風評：美日菲侵門踏戶，賴政府出賣主權？

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日本、菲律賓日前啟動專屬經濟區（EEZ）與大陸礁層海域劃界談判，兩國擅自瓜分台灣東部海域的權益。我外交部第一時間居然表示「予以肯定」。除此之外，我國防部也連環出包，美國軍售台灣的F-16電戰系統，竟傳出美台不同步，台海開戰恐使我陷入窘境。賴政府一向高喊捍衛主權，但遇到美日菲就媚外轉彎，豈非出賣台灣主權？

兩甲子後，又見「旁觀者清」

日本首相高市早苗與菲律賓總統小馬可仕於5月28日在東京舉行「日菲峰會」，隨後共同宣布將正式啟動兩國太平洋專屬經濟區（EEZ）與大陸棚劃界談判。對於日本、菲律賓不甩我國經濟海域，逕自討論所謂「兩國的專屬經濟區海域劃界」，引爆國內輿論不滿。

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茲事體大，涉及該區域漁業資源、礦產資源、能源開發以及海洋管理權限。可笑的是，我外交部第一時間居然表示「予以肯定」。隨後，又改口強調，日本、菲律賓兩國此舉並不會影響我國依《國際法》及《海洋法》所享有之主權權利。

遙想當年日俄戰爭，清德宗光緒帝被迫坐視日本、俄羅斯在自己國土上大打出手，被嘲笑是「旁觀者清」；豈料，如今又見「清德宗」再世，眼睜睜看著日本、菲律賓瓜分台灣權益，卻只會開門揖盜，旁觀者「清」！

5月8日賴清德總統紀念歐戰勝利80周年後，又出席八田與一技師逝世83週年追思紀念會。（總統府提供）

開門揖盜，任憑外鄰宰割

反觀中共當局，則已兩度派出海警船在台灣東部海域進行「執法行動」。中國官方指出，日菲行為嚴重違反《國際法》和國際關係準則，中方絕不允許任何侵害領土主權的行徑。甚至有陸媒分析，日菲此舉背後有美日菲聯合打造「島鏈火力封鎖網」的意圖，試圖透過軍事綑綁和武器輸出擴大地區影響力，中方對此保持高度警惕。

而平時大喊「護主權」的民進黨政府，遇到日菲劃界爭議，卻低頭躲進沙堆當了鴕鳥。除了指責對岸出動海警船是挑釁外，對於如何參與日本、菲律賓的劃界談判，維護我經濟海域與相關權利，完全束手無策。賴政府「顧主權」，顧到金門馬祖地區禁限制水域和海峽中線消失，如今連台灣東部的專屬經濟海域也任人宰割。對於日、菲、中三方爭奪台灣東部海域，賴政府竟是悶聲束手，任由台灣漁民的生計權益遭外鄰踐踏。

無獨有偶，《台美對等關稅協定》（ART）這份協定最敏感之處，不只是「美國農產品能不能進來」，而是台灣政府讓渡權力，對美方降低自己的食安標準、檢疫判斷與邊境程序，對美國農產品門戶洞開。台美簽署了該協定之後，台灣政府讓渡農業和食品進口的審查權給美方，鬆綁「發芽馬鈴薯」進口，而且「美國花生」將以零關稅進口，讓雲林的花生農們氣炸了。

奴顏婢膝，但求博川一笑

這份《台美對等關稅協定》是把貿易主權與國安戰略綁在一起，台灣以擴大對美軍購與能源採購，開放萊豬萊牛與野牛市場，接受美方安全規格標準，以及配合美國對中國的科技封鎖，包含提高國防預算作為代價，換取美國的關稅減免與供應鏈安全保障。

說要捍衛國家主權，對美國老大哥卻奉上了台積電及半導體供應鏈，以及台灣科技人才大舉東進；美方智庫狂吹2027台海戰爭，對美軍購一口氣要給1.25兆元，T-34教練機已失事12架造成12名飛官殉職，缺乏彈射椅、黑盒子，居然仍未汰換。更離譜的是，美國軍售台灣的F-16V電戰系統，竟傳出美台系統不同步，這將使國軍裝備「孤立無援」。

以往，台日、台菲屢生漁業糾紛，甚至造成漁民傷亡或人船被扣，直到馬英九政府堅定採取果決行動，才先後促成與日、菲簽署漁業協定，保障漁民權益。諷刺的是，民進黨過去狂罵馬政府「賣台」，現在賴政府卻只會自欺欺人地安撫漁民，強調日菲談判不影響（前朝簽的）「台日、台菲漁業協定」，反而是民進黨出賣主權。

行政院副院長鄭麗君（右）、政委楊珍妮（左）簽署《台美貿易協定》，讓「發芽馬鈴薯」入關，而且「美國花生」將以零關稅進口。（顏麟宇攝）

口號治國，悲哉雙標政府

猶記2013年台菲專屬經濟海域重疊區域上的我國漁船廣大興28號船長遭射殺事件，菲律賓公務船人員使用機槍及步槍掃射，造成船長洪石成身亡及船上漁民受輕重傷，船身留下52處彈孔，菲國官員面對媒體嘻皮笑臉的輕蔑態度，令國人憤慨。

當民進黨掌權當政，喊得震天價響的台灣主權真的會轉彎，見國民黨就批評其「賣台」；遇到中國，馬上硬如剛鐵；遇到美國、日本、菲律賓，就會龜縮、軟趴趴。從對美軍購到日菲劃界，賴政府的國安團隊居然集體失能失語，日菲兩國都已經侵門踏戶了，居然還「肯定日菲動作」。悲哉，如此雙標的賴政府，毋怪乎被川普輕蔑、模糊地稱為「治理台灣（Running Taiwan）的人」！

《聯合國海洋公約》原本是為解決海洋秩序與資源分配而設計的機制，但現實上卻逐漸成為大國戰略競爭的工具，牽涉到地緣政治的敏感神經。賴政府「肯定」日菲踐踏中華民國領海主權，卻讓中共以反制日菲為名，進入我東部海域宣示「中國領土主權」。中共得以公然在台灣東部海域履行執法管轄權，無視中華民國主權與治權的存在。

日、菲瓜分我們的重疊經濟海域，豈能一副事不關己的態度！荒唐的是，竟還「予以肯定」。莫忘這可是漁民生計的唯一活路。民進黨口口聲聲說要對等尊嚴，自己卻是不斷出賣主權，毋怪乎令國人們火冒三丈！



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