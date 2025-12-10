風評：蔡英文談能源轉型，硬拉賴清德陪葬？

蔡英文前總統日前在臉書發文談「能源轉型」，撇開各種「政治揣測」不談，除了為已辯駁外，通篇錯誤、不忍卒睹，小英已下台，可以「死性不改」、堅持她任內的錯誤政策，但賴政府、或甚至台灣，要跟著陪葬嗎？

簡單的說，小英此文主軸是替自己大力推動光電政策辯護，說發展綠能是3黨共識，「都曾提出2030年再生能源發電佔比，要達到30%的目標」；對光電環評加嚴，她說「應該不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案」，

小英發出這篇為能源轉型辯護的文章是可以理解，因為今年以來光電事件─從天災帶來的光電板大批毀棄、到水庫光電板影響水質的爭論、再到水土破壞災害、弊案叢生，連在小英總統全內備受寵愛及爭議的幾位「小英男孩」，也為光電案收賄被押，影響所及，社會對光電的支持度降到最低，這讓在野黨有「膽氣」通過修法對光電環評作調整。

小英在這篇談能源轉型的文中，只賣弄「能源轉型」的文字，說得好像現在能源問題只是光電的「涉貪個案，頓時讓光電發展遇上亂流」，完全不承認她任內訂下這個政策的嚴重錯誤。

現在回頭看，蔡英文（也是綠營）的能源政策錯誤非常明顯，就是「無腦廢核」。小英這篇「辯護文」中一直把重點擺在綠能上，又是說3黨都同意發展綠能、又是說「停止發展綠能，與全球趨勢背道而馳，扼殺的將是台灣共同的經濟利益」，其實都是瞎說胡扯，因為沒有人在反對發展綠能。

大家反對又反感、同時也是違背專業的是：全面廢核及大躍進式的發展綠能。全面廢核讓台灣即使花大錢搞綠能，但火電卻還是大幅增加到占比高達85-90%，讓台灣空污與排放惡化。綠能是需要發展，但絲毫不考慮台灣的資源秉賦、大躍進式的作法當然不對，因為帶來的結果就是更多、更大的環境與生態破壞，各級政府與官員為了衝業績完全不把關、加上高利潤（來自政府的保證收購價格）就此帶來了腐敗與弊案，那些弊案都與此有關。

蔡英文這個以廢核為出發點的能源政策，為台灣帶來多大的災難與後遺症，我們可以用不廢核的情境來反推。

如果不廢核，台灣擁有核一到核四的4座核電廠，每年可穩定提供600億度的電力，占2024年用電需求2833億度的21%；如果加上1成左右的綠電，台灣好歹可把火電占比降到7成以下，結果因廢核讓火電占比近9成，這當然不利空污與排放。以發電成本計，核電便宜、平均每度只要1.42元，如果繼續用核電每年應該可幫台電省超過1000億元以上的成本，所以電價可少漲、台電可以少虧。

這就是小英口中、由她一手推動的「能源轉型」，為台灣與民眾帶來的災難，而她完全沒有對此錯誤有所反省，反而避重就輕，大談綠電的重要。

最讓人無言的是：對這些在她任內發生的各種弊案、弊端，小英無一言致歉、或感到愧咎，反而有如「表功」般的說「現在正在偵辦中的案件，大多是從我任內，就開始調查的個案……」，還強調「我不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家」。

但更貼切與實在的說法應該是：「現在正在偵辦中的案件，大多是從我任內，就出現發生的……」，這些錯誤的政策與執行，小英的責任撇得乾淨嗎？說「不能容忍不肖人士……」，但也正是她的縱容讓那些「不肖人士」可輕鬆的上下其手，因為所謂的不肖人士也大都是綠營政客與綠友友、當然，還有那些受賄的「小英男孩」。

最末段小英提到「為了確保台灣的能源安全，維持產業國際競爭力，光電政策的修正，需要邁向2.0再進化…..」等，這番看似語重心長的話，實質上卻是對她一手催化與推動的能源轉型最大的譏諷了；正是她的能源政策，削弱了台灣的能源安全進而影響整體國家安全，在兩岸關係更吃緊後，美方的關切重點就包括能源與供電的安全與特性不足問題。

也正是其錯誤政策讓電價持續上漲與供電吃緊，導致台灣的產業競爭力下降，經濟部直接管制、限制桃園以北申請資料中心：因為AI耗電，北部拜小英廢核之賜供電吃緊。但依照其說法，好像有問題的只是光電政策，只要「光電政策的修正，需要邁向2.0再進化…..」作到即可，完全不談、更無反省整個能源政策的錯誤，才是今日能源與供電問題的根源所在。

蔡英文已下台，為其任內錯誤的政策不分是非黑白的極力辯解也罷，但執政的賴政府卻不該也不能如此，不儘速修正錯誤的能源政策，未來台灣終究要為此付出更大的代價。

