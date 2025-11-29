風評：警惕台積電洩密案「被政治解決」的風險
台積電前高管跳槽英特爾案在本周迎來最新的發展，但可不是什麼祥兆，因為這預示最後全案可能是走向某種程度的「政治解決」，對台積電、賴政府與台灣，都該提高警覺、注意風險，力拒政治解決壓力。
台積電前高管羅唯仁在7月退休離開台積電，他給公司的訊息是要前往舉行機構，但最後他落腳在台積電直接的競爭對手英特爾，擔任執行副總裁的高層管理職務。根據台積電的說法，羅唯仁在跳槽時違反了競業禁止協議和保密協議（簽有競業禁止約、離職前帶走資料等），台積電在25日到法院控告羅唯仁可能將商業機密帶到了英特爾。
相較於先前台積電工程師洩密給日商案，羅唯仁案更敏感、更嚴重、當然也更引人矚目、處理不好後遺症也更大。因為羅唯仁在台積電任職20年、是負責過營運與研發的副總，對台積電的商業機密與技術的掌握程度，當然遠高於一般工程師；他最後投靠的廠商英特爾，直接與台積電競爭外，也正力圖振衰起蔽，更且英特爾已成了一家美國的「半國有企業」，敏感性又更高了。
從事件發生後，外界幾番的「揣測」就可略窺其敏感與嚴重性。始則台積電未提告時，外界以為美方壓力所致、甚至傳出「台積電默許羅帶槍投靠去援救英特爾」的說法；待25日台積電提告且選在台灣法院後，又被認為「不相信美國法院」；因為涉及2奈米技術，經濟部定位此為「國安事件」，接著檢調在27日大陣仗的搜索羅唯仁住宅、扣押股票、不動產，惟羅在10月時已經出境赴美。
而正當外界揣測英特爾會低調應對甚至因此不接納羅時，英特爾卻在27日發表聲明力挺，既否認了台積電關於羅洩密的指控、說根據其掌握消息「沒有任何理由相信針對羅先生的指控有任何依據」，最後還強調「全力支持羅唯仁加入」。英特爾執行長陳立武最早受訪先是強調相關指控僅屬「謠言與臆測」，公司一向尊重他人智慧財產權。但之後透過內部備忘錄公開力挺，表示所有指控皆無根據，相挺力道越來越強。
因此，這個架勢已正式擺開，不再只是台積電控告前高管的違約（競業禁止）洩密（帶走資料）案了，而是演變成台積電與英特爾的一場對決。
如果再深入看，台積電是台灣的護國神山，政府甚至全台肯定全心力挺，看看政府與司法的反應即可知。但英特爾背景也很硬、甚至更硬：在川普的製造業回流、提高晶片製造能力的佈局中，英特爾是不可或缺的主力，美國政府對英特爾相挺到不僅曾想要壓著台積電救援，最後甚至直接用89億美元入股、持有近10%的英特爾股權，成為公司最大的單一股東。
換句話說，台積電VS英特爾，背後與實質上可能變成台灣官方VS美國政府，因為英特爾已經是一家「半國營企業」、在川普的產業佈局中更具有不可或缺的地位。從台積電提供的訊息來看，違反競業禁止條款與洩密的情事其實相當明確，一般聲譽卓著的大型企業，對類似情事大多會低調迴避或採取較迂迴方式取得所需資料，但英特爾卻是直接以整個公司力挺，毫不顧及顏面及與台積電的合作關係，這些都顯得相當不尋常。
這就是為什麼說本案最後成為台美「政治解決」的風險越來越高的理由。即使台積電在台灣的法院告贏，也不會有任何實際效果，英特爾鐵了心要用羅唯仁，希望藉此在技術上拉近與台積電的差距。美國政府在這個過程中，會扮演著「保駕護航」角色，畢竟，美國政府靠著政治力、動用司法為企業、產業「盡心盡力」，早已有不少案例存在。
至於羅唯仁對英特爾的幫助、與對台積電的傷害到底會有多大，現在是有兩派看法：一派是認為羅長期接觸、主管技術部門，同時也帶走不少資料，對台積電的傷害非常大。另一派認為現在晶片技術不是靠單一個人，更且技術（與台積電）還持續在進步，羅一個人的影響與作用不會太大。
實際情況如何待觀察，但從英特爾願意拿公司力挺有違約洩密之嫌的羅唯仁、絲毫不顧及與台積電的關係、更拿公司聲譽與顏面在地上摩擦，羅本人及其帶走的資料，肯定對英特爾幫助不小。但如果說藉著這一步就追上台積電，也是不實際。
至於早年曾在英特爾任職19年、之後才投效台積電的羅唯仁，此番在75歲的年紀、累積20億身家財富早已自由、更有工研院頒給院士榮銜加持的情況下，仍不顧法律與聲譽風險的投效英特爾，到底是「隨機事件」、還是一場漫長佈局的「無間道」，就只有當事人才知，多年後才會分曉了。
但無論如何，短短幾個月內就出現幾起洩密案，而且洩密對象都是美、日最尖端又重要的晶片製造商，顯示的是台積電在被推上地緣政治角力的最前線的同時，也成為各國盜取技術與商業機密的主要對象。台積電與政府對已發生的案件，一定要堅持立場、避免「政治解決」之外，更要速判重判、以收嚇阻效果。
更多風傳媒報導
其他人也在看
記憶體股一天跌一天噴！法人教戰：「這期間都還會漲」震盪反而是買點 未來這3檔將成風向儀
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股前一周才重摔991點，記憶體族群也在風暴中心翻覆，南亞科(2408)、華邦電(2344)、群聯(8299)當日全數收黑，市場氣氛一度...FTNN新聞網 ・ 1 天前
權值股不同調 台股高檔震盪周線收紅月線失守/信驊氣勢如虹衝7315元 台股最強千金再升級/漲價效應激勵 南亞台玻爆量猛攻｜Yahoo財經掃描
美股周四（27日）適逢感恩節，四大指數全面休市，現貨與債市同步停市，市場交投進入短暫冷靜期，不過期貨盤仍穩中小幅波動，小那斯達克、小道瓊與小標普期貨僅圍繞平盤狹幅震盪。投資人目光持續鎖定聯準會12月利率會議，FedWatch工具顯示，降息1碼機率已升破8成，近期多位官員釋出偏鴿談話，加上先前零售銷售與就業數據轉弱，強化「提早降息」預期，科技與AI相關大型股如輝達、Google先前漲多後進入整理，台積電ADR則在假期前維持偏穩表現，為今日台股電子權值股帶來一定信心支撐。 亞股方面，今日走勢分歧。日股走揚0.17%，重返5萬點上方；韓股則小跌，港股同樣回落，上證指數也小跌，整體區域氣氛仍偏震盪。 台股今（28）日在缺乏美股指引下震盪走高，加權指數終場上漲71.95點，收27,626.48點，成交值4,724.56億元，本周累計大漲逾1,191點、周線翻紅，11月則拉回606點翻黑、終止連6紅。權值股表現分歧，台積電(2330)小漲5元收1,440元，聯發科(2454)勁揚逾4%至1,395元，鴻海(2317)則在資金轉向AI與電子材料族群下小跌整理。盤面主軸集中在AI與材料概念：股王信驊(5274)再噴漲停至7,315元，改寫台股個股新天價；矽光子族群由波若威(3163)亮燈漲停，華星光(4979)等同步走強；電子材料族群中，受惠南亞(1303)宣布CCL與PP調漲8%，股價在25萬張大量推升下放量走揚，帶動玻纖布指標台玻(1802)價量齊升、爆出逾24萬張巨量創高，記憶體相關的力積電(6770)、華邦電(2344)亦放量上攻；金融股則以台新新光金(2887)成交逾12萬張最為熱絡，股價在前波走強後今日高檔小回，整體來看電子、傳產與金融輪動健康，為指數年底續攻歷史高點預作醞釀。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 15 小時前
外資連買多頭回流 台股收高站回月線/鴻勁蜜月行情開獎 中籤一日抱走百萬/南亞亮燈人氣旺 四寶集團作帳行情催油門｜Yahoo財經掃描
美股周三（26日）持續走揚，市場在聯準會12月降息預期升溫下提前布局科技與設備股，投資氣氛維持偏多。道瓊工業指數上漲0.67%，標普500指數漲0.69%，那斯達克指數上漲0.82%，費城半導體指數勁揚2.76%。AI與半導體族群再當多頭主攻部隊，戴爾受惠AI伺服器財測優於預期大漲5.83%，輝達上漲1.37%，甲骨文在外資重申買進評等下跳升4.02%，微軟同步收漲1.78%，ASML ADR因大摩調升目標價強彈3.76%。台積電ADR上漲1.85%，為今日台股電子權值股帶來正面助攻。 亞股今日普遍走高，日股上漲1.23%，韓股同步強漲0.66%，港股小漲0.07%，上證綜合指數亦揚升0.29%，區域市場風險偏好延續回暖格局。 台股今（27）日延續反彈氣勢，早盤強彈逾200點後高檔震盪，終場在電子與PCB族群齊揚下上漲144.99點、收27,554.53點，成功收復月線，成交值4,924.11億元。權王台積電(2330)小跌5元至1,435元，聯發科(2454)續強漲逾3%，鴻海(2317)漲逾1%；PCB族群全面點火，楠梓電(2316)、瀚宇博(5469)、金像電(2368)亮燈強攻，高技(5439)、台玻(1802)勁揚超過半根。記憶體股同步走強，華邦電(2344)、南亞科(2408)大漲逾半根，創見(2451)、群聯(8299)、旺宏(2337)齊步走高，盤面資金明顯集中在AI伺服器、PCB與記憶體三大主軸族群。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
PCB全面狂飆！金像電直衝638元創天價、3檔同亮燈 AI伺服器火種一路燒旺台股
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今（27）日迎來連四日反彈，盤中順勢攻上月線，市場情緒急速轉暖，而最亮眼的焦點毫無懸念落在PCB族群。從上游玻纖布、...FTNN新聞網 ・ 1 天前
卡位年底行情3／投信連買10天！11檔遭狂掃3000張 專家直指2檔最強必看
想要搶搭年底作帳行情的投資人，能特別觀察投信連續買超標的，搭配基本面和技術面更能提升精準度。觀察近期連續10日投信買超標的，專家點名京元電和台燿最值得留意。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
台股資金流向揭曉！十大成交個股名單曝光
[Newtalk新聞] 大盤昨天收27554，但個股呈現「指數震盪、個股活躍」的格局。從權值股台積電的穩健體質，到聯發科、南亞科等 AI 受惠股的強勢上攻，再到矽光子、載板、伺服器組裝等，都反映出市場對 AI 產業長線成長的高度信心。以下是國泰證期整理十大成交金額名單： 1、台積電 2330 收盤 1,435 元，跌 0.35%，成交金額 317.03 億元。 昨日股價雖小幅下跌，但基本面仍強健，受惠於 AI 熱潮熱絡，公司具備領先的技術，持續鞏固其在高科技產業的地位。 2、聯發科 2454 收盤 1,340 元，漲 3.08%，成交金額 256.94 億元。 主因原因為與 Google 合作 TPU 晶片，受惠於 AI 算力需求爆發，市場資金湧入 Google 概念股，未來營運成長動能強勁。 3、南亞科 2408 收盤 146 元，漲 6.96%，成交金額 199.44 億元。 昨日股價上漲原因是 DRAM 報價持續大漲、AI 伺服器需求推升記憶體市場回暖，第三季財報由虧轉盈，市場看好其營運發展。 4、波若威 3163 收盤 289.50 元，漲 4.70%，成交金額 149.17新頭殼 ・ 1 天前
《台北股市》鴻海3字頭快了？杜大師台積發哥1招買
【時報-台北電】台股連3天收紅，累計11月從高點回檔約7%多的警報暫時解除。股市老先覺杜金龍表示，上周五跌逾900點後，只要3天沒再破底，底部可能已經出現，台股有望迎來12月作帳行情，一路漲到明年過年；他表示，最快12月到明年第1季，鴻海(2317)就能見到「3字頭」，更透露聯發科(2454)已經進入超跌區，現在買聯發科「至少比我低」。 近期台股走高點回落，市場揣測和美股估值過高有關。杜金龍在「鈔錢部署」表示，自己會用本益比來判斷台股估值是否過高。以台灣今年上市櫃企業獲利成長13%、明年成長22%，現在本益比是21倍，明年本益比降至16倍、17倍，實際並不算貴。台股過去23年來本益比約21倍左右，而主升段的時候更可以調高至25倍。 除此之外，第3季台灣上市公司的獲利年成長為14%，第4季有20%。杜金龍認為，受到第2季提列匯兌損失2000億，有部分會在第4季回沖，理論上第4季獲利年成長幅度會上看20%-25%，台股漲的是真的有底氣。 依照過去統計，12月上漲機率7成多，近10年更高達8成，而元月到過年上漲的機率是6成多，這波極有可能從12月一路漲到隔年的過年。 推究回檔原因，杜金龍認為時報資訊 ・ 1 天前
焦點股》金像電：明年新增2家CSP客戶專案 外資喊805元
PCB廠金像電（2368）為配合大型雲端服務供應商（CSP）客戶的ASIC專案需求，公司積極進行台灣、中國與泰國擴產計畫，近期股價強漲，頻創掛牌新高，美系外資出具最新報告指出，金像電在東南亞擴產速度為PCB同業中最快，明年來自CSP客戶的需求非常強勁，預期明年營收與獲利可較今年明顯成長，除現有ASI自由時報 ・ 1 天前
台積電一度漲15元至1455元！ 專家看好穩穩上攻、挑戰收盤連三漲
美股在感恩節假期前夕氣氛偏多，科技股領漲，也把台積電 ADR一併推高。台積電今（27）日在一度漲15元至 1,455 元，帶動大盤穩步上攻，台積電短線震盪後穩步上攻，有望連三紅，但高檔時還是要小心震盪，投資人想買的話記得分批買入、分批加碼。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
【台股11月風雲榜】上櫃20大衰股一表看！環球晶跌幅超過25%上榜 記憶體商丞跌最兇
台股今（28）日迎來11月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日收盤為止，11月以來跌幅前20大的上櫃公司中（註：經還原權息值），本次以三圓（4416）跌的最重，跌幅近4成，半導體的商丞也重跌37%。此外，全球第三大半導體矽晶圓廠環球晶（6488）同樣下挫，跌幅超過25%，也慘登上跌幅榜。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前
台股單週暴漲逾千點！大盤週線四連紅 「油電燃氣」成唯一敗將
根據台灣證券交易所今28日發布資料，台股本週強勢反彈，發行量加權股價指數單週大漲1,191.54點，收在27,626.48點，漲幅達4.51%。全體上市公司市值同步飆升，一週內大增新台幣4兆4,076億元，總市值來到89兆9,453億元，創下今年單週最大市值增幅紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
寶濟藥業IPO進入倒數 晟德可望挹注新成長動能
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導 晟德核心轉投資企業寶濟藥業26日通過香港交易所聆訊，預計12月上旬掛牌上市。寶濟自2019年成立以來保持高速成長，晟德身為創始股東之一，累計投資約新台幣10億元，目前持股約13.85%。截至2024年底C+輪募資，寶濟投後估值已達新台幣217億元，是創立初期估值的23倍，成果相當亮眼。 寶濟以合成生物技術開發重組生物...匯流新聞網 ・ 1 天前
【台股11月風雲榜】被動元件噴發！蜜望實飛漲逾6成、股王信驊大漲1800元也入列上櫃20大飆股
台股迎來11月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計至今（28）日收盤，蜜望實（8043）挾著被動元件漲價題材起飛，股價飆飆漲逾6成。值得留意的是，股王信驊（5274）從10月底的5,470元一路飛漲，超越前大立光締造的6,075元紀錄，今（28）日甚至突破7千元站上7,315元漲停價，本月以來大漲逾3成、1800元，並成為台股史上首檔7字頭千金股。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前
從《Holoearth》看未來：COVER定義自己為「社群公司」，野心不止虛擬偶像
hololive 母公司 COVER Corp 執行長谷鄉元昭（YAGOO）與宣傳負責人青海亮太，近期接受外媒專訪，討論 hololive 如何成為連接 VTuber 產業和遊戲產業的橋樑。Yagoo 指出，通過直播遊戲、舉辦比賽以及線下活動如「hololive GAMERS fes.」，他們一直都在尋找和全球遊戲創作者合作的機會。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 19 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 1 天前
80歲夫妻想租屋竟叫里長、社會局來！公證卻嗆沒繳房租你能怎樣…老人租不到房子？網曝現實跟口袋有關
台灣65歲以上人口超過430萬人，高齡者在租屋市場處處碰壁，成為居住正義的重大挑戰。內政部調查目前約有100萬獨居長者，近20萬人需要在外租屋，但現實中房東普遍對長者存在「年齡歧視」，僅不到5%房東願意租給高齡者。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前