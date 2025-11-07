風評：觀光逆差惡化國旅如何救？只能靠業者自救
近來國旅問題再次成為社會焦點，從觀光逆差嚴重到旅館太貴、設施不佳等都成議論焦點，連「有錢人在台灣玩，沒錢人出國」的說法都流傳日廣。觀光署說明年要救國旅，但問題是：如何救、或甚至是救得了嗎？
近1個多月堪稱連續假期高峰期，從9月底到10月底，短短1個月就有4次的3天連假，依照過去的「慣例」看，這種連假時常也是國旅的高峰期。但今年相當「反常」，國旅市場冷清，雲嘉南訂房率只有4成左右，算是慘淡；只有東部從先前災害的2成多低谷有所回升；事實上，5月的端午連假時國旅就已出現訂房率偏低的情況了，相較過往訂房率都下跌超過2位數。
國旅走低，那人都到那裡去了？出國去了。數據面看，根據官方統計，今年1月到9月，出境人數比入境人數多了805萬人，所謂的「觀光逆差」比去年更嚴重；現實面看，連假時機場出國民眾更多，甚至網路上不少民眾對國旅與出國的比較都可看出民眾取捨。
至於原因，依照觀光署長陳玉秀的說法，國旅有三大問題，其中一項是「住宿費太貴」，其它2個是：「台灣交通方便」因此民眾國旅不過夜；再來是離峰與尖峰差距太大。
國旅市場肯定是出了大問題，而且住宿太貴是主因，這點應該沒有太大的疑問了。
觀光旅遊有一個特點：這是一個可視為「奢侈品」的消費行為，民眾沒有非要去某地觀光旅遊、或是非去住某家旅館不可的原因，因此，價格就顯得非常重要、甚至關鍵。一旦消費者覺得「不值得」，很快就會「棄之而去」，去其它景點、國家旅遊、改住其它旅館等，看看墾丁從高峰跌到低谷的過程就很清楚了。
沒有任何人會否認墾丁優異、幾乎獨步全台又有特色的觀光資源，美麗的海岸、沙灘、熱帶的情調、豐富的珊瑚水域…..，加上其它因素（如海角7號電影、陸客來台觀光）的加持，讓墾丁的觀光客直線上升，2014年墾丁的遊客人次高達838萬的高峰。但接著是10年雪崩式的衰落，到去年遊客人數剩下214萬、少了超過7成之多。
原因呢？核心又關鍵、甚至可能是唯一因素就是價格，從住宿到餐廳甚至攤販、小吃，都被貼上「高價近乎敲詐」的標籤。設施簡陋卻動輒要價上萬元的民宿、墾丁大街上傳出「6000元街頭小吃」、「6小塊櫛瓜要價100元」、動輒以千元以上計費的水上活動等，讓墾丁惡名在外。加上如陸客來台緊縮終大減、廉航興起讓國外旅遊變更划算等幾個外在因素的變化，墾丁就此一蹶不振。
值得注意的是：當墾丁遊客開始下滑時，國旅整體未必變差，例如，民眾不去墾丁的沙灘玩就去其它地方的沙灘，這段時間宜蘭海灘的遊客數是節節高昇。近期國旅的問題隱約之間卻變成是國外取代國旅，那就不太妙了，而住宅太貴顯然就是主因。
從網路上民眾的比較就可看出。一般出國旅遊與國旅最大的支出差異應該是機票錢，但有了廉航之後，亞洲鄰近國（如日韓，沖繩就更不必提了）多可買到5000-10000元的機票；去沖繩的機票錢甚至只要2500-4000元不到，比搭高鐵再搭客運到墾丁的交通費還便宜，3000元上下的住宿費遠低於貴森森動輒上萬甚至數萬的國旅，品質遠高於國內住宿。
即使網路上流傳的「出國旅遊比國旅便宜」的說法未必是真，因為有許多不同的情境與比較標準，但出國旅行的CP值肯定高出國旅一大截，觀光逆差嚴重就是民眾選擇的結果。
除了住宿價格過高之外，從民眾的反應還可看出，還有其它「未必致命」但點點滴滴累積起來就拉下國旅的「其它因素」，例如基於環保因素今年起旅館不提供一次性備品，有些旅館則是連大浴巾都不提供，消費者怨聲載道；再如地方政府以交通安全為名、在往墾丁路上普設的測速照相與過低的速限，也是罵聲連連，民眾抱怨開車只能盯著測速無瑕欣賞美景，這般旅遊體驗奇差無比。再如為了空污，日月潭要求柴油車要作排氣檢測但檢測的能量又不足，也引發批評，不必懷疑，當此措施落實到全部車輛時，必然影響到當地觀光的意願與人數。
觀光署說明年要提出支持國旅的政策，但國旅顯然病得不輕，而且主要問題就在業者身上；以讓民眾對國旅卻步的住宿費太高因素，這個價格是業者訂定，非政府決定、政府更無法強迫業者降價；除了價格過高外，業者「善用演算法」，對多次查詢住宿者持續提價，假日更是一口氣調漲3-5倍價格，這些都讓消費者觀感惡劣。
國旅確實有不少問題，要喚回國人、重建國旅聲譽，政府與業者的投入與努力都不可缺少；但如單以住宿費過高而言，就只能靠業者自覺改善了，如果業者不願降價、只想靠政府拿錢補貼民眾住宿來熬過難關，那就不必了。過去幾年，政府搞這種補貼還會少嗎？結果國旅還是走下坡，足為殷鑑。
