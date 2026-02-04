風評：肥貓滿天，兆豐來了林聰賢！

綠營肥貓爬滿天，柳營農會總幹事陳右欣接任台肥總經理之後，新潮流系要角、前農委會主委林聰賢驚傳接任兆豐資產管理公司董事長。可議的是，林聰賢不只沒有金融專業，他在中央畜產會董事長任內主導超思進口蛋專案，造成公帑損失高達5.3億元，竟能全身而退。賴政府酬庸的肥貓們，個個比誰的臉皮厚，只要撐過了風頭，很快又是一尾活龍。

「壞蛋」三兄弟，退步原來是向前

超思進口雞蛋案2023年9月爆發，林聰賢與時任農業部長陳吉仲一同請辭獲准。但林聰賢並未真正「退隱江湖」，而是轉換跑道成了「企業門神」，擔任杏國新藥公司獨立董事，杏國新藥與國家衛生研究院有產學合作關係。林聰賢在杏國新藥的任期，原本要到2028年，但他1月底請辭後，旋即「無縫銜接」到兆豐資產管理公司（AMC）董事長，享有部長級的待遇，到底何德何能？

然而，有了綠營黨證，有事就會沒事。北檢調查超思圖利案的結果，包括林聰賢在內，時任農業部長陳吉仲、次長陳駿季都全身而退。不但三人不必負責，甚至事後都轉戰新事業有成。陳吉仲重返學術界，陳駿季榮升農業部長，林聰賢則一路跨界發展，從農業領域轉戰醫藥界，現在更空降金融界，令人稱羨。

退一步後海闊天空，甚且佔領肥貓職缺。事實上，AMC主要是把銀行或委託人手中難處理、風險高的資產做好，幫金融體系清理風險、回收價值，若非熟悉金融者，難以勝任。但民進黨政府在資產管理公司的政治酬庸，可謂劣跡斑斑。林聰賢接任的上一位董事長林永堅，曾任高雄市副市長、內政部政務次長，亦是從政壇空降金融圈的「綠友友」。從林永堅到林聰賢，非金融專業不要緊，退步原來是向前。

前柳營農會總幹事陳右欣接任台肥總經理，挨轟政治酬庸養肥貓。（取自陳右欣臉書）

搶進AMC，家族雞犬都升天

無獨有偶，同是AMC的台灣金聯資產管理公司，就有兩任「政治酬庸」爭議事件。其一是前總統蔡英文表姐的林美珠，接任台灣金聯董事長後，被質疑有裙帶關係，上任短短一天就請辭下台；其二是「賴友友」的雲林縣政府前農業處長呂政璋，不管是家族因涉案遭通緝，或是其個人農業行銷能力，皆遭到質疑，接任三天便大翻車。林美珠、呂政璋兩人皆無金融背景，台灣金聯屬於政治色彩濃厚的資產管理公司，明顯屬「酬庸」性質。

尤其，當時2024年台灣金聯正準備進行史上最大土地標售案，牽涉金額高達33.8億元。在敏感時刻換上「綠友友」，連曾在民進黨政府擔任過行政院副院長的時任台灣金聯資產管理公司董事長的施俊吉都公開指稱，懷疑自己是因「擋人財路」才遭撤換。其間高層人事的更迭，被疑牽涉政商勾結黑幕，背後似有盤算和利益交換？

公股金控旗下的AMC，除了兆豐金的AMC，還有合作金庫的AMC，政治酬庸高雄大本營。在民進黨前高雄市議長蔡見興接任合作金庫資產管理公司的董事長後，修改都市更新及危老代墊款業務內規，當時總放款金額高達74.7億元，近7成金額都集中放款在自己的地盤高雄。而且讓兒子蔡政達出任合庫創投經理，外甥陳柏州也帶進合庫，商業夥伴的女兒也成為合庫AMC協理，根本是把公營事業變成家族事業和民進黨的黨營事業。蔡見興也因「家天下」事件曝光而黯然下台。

「唯綠」又何妨，獨立機關不中立

綠營政治家族「寄生」公營事業，屢見不鮮。英系大老、海基會董事長蘇嘉全的外甥張仲傑，原本是公營企業唐榮公司的技術工，民進黨重新執政後升任唐榮公司總經理，外界未必能感覺到張的專業能力，但卻感覺到了張提攜親屬、全家承攬標案的勁頭。張仲傑捲入涉弊疑雲，最終請辭下台。

政治酬庸爭議接二連三，不顧專業治理的原則，用人「唯綠」用人「唯親」。最近被揭露的「台灣中小企業聯合輔導基金會」亦復如是，前任總經理吳群隆，就是蘇系代表；現任董事長則是英系的徐定禎，總經理葉仁創是新潮流，顧問顏子傑則是新潮流鄭文燦人馬，都是因為落選以後被酬庸過來，吃相難看，浪費人民納稅錢。



不僅如此，民進黨完全不顧社會觀感，任用官員向來看顏色不看專業，如前NCC主委陳耀祥及前中選會主委李進勇，使得「獨立機關不中立」淪為笑柄。整治官箴、監督百官的監察院，儼然成了民進黨的掌中傀儡，與違法犯紀的官員沆瀣一氣，淪為「只敢打蒼蠅、不敢打老虎」的養老院。

民進黨前高雄市議長蔡見興（右一）接任合作金庫資產管理公司的董事長，因「家天下」事件曝光而黯然下台。（取自蔡見興臉書）

豢養貪吃蛇，孳生「權力供應鏈」

猶記民進黨前立委余天曾拋出核彈級爆料，早在2012年，余天未被列入不分區立委名單，當時民進黨高層拍胸承諾，答應要給余天《華視》或《公視》董事長的位子，結果只給了個無給職國策顧問，讓他失望大嘆「（民進黨）真的欠我好多！」要給他的位子，最後卻不了了之。政治分贓居然可以厚顏地公開議論，民進黨和賴政府還有多少廉恥感？

賴清德的「權力供應鏈」越來越長，「肥貓」越來越多，皇親國戚近親繁殖，從台灣肥料公司董事吳音寧、總經理陳右欣再到林聰賢，再度寫下民進黨的「勵志故事」——只想赤裸裸地安插自己人、酬庸老戰友。民進黨政府把整個國家文官搞殘，只想打造出「綠色酬庸企業」，從府院到國營事業無所不在，形成「賴友友」滿天下！

民進黨政府玩殘文官體制，政治分贓衍生了後遺症，還將資產管理公司搞成「酬庸樂園」。從林美珠、呂政璋、蔡見興的火速請辭，尚有知恥之心，林聰賢會「見賢思齊」嗎？還是撐到風頭過後，再次寫下一則「綠色傳奇」？



