的通膨，因此去年的電價上漲也被認為會影響、甚至左右選情。

造成電價上漲的原因，共和黨歸因於民主黨力推的乾淨能源政策，大幅增加風光綠電，而眾所皆知的是綠電的成本與價格就是比較高。但民主黨則責怪是因為AI、資料中心用電過鉅，直接拉高電價，而共和黨向來是支持AI、建資料中心。

把電價上漲歸因於AI、資料中心的用電鉅增，既是事實也容易理解，以美國如此之「資本主義式」的體制而言，需求大增、供電業者將本求利，一定會提升電價，這從一家美國能源資料分析平台對全美數萬個地點的批發電價進行的跟蹤和分析可看出來：資料中心密集區域附近電費比5年前高出2.5倍，遠遠超出其它區域。美國可不像台灣一樣，全國統一電價之外更有政府會搞凍漲機制。

但更細部的分析資料可看出，綠電增加肯定也是電價上漲的主因。前紐約州副州長貝琪．麥考希日前撰文指出，民主黨長期執政的州別，因高度依賴風力與太陽能等再生能源，承受遠高於全國平均的電價水準，「紅州與藍州電價差距早已不是偶發現象，而是能源結構分歧累積的結果」，「紐約州居民平均電費比全國平均高出約58%，康乃狄克州更接近全美平均的兩倍」。

因此，美國電價的上漲應該就是這2個因素「攜手合作」的結果。有沒有注意到，台灣很不幸的也都有幾個讓電價上漲的因子，甚至還比大部份國家多了一個半導體生產擴增讓用電大增的因子。

民進黨一直不願正面承認他們推動近10年的「能源轉型」、廢除核電增加綠電，正是讓台灣電價高漲、台電承受鉅額虧損的主因，而且，這筆帳非常容易算─簡單到小學數學就可以算出。

依照官方的資料，不同發電方式的成本（平均每度）是可以相差數倍之多，以2024年的資料而言，核電只要1.42元，其它煤、氣發電成本3.43、3.44元左右，向開發商購入的風光綠電，每度更達5-6.5元左右，高出核電數倍之多。

而民進黨所謂的「能源轉型」基本上就是全面廢核，同時大幅增加綠電以替代核電。如果台灣不廢核，包括核四在內的所有核電廠，1年估計可發電約600億度，這600億度正是所有發電方式中最便宜的方式。在廢核改用綠電取代，每度電的成本至少可相差3-5元，直接算就是台電1年發電成本要多出1800-3000億元。即使因綠電不夠部份以天然氣發電替代，相差也是2元以上，以600億度算就是增加1200億元的成本。

政府一直把電價上漲、台電虧損等歸因於俄烏戰爭導致燃料上漲、以及為穩定物價實施的電價凍漲政策，但這些說法並不真確、甚至就是謊言；燃料上漲因素只有在俄烏戰爭爆發時發生，之後即回跌；凍漲政策也早已「解凍」更且電價早已調漲過多次，台電卻虧損依舊，凍漲這個理由就別再用了吧。

上周台積電法說會中，對法人關注AI晶片擴充產能一事，台積電董事長魏哲家就回答說，「我擔心台灣的電力供應。首先，我需要充足的電力，這樣我才能不受限制地擴展產能」。顯然政府口口聲聲「供應充裕不缺電」的保證，業者是不怎麼相信。

民進黨廢核的能源政策，加上AI大夯與半導體生產的持續擴產，讓台灣同時面臨電力吃緊、電價高漲的困境，民進黨死不認錯、從來不承認他們的能源政策、廢核增綠電，正是讓電價高漲供電又吃緊的主因，美國電價高漲就是明證，甚至德國因廢核重押綠電而導致電價高漲、影響工業競爭力的教訓早擺在那裡了。

但，賴政府能回頭嗎？

