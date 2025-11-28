風評：輝達H200 AI晶片解禁？中國未必領情
外媒報導川普政府要放寬AI晶片出口中國的管制，但問題是：中國恐怕是不領情、未必就用，因為這是一個「長痛」或「短痛」的選擇，甚至是一個長期的戰略佈局。而對美國而言，同樣也是有長短期效益間的抉擇與選擇問題。
根據美媒路透社報導，川普政府正評估，是否放行輝達向中國出口H200人工智慧晶片，隨後商務部長盧特尼克受訪時也證實此事，並說「目前批准輝達H200晶片出口中國的決策提案，已放在川普桌上等待審閱。」不過，仍面臨反對者的壓力，因為當初要管制高階AI晶片出口到中國的主要理由，也是擔心這些AI晶片強化中國的AI而助長其軍事能力，因此反對者最主要的理由也是：放寬管制會讓北京軍事能力更上層樓。
先來看看中、美、輝達之間的恩怨情仇。
中美之間的地緣政治角力已全面、全方位的展開，科技戰的角力關鍵除了半導體之外，就是AI，中國的AI被認為與美國非常接近、甚至在伯仲之間了，而AI被視為下一個「通用型技術」，領先者可以在方方面面─從產業技術到科研再到軍事─都超越對手。
而輝達的AI晶片在技術上又是無可置疑的全球霸主，因此，美國政府開始出手限制輝達的AI晶片出口中國，而且管制越來越嚴。2022年時，美國先禁止輝達最先進的A100/H100晶片出口中國，輝達當然不願失去中國這個大市場，因此馬上推出可規避管制出口中國的「特別版」AI晶片，但接著這個特供版的A800/H800再次受阻被禁，輝達只能再次推出性能更低的H20特供晶片。
但即使如此，川普政府在4月時還是把H20納入禁令中不得出口到中國，輝達死求活求的遊說、最終同意上繳在華銷售額的 15%給美國政府後，才恢復H2的出口許可。不過很快又發生H20晶片被曝光有「後門」和「追蹤定位」的安全漏洞，這次換中國不願意了，政府出面「勸阻」企業採購 H20晶片，同時鼓勵企業多採購本土晶片。
安全漏洞到底有多大、或甚至有沒有，外界實在很難了解，但北京勸阻企業買H20改買國產晶片，「所圖者」應更多也更長遠。
輝達AI晶片過去在中國的市占率是95%、全球市占率也超過80%，是100%的霸主與壟斷者，中國那些要在AI領域爭鋒的企業當然用輝達晶片，這樣才能讓其AI大模型成果更快顯現，這點從中國企業要從中東、星等地繞過美國、進口被禁的AI晶片就可知。但與此同時，中國那些國產AI晶片，就乏人問津，沒有人買就不會有成長與進步的機會。
如果沒有中美的地緣政治角力與晶片管制這檔事，局面可能就這樣繼續下去；但現在很明顯晶片與AI是中美科技戰的主戰場，如果中國要以追求短期的AI大模型進步為主，就要儘量用輝達更先進的AI晶片，而國產晶片就永無成長與翻身機會；如果要多用效能較差的國產AI晶片，雖然讓國產晶片得到進步、成長機會，但短期而言會影響AI成果。
從長期眼光看，如果中國的國產AI晶片無法趕上來，中國就永遠受制於人，美國政府可以永遠都只讓「三等AI晶片」出口到中國。所以中國的選擇很明確：以長期眼光扶植國產AI晶片。
輝達好不容易遊說白宮讓H20出口中國，北京不領情，不管真假，一句安全漏洞就找到「勸導」國內企業勿採用的理由，既然H20有安全疑慮，未來即使美方放寬讓H200也能出口中國，北京同樣可能、也可以用安全疑慮要企業不買，真正目標是對準掙脫美國（確切講是輝達）AI晶片的枷鎖。
中國的華為、寒武紀都有評價不錯的AI晶片，輝達執行長黃仁勳說中國在AI晶片領域僅落後美國「幾納秒」而非傳聞中的「兩三年」或許誇張了，但雙方差距肯定越拉越近。
中國固然是有「長短期利益衝突」要作抉擇，美國情況雷同：不對AI晶片作任何管制，美國晶片（輝達）可繼續稱霸中國、中國的國產晶片難成長，但中國的AI大模型則可得到更大的進步；嚴格管制AI晶片可壓制中國AI成長，但卻給其國產AI晶片發展與成長機會，長期而言可能失去所有籌碼，同樣的情況其實也出現在半導體及其設備的管制上。
因此，美國也是面臨長短期利益衝突的抉擇問題，而美國過去顯然是選擇短期效益優先，因為這個選擇更直覺，在政治上也更容易過關。
比較悲情的是輝達，很不幸的被推到中美地緣政治角力的前緣，輝達在中國市場的占有率從原先的95%，現在都進不去而掉到零。而更大的隱患在後面：輝達的AI晶片最有價值、也最難被突破的「護城河」，是輝達一手建立、完全掌控的CUDA生態系。如果繼續受阻無法進中國市場，當地AI晶片終究會出現與發展出自己的生態系，就如華為無法用谷歌的安卓系統，然後就有鴻蒙系統的出現與成長。
雖然美國政府最後對H200放行與否待觀察，但北京政策上看來是要先顧好國產AI晶片的發展，即使白宮對H200放行，中國都未必用：既然H20有後門、H200也很容易找到後門，即使要用也可能會管控、為國產晶片留下更大的成長與發展空間。
