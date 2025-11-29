風評：警惕台積電洩密案「被政治解決」的風險

台積電前高管跳槽英特爾案在本周迎來最新的發展，但可不是什麼祥兆，因為這預示最後全案可能是走向某種程度的「政治解決」，對台積電、賴政府與台灣，都該提高警覺、注意風險，力拒政治解決壓力。

台積電前高管羅唯仁在7月退休離開台積電，他給公司的訊息是要前往舉行機構，但最後他落腳在台積電直接的競爭對手英特爾，擔任執行副總裁的高層管理職務。根據台積電的說法，羅唯仁在跳槽時違反了競業禁止協議和保密協議（簽有競業禁止約、離職前帶走資料等），台積電在25日到法院控告羅唯仁可能將商業機密帶到了英特爾。

相較於先前台積電工程師洩密給日商案，羅唯仁案更敏感、更嚴重、當然也更引人矚目、處理不好後遺症也更大。因為羅唯仁在台積電任職20年、是負責過營運與研發的副總，對台積電的商業機密與技術的掌握程度，當然遠高於一般工程師；他最後投靠的廠商英特爾，直接與台積電競爭外，也正力圖振衰起蔽，更且英特爾已成了一家美國的「半國有企業」，敏感性又更高了。

從事件發生後，外界幾番的「揣測」就可略窺其敏感與嚴重性。始則台積電未提告時，外界以為美方壓力所致、甚至傳出「台積電默許羅帶槍投靠去援救英特爾」的說法；待25日台積電提告且選在台灣法院後，又被認為「不相信美國法院」；因為涉及2奈米技術，經濟部定位此為「國安事件」，接著檢調在27日大陣仗的搜索羅唯仁住宅、扣押股票、不動產，惟羅在10月時已經出境赴美。

而正當外界揣測英特爾會低調應對甚至因此不接納羅時，英特爾卻在27日發表聲明力挺，既否認了台積電關於羅洩密的指控、說根據其掌握消息「沒有任何理由相信針對羅先生的指控有任何依據」，最後還強調「全力支持羅唯仁加入」。英特爾執行長陳立武最早受訪先是強調相關指控僅屬「謠言與臆測」，公司一向尊重他人智慧財產權。但之後透過內部備忘錄公開力挺，表示所有指控皆無根據，相挺力道越來越強。

因此，這個架勢已正式擺開，不再只是台積電控告前高管的違約（競業禁止）洩密（帶走資料）案了，而是演變成台積電與英特爾的一場對決。

如果再深入看，台積電是台灣的護國神山，政府甚至全台肯定全心力挺，看看政府與司法的反應即可知。但英特爾背景也很硬、甚至更硬：在川普的製造業回流、提高晶片製造能力的佈局中，英特爾是不可或缺的主力，美國政府對英特爾相挺到不僅曾想要壓著台積電救援，最後甚至直接用89億美元入股、持有近10%的英特爾股權，成為公司最大的單一股東。

換句話說，台積電VS英特爾，背後與實質上可能變成台灣官方VS美國政府，因為英特爾已經是一家「半國營企業」、在川普的產業佈局中更具有不可或缺的地位。從台積電提供的訊息來看，違反競業禁止條款與洩密的情事其實相當明確，一般聲譽卓著的大型企業，對類似情事大多會低調迴避或採取較迂迴方式取得所需資料，但英特爾卻是直接以整個公司力挺，毫不顧及顏面及與台積電的合作關係，這些都顯得相當不尋常。

這就是為什麼說本案最後成為台美「政治解決」的風險越來越高的理由。即使台積電在台灣的法院告贏，也不會有任何實際效果，英特爾鐵了心要用羅唯仁，希望藉此在技術上拉近與台積電的差距。美國政府在這個過程中，會扮演著「保駕護航」角色，畢竟，美國政府靠著政治力、動用司法為企業、產業「盡心盡力」，早已有不少案例存在。

至於羅唯仁對英特爾的幫助、與對台積電的傷害到底會有多大，現在是有兩派看法：一派是認為羅長期接觸、主管技術部門，同時也帶走不少資料，對台積電的傷害非常大。另一派認為現在晶片技術不是靠單一個人，更且技術（與台積電）還持續在進步，羅一個人的影響與作用不會太大。

實際情況如何待觀察，但從英特爾願意拿公司力挺有違約洩密之嫌的羅唯仁、絲毫不顧及與台積電的關係、更拿公司聲譽與顏面在地上摩擦，羅本人及其帶走的資料，肯定對英特爾幫助不小。但如果說藉著這一步就追上台積電，也是不實際。

至於早年曾在英特爾任職19年、之後才投效台積電的羅唯仁，此番在75歲的年紀、累積20億身家財富早已自由、更有工研院頒給院士榮銜加持的情況下，仍不顧法律與聲譽風險的投效英特爾，到底是「隨機事件」、還是一場漫長佈局的「無間道」，就只有當事人才知，多年後才會分曉了。

但無論如何，短短幾個月內就出現幾起洩密案，而且洩密對象都是美、日最尖端又重要的晶片製造商，顯示的是台積電在被推上地緣政治角力的最前線的同時，也成為各國盜取技術與商業機密的主要對象。台積電與政府對已發生的案件，一定要堅持立場、避免「政治解決」之外，更要速判重判、以收嚇阻效果。

