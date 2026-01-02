風評：美國對中國晶片暫不課稅的陽謀

上週美國宣布延後對中國晶片的時間到2027年中，外界感到相當意外，但其實這可能是美國的「陽謀」，所圖者是更長期目標、及更根源性的扼殺打擊中國晶片產業。

上周二（23日）美國貿易代表署發布的一份公開通知中表示，中國「旨在主導半導體行業的做法不合理，給美國商業造成負擔或限制，因此可據以採取行動」，不過接著說的不是要對中國晶片課高關稅，而是中國晶片的關稅稅率在18個月內保持為零，到2027年6月後提高到一個未定的稅率。

坦白說，在川普政府不斷指責中國在晶片事業中採取不公平貿易做法，且川普一直釋出要對進口晶片課可能高達100%的關稅，以做讓企業願意到美國投資設廠生產、讓製造業回流，結果對中國反而仁慈的以零關稅放過，似乎不符情理。

但如換個角度看，則可能是合情合理、甚至是「圖謀甚大」。

雖然這個決定也有可能有考慮到川普明年訪問中國、且兩國在「川習會」之後已達成關稅戰「休戰1年」的共識，不希望因為對中國晶片課高關稅而破壞這一切，不過，這只是短期因素的考量，美國政府用「預告」方式宣布對中國晶片課高關稅，主要目的應該是要在降低衝擊與影響的情況下，逼迫美國企業少買甚至不買中國晶片。

美國對中國的科技戰是以晶片戰為核心，管制甚至斷絕中國尖端晶片的供應與製造能力，在突破美國的晶片封鎖方面，中國雖有進展（華為與中芯突破7奈米製程）但仍被壓制住。

不過，晶片市場上更大宗的是成熟製程的晶片，估計占75%左右，其它才是尖端製程的晶片，某個角度而言，這個75%成熟製程的晶片，即使未必比另外25%尖端晶片重要，但至少一定是一樣重要，因為其占的比重更高、更全面性的滲透到所有領域。

例如，大部份汽車電子（MCU、電源管理IC）、物聯網（智慧家電、感測器）、工業控制、醫療設備以及電源管理、類比IC等消費性電子產品中，都是使用成熟製程晶片，這些領域不使用尖端製程晶片也有其道理，一來要考慮價格與成本、二來「沒必要」。但不使用尖端晶片不代表其不重要，事實上，這些成熟製程晶片正是維持現代生活和工業運轉的基礎。

但現在這些重要的「基石」卻越來越向中國傾斜、變成要倚重中國供應。美國對中國實施晶片管制、不讓中國取得尖端製程的半導體生產設備，不過中國仍積極擴張與增加成熟製程晶片產能，預計2026年全球新增12吋晶圓產能中，成熟製程佔67%，而中國晶圓廠將貢獻77%。

如果拿全球成熟製程晶片市場來看，現在中國生產的比重已達34%，、低於台灣的43%，但死亡交叉馬上來到，2027年中國市占率會達47%、台灣降為36%，2030年中國拿下全球成熟製程的半壁江山、占比達52%、台灣剩下26%。

站在美國的立場，當然不樂見「維持現代生活和工業運轉的基礎」（成熟晶片）被中國企業掌控，祭出高關稅，至少能打擊與減少中國晶片的進口量。

為什麼不馬上就祭高關稅，主要是擔心影響車用晶片的供應導致汽車業停產；一個血淋淋的案例是9月下旬因美國的制裁政策，荷蘭政府突然接管中企控股的安世半導體，中國政府的報復是禁止安世在中國生產的晶片出口，結果讓幾家歐洲大車廠差點供應鏈中斷而停產，後來因「川習會」讓中美暫時休戰才未發生斷鏈。

而一般汽車晶片的認證時間，短則數個月、長則2-4年，美國宣布18個月後對中國晶片課高關稅，是有意的留下時間與空間讓車廠預先尋找供應商，算是「預告期」吧。

至於其效果與成敗仍待觀察，因為許多實務細節尚未被確認，例如，稅率到底多高、多低，還有課稅標的與方式，如何處理「內含中國晶片」的商品？而如果中國晶片在成本與技術上都有優勢，可抵銷高關稅的負面，則影響就小。再者，對美國那些使用中國晶片的企業而言，也會因其晶片占成本的比重高低不同而有程度不等的影響。

對台灣成熟晶片的業者而言，則應可望從此政策受惠，受惠程度同樣要視最後美國對中國晶片開出的關稅稅率高低、及中國晶片業者的因應能力而定。

