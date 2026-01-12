風評：超高齡少子化惡化的人口危機，更多私校要退場

內政部公布去年人口統計數字，有如失速列車，台灣的人口危機總是提早且快速來到，更讓人揪心的是：沒有解答、沒有出路。

根據內政部的資料，去年台灣總人口數2329萬9132人，已經連續5年負成長；此外，65歲以上人口達467萬3155人，占整體20.06%，這代表的是台灣正式邁入「超高齡社會」。人口嚴重老化之餘，台灣的少子化也更形惡化，去年新生兒數降到「令人驚駭」的10萬7812人，這不僅是連續10年下降、再創新低，更且下降速度出乎意料的快。

廣告 廣告

超高齡化與少子化帶來的問題雖然看似不同，但其實兩者是一體兩面、彼此關聯，總體進來看，以經濟面而言，就是工作生產者變少而被扶養的「食客」變多，以社會面看，是社會結構老化、暮氣更盛；以政治面看，是老人選票占比更多、政治力更強，政策走向的影響也會出現。

台灣這波人口結構的轉變，最驚人之處不是轉變方向，而是全球第一的轉變速度。

人口學者研究數百年來全球各國的人口結構變化，大致揣摩出一套「公式」：從生養眾多、老人數少（因為平均壽命短），之後因經濟發展、所得提高、公衛醫療進步，及女權提升（包括女性因就業、經濟自給提升發言權）等因素，生育率會下降、平均年齡增加（老人變多）；這條路一直往前走到生育率跌破2.1（這是一個被定義於人口替代水準的數字）走到少子化地步，老人占的比重也逐漸提高，從高齡化社會（老人超過7%）到高齡社會（老人超過14%）終而超高齡社會（老人超過20%）來臨。

台灣就是這樣一路走到超高齡社會，其它還有40個國家同為超高齡社會，且多為先進國家。因此成為超高齡社會似乎是在以避免的一條路，但台灣令人側目、或甚至「驚恐」的是：台灣是有如失速列車般快速走過這個過程。

1993年時台灣才跨國老人占7%門檻成為高齡化社會，25年後的2018年老人超過14%成高齡社會，但僅7年後的2025年就到20%成超高齡社會，老化速度之快居全球之冠，連國人印象中快速老化的日本都輸台灣一籌。

另外一個更讓人心驚的是少子化；早年每年新生兒數都超過40萬人，但1983年後開始掉到每年30幾萬人，接著就是重力加速度的下跌：1998年首次跌破30萬到27萬，2005年再到20.5萬人，20年左右新生兒數就腰斬。之後還是繼續下探，但2021年前至少還能維持在15-20萬之間，2022年之後的3年又掉到13萬多，本來以為這應該已是「底部」，結果去年竟然開出只有10.7萬的數字。

超高齡社會的來臨與少子化更形嚴重的影響與惡果會出現在許多領域，這裡只舉2個最鮮明的例子。老人占比越來越多，代表的其實就是這個經濟體工作者變更少、被扶養者更多，生產者少而食口多經濟停滯風險更高，更具體的從財務面看，拿錢領年金者越來越多、繳費供養基金者日益少，那些退休基金都更快就要面對財務虧損、無法永續甚至要倒閉的命運。

少子化則是讓所有的教育體系都面臨「同源不足」、萎縮甚至倒閉的結局。這十多年來已經看過很多從國小到國高中學校減班、撤校的消息了，那些高教的大專院校也必然要經歷一場殘酷的淘汰。這幾年陸續已大學退場，但其實還遠遠不夠；而今少子化程度又更甚原先預期。

如果我們以當初大幅擴大高教時每年還有40萬的新生兒為基準看，今年的10.7萬新生兒等於剩下4分之1而已。因此，未來大專院校恐怕至少有一半以上要面對退場的命運；而且以台灣人獨鍾「國立大學」的慣性來看，最後因招不到足夠的學生而必須退場者，大概率都會是私校。如果以數量看，最終能夠永續存活的私校可能只有寥寥幾家而已，私校準備面對因應了嗎？

人口結構惡化這個問題要解決的治本之道「非常簡單」：全力提高生育率即可；但也非常之難、難到無解：所有曾面對此問題的國家都曾祭出各式各樣的鼓勵生育政策，但幾無例外的全部失敗，最多紓緩、無能提升。

對政府而言，超高齡社會與少子化將讓經濟體成長受阻、各個退休基金財務惡化，當然，更嚴重的會是老人長照與私校倒閉退場問題，政府是該有因應對策，至於要政府「振衰起敝」，就不期待了。

更多風傳媒報導

