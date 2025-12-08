風評：被賣了還幫數鈔─美國對台灣的壓榨

雖然尚未定案與正式宣佈，但台美貿易談判的輪廓越來越清楚，美國對台灣的要求、或是直白說壓榨，已接近「把你賣了還要幫忙數鈔」的程度，賴政府、或是說台灣民眾，真能接受這種剝削與壓榨嗎？

台美的貿易（關稅）談判拖延的時間意外的長，在大部份國家都與美國達成貿易協議後，台美之間仍持續在談，台灣的目標是爭取把對等關稅從現在的「N（原來的關稅率）+20%」降為15%（拿掉N）；美國的目標則是要台灣儘量加碼「投資美國」與「採購美國」的金額，談判之初外媒彭博就有報導指美國要求台灣「投資美國」的金額要比照日本，那就是5500億美元，之後再傳出的消息則是金額降到「界於日韓之間」，即5500-3500億美元之間。

台美官方從未證實過這些數字，不過，美國商務部長盧特尼克最新受訪透露了幾個重要訊息，一個是暗示希望看到超過3000億美元的投資美國數字，他說：「如果與台灣達成協議，投資金額還會更高」。此外，他也提到台灣到美國的半導體投資，「當然他們(台灣)會培訓美國工人，最終目標是將整個供應鏈都留在美國，在美國生產半導體…………」。

先談「投資美國」超過3000億美元，這個數字當然是對台灣極度過份的壓榨，拿其它國家相比就很清楚：除了台灣之外，全球只有歐盟、日、韓被迫承諾投資美國數千億美元，但承諾投資6000億美元的歐盟，是一個有4.4億人口、經濟規模近17兆美元的超大型經濟體，台灣不及其零頭；承諾投資5500億美元的日本人口1.2億人口、經濟規模（GDP）4.2兆美元，台灣經濟規模只有其20%左右；承諾投資3500億美元的韓國口約5178萬、經濟規模1.72兆美元、是台灣的2倍多。

相較之下，就看出無論是當初要求的5500億美元（比照日本）、或是現在降價到「超過3000億美元」，對台灣而言，都是難以承受之重，是壓榨吸血之極。再看亞洲鄰國如印尼，擁有2.7億人口、1.4兆美元的GDP，對等關稅19%（比台灣的20%略低），但印尼沒有被迫「投資美國」，確實，一毛錢都沒有。

賴清德口中「民主同盟」的好盟邦美國，對台灣「相煎之急」，該是讓國人點滴心頭吧。

不僅於此，盧特尼克說「（台灣）會培訓美國工人，最終目標是將整個供應鏈都留在美國……」，更是令人心驚膽跳、思之則更是可惡之極。這些話語及要求，翻譯成白話文大概就是：台灣拿大筆錢去美國投資，還要為他們訓練工人、然後把整個供應鏈移轉過去，對美國而言，當然是好處多多：靠台灣的「奉獻」平白得到一個全球最「哈」的半導體製造供應鏈，以後可大幅減少、甚至不太需要從台灣進口晶片；同時，也擺脫萬一兩岸衝突時因顧慮晶片供應，而陷入是否（要為晶片）介入的困境中。

台灣有什麼好處？少之又少，計入損失算損益之後，就是百分之百的大出血、大虧損。美國要台灣簽這種貿易協議，簡直就是把台灣賣了，還要台灣幫忙數鈔票。遺憾的是賴政府官員似乎看不透，還高興的要組「供應鏈台灣隊」去美國幫助打造科學園區、要幫美國「再工業化」等。

面對美國與川普，台灣先天上在談判確實就是不利，但賴政府也該「有所為有所不為」，拒絕美國無理的壓榨。事實上，從談判中可看出川普政府的官員就是極盡恐嚇之能事，要從談判國身上「榨出」更多油水，例如，對韓國的談判就曾出現「岌岌可危」的狀況，原因是盧特尼克施壓韓國把3500億美元提高到與日本一樣的5500億美元，而且希望更多資金以現金形式而非貸款提供，即所謂的「現金預付」。

而韓國拒絕接受，依照總統李在明的說法，照美國的要求去作，官員都會被彈劾的。最後繞了一圈還是回到3500億美元。而台美談判也很明顯：美方把價碼拉到最高點（投資美國5500億美元），台灣不接受且談判一直拖延就往下降，現在就降到3000億美元。

除了堅持立場與台灣利益外，賴政府也該重新評估、計算跟美國這場「交易」的利弊得失，如果只是為了把稅率從20%降到15%，卻要付出更高的其它代價，中長期看是否值得該再想想。當然，官員更別忘記，美方提出的許多要求，在台灣現在的體制下，從政府財政、金融制度、預算制到「政治實務」上，恐怕都有「窒礙難行」甚至「違法亂紀」之處，慎之慎之！

