風評：蔣萬安一砲打過江

台北市長蔣萬安一向謙和有禮，沒事不挑事，沒想到竟在賴清德總統監委提好提滿的隔天，主動臉書發文直指「監察院有什麼讓台灣民眾看得起的作為？」呼籲藍白兩黨立委直接否決二十九名被提名人，先凍結監察院的運作，再爭取朝野共識，修憲廢除監察院。

蔣萬安臉書發文搶在國民黨中央之前，也搶在擁有監委同意權的立法院黨團之前，一砲打過江，讓他的競選對手─民進黨立委沈伯洋追趕不及，只能反酸蔣萬安「只會回（應）選總統的議題。」繼則反批國民黨數年前（蔡英文執政時代）拒絕參加立法院修憲委員會，讓廢考監兩院的修憲案無法通過交付公民複決；沈伯洋言之未始無理，就是顯得太蒼白。

朝野屁股腦袋互換十年，沈伯洋追趕不及

首先，台北市長包括縣市長，雖是地方父母官，但不表示不能對中央政策或政治議題發言，路人甲乙丙都能對廢監院盍各言爾志，市縣長當然也可以，民意對父母官暢談政治議題各有好惡，「好好做市政」只是基本功，說多了也膩耳；但談市政也得「對味」，從「生態系」到「天際線」，沈伯洋的市政是自己的天花亂墜，市民的漠不關心；對比高雄市長陳其邁淡淡一句，「蔣萬安應該盡速說服國民黨支持修憲。」兼具力道與格局，也不顯小氣。

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其次，沈伯洋儘管是民進黨台北市長參選人，但「正職」還是不分區立委，監委人事案送達立法院，不論是審查會或投票，都有他的角色，可攻可守，偏偏他的反應攻守皆缺；這不能怪沈伯洋，這是民進黨宿命的矛盾─既要廢監察院又要為總統提名護航；台獨神主牌下，民進黨要「廢棄」的何止監察院？「中華民國五權憲法」自始就是民進黨要「廢棄」的，事實上，從凍廢省政府與國民大會，憲法增修條文就已經拆解了憲法原始架構，所謂「法統」，在國會全面改選之後，也早已變貌；民進黨要抱著神主牌，不等於國民黨也得死嗑「老祖宗家法」。

第三，國民黨和民進黨在廢監察院議題上，毛病都一樣，就是換了屁股換了腦袋，這一回是屁股換了十年，腦袋轉了十年，但真正的「藥引」還得是民進黨，若不是民進黨這十年把監察院真搞成了「酬庸院」、「護航院」、「打手院」，國民黨人諸如蔣萬安，大概也不至於徹底心死，支持廢監察院。

綠朝監委的「黨性」，正是報廢監察院的毒藥

蔣萬安臉書質疑，「監察院是不是已經成為政黨鬥爭的打手？是不是已經成為替政治人物洗白的工具？」他舉的例子包括：新冠疫情時的疫苗採購爭議、農業部委託超思公司高價進口雞蛋的弊案，以及這一兩年，水電行、五金行竟能標下國防部軍購案，另外還有台南酒店業者案、論文抄襲案等。

蔣萬安寫的含蓄，簡單講，監察院根本發揮不了「整飭官箴」的作用，這裡的「官」，是民進黨的官，不論是疫苗、雞蛋、軍品採購、乃至業者性招待都辦不了；但對「藍」官卻格外上心，監察院正是台大校長案中「卡管」的重要「工具」，很多人都忘了，蔡總統第一任還有特別針對「辦綠司法官」約詢調查的監委，在這屆監委卸任前，竟還有針對台大論文抄襲案要約詢台大行政主管之事，民進黨監委的「黨性」，正是報廢監察院的毒藥。

第四，沈伯洋拿國民黨不參加立法院修憲委員會說事，那要看民進黨都包裹了什麼玩意兒，除了十八歲參政權，還有廢考試、監察兩院，考試院成了被一起打包的廢棄物，考試院在民進黨手上已經對半壓縮，考委從十九人砍成七到九人，民進黨慣用「自己人」─沒有經過國家考試的文官資格的「機要任用」，馬政府時代高普考報考人數都在十萬以上，甚至一度有破十五萬的高峰，如今高普考報考人數向五萬探底；這不只是廢考試院，而是直接摧毀文官制度的根基。

「廢院」容易「留權」難，大選併同複決案起跑？

「考試權」是孫文學說的得意之作，相反的，監察院從設置開始就東不東西不西，效能不彰，前監察院長王建煊曾經為了前基隆市長張通隆關說酒駕案，監察院竟無法通過彈劾，憤而表示監察院該廢了，還引來其他監委的聯名抗議；十多年後，監察院同樣過不了接受業者性招待官員的彈劾案，多數監委理直氣壯，極少數監委的遺憾微弱的風吹即散，如此聊備一格的機關凍廢恰如其份。

事實上，陳水扁時代的監察院，已經有「空轉」三年半的經驗，基本就是國民黨立委口中的「留院不留人」，此刻賴清德總統很有可能面臨相同狀況；除了否決被提名人之外，監察院的凍廢比考試院複雜，考試院縮編修組織法即可，監察院卻涉及門檻更高的修憲─立法院通過後還得公民複決，在此之前，部份否決或全否決是唯一的辦法；監委二十九人是立委總額的四分之一弱，完全沒有必要，第一屆監委應選名額為二百二十三人，選出一百八十人，遷台一百零四人，重點是：這是以全中國為幅員的六十四個選區，至於台灣選出的監委只佔五席，照這個規格，監委就算不大砍五分之四，對半縮編、甚至只維持三分之一席次並不為過。

真的很想當監委的被提名人、前國民黨立委廖婉汝反嗆，「如果二０二八國民黨執政，是否還要廢監察院？」這的確是個好問題，朝野還要屁股腦袋互換幾次？值得拭目以待。蔣萬安不是國民黨主張廢監察院的第一人，二年前就有羅智強等十二位藍委，聯合倡議「捍衛監察權，廢除東廠院」，主張凍結預算，修憲案則併同二○二六年或二○二八年大選舉行，「廢院」修憲案今年不可能，二０二八還有機會，但「留權」要如何設計？朝野都不能疏忽，這或許真會成為兩年後的總統大選辯論的重要題目之一。

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