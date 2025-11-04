風評：翡翠種電？這事讓民進黨永遠拿不下台北市長

雖然此事未成真，但應該已經足以讓民進黨永遠不必想選上台北市長了：民進黨竟然三番兩次想把翡翠水庫鋪上滿滿的光電板。

綠營，還想在台北市選嗎？

上週國民黨市議員指出，經濟部水利署連續3年發函台北翡翠水庫管理局，要求盤點轄內可否設置太陽能光電設施，包含屋頂型、地面型及水域型；這3次發函時間分別是：2022年3月、2023年12月、2024年12月。市長蔣萬安對此嚴正表示，「依法翡翠水庫是不可以」「我們絕對不准」。

更有意思的是翡翠水庫管理局發布的新聞稿指出，南部水庫設太陽光電板惹議，然而，翡翠水庫是大台北地區的水源地，攸關600萬人民生用水，局長林裕益強調，翡翠水庫水域依兩項法規雙重管制，禁止設置太陽光電板，未來一定會「堅持依法嚴格把關，禁止設置」。雖然沒有直接承認是否有此事，但言外之意已非常清楚：中央確實多次覬覦翡翠水庫。

翡翠水庫對台北（雙北）市民的意義與重要性，應該不必多說了：這個全台第2大（蓄水量）的水庫，提供給雙北600萬人的民生用水，為了保護水源、避免水土破壞，翡翠水庫上游集水區劃設超過1200公頃的保護區，禁止開發濫墾。因為保護得宜，翡翠水庫的淤積情況屬輕微，是各大水庫中情況最佳者，目前累積淤積率只有7%左右，遠低於設計時的推估值，相較之下，其它著名水庫、如石門水庫、曾文水庫的淤積率都已達3成左右。

結果，如此重要、影響著大台北600萬民眾生活與飲水品質、數十年來大家全力呵護、保護集水區與水質的水庫，民進黨竟然三番兩次意圖染指，要把光電板鋪到水庫區。民進黨覺得大台北600萬民眾中，會有多少人支持、相挺這個主意？

對民進黨而言，這個消息出來得非常不是時候，因為民進黨力推的綠電，特別是光電政策，幾乎已經被視為全台最大的惡政了。先是高雄大樹和山光電開發的濫墾濫伐，外界見識到種電造成的山坡地破壞、水木流失，竟然可以如此嚴重又惡劣。再來7月一場颱風刮起數百數千片光電板，民眾看到種電原來可以如此脆弱又不靠譜。

當然，黑白兩道、綠友友們分食、爭食光電利益的弊案、醜態這幾年已司空見慣，但曾是綠營力捧的「小英男孩」因光電案受賄被押，還是讓外界再次被提醒與見識到民進黨的「光電世界」中的黑暗與污濁。之後鋪在台南烏山頭水庫上的光電板帶來水質污染與景觀惡化的疑慮與爭議，又讓綠營的光電政策更被打入深淵，這時傳出民進黨掌控的中央多次發函要在翡翠水庫種電，對大台北的民眾而言，肯定是惡感更深。

綠營腦袋到底在想什麼？雖然經濟部多次澄清說水庫的光電板完全不會影響水質、沒有任何問題，但這種官方說法，民眾相信者不多吧？把這個風險放在600萬人飲水安全與品質上，有必要嗎？

而且，中央想在翡翠水庫種的光電可不僅於水面型的，中央發函給管理局要求盤點轄內可否設置太陽能光電設施，是包含屋頂型、地面型及水域型。大部份民眾最直覺反應且反對的是水域型，因為擔心這會污染水庫的水質，但其實更惡劣、遺禍多年的是地面型，這是要在被保護、不得開發的集水區內種電。

這些集水區全部是山坡地，要保護不讓開發的目的，就是要讓山坡地上的樹木、植物不受破壞、繼續保護山林；但民進黨如果在此地成功的建設地面型光電，代表的是要大舉砍樹伐林，未來這些山坡地的光電板下也長不出什麼植物，看看高雄大樹和山光電開發的「成果」就知道了。

因此未來翡翠水庫集水區的水土流失必然變嚴重、集水區的水土涵養效果下降、洪峰時間縮短，這一切都會讓水質變差、淤積變多、蓄水量降低、水庫壽命減少。這種遺禍千年、天怒人怨的政策，民進黨倒是三番兩次要台北市去作哩。

如果台北市是由民進黨執政，依照「其它縣市」的案例來看，大概率就會「准了」，全力配合中央在翡翠水庫上鋪滿光電板、在集水區的山坡地上砍樹種電。民進黨長期執政的台南市，就是全台各縣市中種電面積最多的地方，引發爭議的烏山頭水庫水面光電也在台南；發生全台矚目、破壞山林的大樹和山光電開發案，也是出現在民進黨執政的高雄市。

民進黨的中央政府如此殷切要在台北市管轄的翡翠水庫上種電，如果反對此計劃是台北占多數的民意，那有多少人會支持民進黨的市長候選人？問問民進黨的市議員們，有多少人願意站出來支持翡翠水庫種光電，大概就很清楚民意與民心向背了。

賴政府別再惡整、到處找地亂種電一氣了，回頭好好檢討與修正錯誤的能源政策吧。

