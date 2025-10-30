風評：花蓮人有這麼倒楣的嗎？
馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，事過一個月，花蓮光復鄉還在漫長的重建路上，外有川普亞洲行將會習近平，內有非洲豬瘟破境而來，都是天大的事，沒想到議長張峻一腳踹向立委傅崐萁，突破新聞重圍，即使被傅以強暴脅迫、傷害等六項罪狀提告，張峻認為「很值得」。
遺憾的是，這一腳，除了為張峻搏得媒體目光，或者差堪可能成為他遞向民進黨的投名狀，於光復鄉重建、災民補償、甚至到底要不要《特別條例》，一點幫助都無。
傅崐萁與張峻─地方政治縮影一對寶
傅崐萁與張峻恩怨久矣，傅初任縣長，張峻也進入縣議會，傅兩任八年任期中，張一度是副議長；早年曾經違反《檢肅流氓條例》被移送感訓的張峻，因捲入LED路燈採購弊案，二０一六年，一審被判刑七年八個月；「官司慢審」直到九年後的今年四月，二審改判無罪。
傅崐萁則是在二０一八年第二任期末，同樣「官司慢審」，因為陳年炒股案（合機）被判刑八個月定讞遭解職，解職後的他改選立委，縣長由夫人出馬當選，不過，立委才當不到兩年，又因為另一樁陳年炒股案（凱聚華隆）再被判刑兩年十個月，他帶職入監，去年依舊連任。
張峻和傅崐萁分別在「社會組」與「政治組」的經歷，堪謂「哥倆好，一對寶」，活脫脫台灣地方政治的縮影，有黑就有金，相伴相生恩怨夾纏，傅崐萁夫人徐臻蔚擔任縣長前期，張峻甚至一度是國民黨地方黨部主委；具體交惡是為了「礦石稅」，張峻痛批徐臻蔚訂定「花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅自治條例」，「難道成立花蓮國了嗎？」
花蓮礦石稅並非傅氏夫妻的獨創，而是前縣長謝深山任內依據地方稅法通則，制定《花蓮縣礦石開採特別稅自治條例》，不過，早年稅率每公噸十元，直到齊柏林《看見台灣》紀錄片，山林生態環保意識抬下，議會通過提高稅率為每公噸七十元（一度建議是每公噸一百元），並報中央核備；包括台泥、亞泥等大廠均依法繳稅，偏偏碰上不服驟然提高稅率的福安礦業公司（幸福水泥），主張依據地方稅法通則，稅額調高上限應該百分之三十之內，故而提起行政訴訟，花蓮縣政府一路敗訴，直到廢舊法新訂「花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅自治條例」後，終於逆轉，認為「特別稅」不受「地方稅法通則」的30%漲幅限制，縣政府稅收課徵依法有據，但縣府也要依法退還業者溢繳稅款。
踹一腳災民不能多塊肉，告一狀災民不能多棟房
從保護山林的環保角度看，提高礦石開採稅率應該屬「進步稅法」，議會支持理所當然，唯議會做為民意喉舌，為業者權益張目，亦可理解，更重要的是，地方稅收如何使用，議會當然有權監督，張峻不只一次為了徐臻蔚未列席稅款使用專案會議而發飆。
一樁有利於環保與地方稅收的政策，縣府議會不齊心，就能搞到天怒人怨，而且左看右看都被懷疑「另有所圖」，最嚴重的是，府會失和的結果，縣府任何政策都能掉進有心人的錢眼裡，比方這次馬太鞍溪堰塞湖之災，善款到底捐哪？就有不同意見，事實上，花蓮有難呼籲善款莫進縣政府的也不是第一次，僅僅是維基百科裡傅氏夫妻的政策爭議，都很難相信他們能主宰花蓮十六年，但也正是這十六年，硬踹傅崐萁的張峻也得掂量掂量自己的「可信度」，就真能超越傅崐萁嗎？
傅崐萁駡張峻「流氓」，張峻反譏傅氏夫妻「霸凌」議員監督權，一對活寶又打又鬧，也不特殊，中央與立法院都如此，地方與議會不過是小巫見大巫，但花蓮人哪這麼倒楣？傅張的私仇私怨，能凌駕災民福祉與權益之上嗎？張峻踹一腳，災民不能多塊肉，傅崐萁就算告贏了，災民也不會多棟房。
就在張峻踹傅崐萁同時，農業部也舉辦一場「復原重建座談會」，不知張峻不知受邀沒有？若受邀為何不參加？若未受邀為何不去踢農業部的館？說穿了就是要砸傅崐萁的場。
投名狀靠腳不行，花蓮翻新局靠腳也不行
傅崐萁辦的是《樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例》草案座談會，說法透過鄉公所發出邀請，聆聽鄉民意見，如果張峻不踹一腳，他帶去鬧場的「鄉民」，應該也能坐下發言；重點是，一，特別條例審查在立法院，傅若不辦這場基層座談，張峻也沒有踹一腳的機會；二，行政院並不支持這個特別條例，而是傾向就「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」特別條例提出修正案，並增加預算規模；三，傅認為丹娜絲風災和達堰塞湖不同，不能完全滿足災民與災區需求，但民進黨也特別指出行政院版（丹娜絲特別條例修正案）有災民安置有中繼屋的選項，傅版則照抄莫拉克風災強制遷村，引發部落反彈，照民進黨立委伍麗華的說法，馬太鞍部落訴求是不要永久屋（遷村），中繼安置的地點一定要獲部落認可，且有多元選項，言之不可謂不合理。
問題來了，兩個版本都為了災民，朝野各據一端互不退讓，到底哪個版本才能兼顧最大多數災民的需求？傅再強勢也不可能代表部落全體，伍麗華能代表嗎？張峻和他帶去的人是要傅版特別條例，還是為民進黨踹翻這個已經在立法院逕付二讀，等待朝野（立委）協商的特別條例？
可以確信的，一，若行政院強硬不支持傅版，或傅崐萁又要壓著藍白立委打一架，多數通過他的版本，那麼「災民權益」就只能各說各話；二，張峻要遞投名狀，靠拳靠腳都不行，得靠腦；三，花蓮要翻新局，靠拳腳還是不行，沈伯洋在力挺「踹腳」前最好也動動腦，若照其邏輯，藍白立委隨時都有機會和理由，也踹上各部會一腳，這虧豈不更大。
