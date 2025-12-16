風評：這樣的賴皮政府，非換掉不可
但凡政權要垮台，外部挑戰固為其因，但內部崩潰更為關鍵。七十八年前，傅斯年以秦有「指鹿為馬」的趙高，明有坑害忠良的魏忠賢比喻─「這樣的宋子文，非走開不可」；放眼今日，既有視戰爭仍可上班上課的苗博雅，還有看兩岸交流都是統戰的沈伯洋，有開軍火商方便之門且視之以平常的顧立雄，更有大開民主笑話的「法政學者」，顛倒言說「民主」。以至於七十八年後，還能套用相同的題目。
而所有的癥結竟在全無「民主」基本概念，真把「憲法」鬧成災難的「國之兩大巨頭」─賴清德總統與行政院長卓榮泰；「大罷免」大失敗浪費台灣整整一年，沒想到，戲碼重來一遍，這回，發動不了大罷免，索性一不做二不休，直接對立法院三讀通過法律採取總統不公布、閣揆不副署也不請辭，「賴皮三步（不）」的目標，於卓揆而言，是「求倒閣」；於賴總統而言，是求一個選舉不敗的希望；可笑且讓人反胃的是，他們左一句憲法右一句憲政，偏偏看不懂憲法（不論是本文還是增修條文）真義，把台灣政局胡攪成僵局─除非他們換腦袋，或者政權換政黨，幾乎無解─無言的現實是：他們換腦袋的機率，比政黨輪替還低。
賴卓胡攪蠻纏，政治智商低到老戲碼一演再演一敗再敗
為了這齣老戲碼，賴清德照搬一次從去年到今年的劇本，開口懷念前立法院長王金平，閉口批評現任立法院長韓國瑜，斥責在野政黨「不知檢討」，再舉辦一次「院長國政茶敘」，唯一的不同是，韓國瑜敬謝不敏，婉拒出席。韓國瑜是對的，因為藍白過半席次的在野意志，不可能隨院長一人意志而轉移。
看看賴清德「閉門」見行政、考試兩院長，直到晚間才公布的錄影講話，二千五百字長文，不過是為閣揆拒絕副署，總統不公布法律做舖墊，然而，處處是「漏洞」，最大的「洞」就是府院拿《財劃法》修正做為朝野再開戰的標的，簡直莫名其妙，財劃法下放權錢於地方，就是大罷免的攻防焦點之一，民進黨大失敗，不思檢討，繼續炒這個民進黨曾經主張二、三十年的議題，打自己的臉一次不夠，還要再來一次，賴、卓的政治智商真的低到相信，已經失敗的議題，用在明年地方選舉能成功嗎？賴清德直指財劃法造成財政失衡，破壞財政紀律，是不是危言聳聽或許見仁見智，財劃法不過把中央控制的財源挪出二千七百億給地方，若這是財政失衡，一點二五兆的國防特別預算又當做何解？
賴清德指控藍白政黨「濫權立法」，還提出多項未完成立法的「提案」，從《國籍法》到立委助理費除罪，賴清德周末才和陸配麵老闆娘拍視頻，強調「認同台灣的都是國家主人」，隔天就翻臉指控在野修國籍法，免除來自中國的新住民擔任公職必須忠誠「我國」的義務，賴清德的「我國」，顯然不是憲法明定的「中華民國」，而這個賴皮政府大啖包公麵之餘，不只要求出任公職的新住民要有除（對岸國籍）籍證明，是所有陸配都要有除籍證明，否則取消台灣戶籍，這是不折不扣的歧視。至於立委助理費除罪提案，駡一天就暫緩，和賴皮政府被駡一年依舊蠻幹，有天壤之別，遑論民進黨吃銅吃鐵吃光電，最近甚至吃上了軍火，要論「貪汙」嫌疑，賴清德應該先清清這筆軍火帳。
在野哪來「獨裁」空間？想出八字訣的幕僚應永不錄用
最荒謬的是，滿朝希冀權力者「關愛眼神」的法政學者（或幕僚？），為賴清德想出「立法濫權、在野獨裁」的「八字訣」，「立法濫權」勉強用用，但這也是賴清德這一年半的「流行語」，因為中華民國自行憲以來，「立法權」始終被行政權壓一頭，談不上「濫權」，包括民進黨兩次執政的扁、賴時期朝小野大，行政院長還是依總統之意而非國會席次任命，立法院就沒太大「濫權」空間，之所以冒出這四個字，是因為護航大法官剝奪國會權而來。至於「在野獨裁」，結結實實是笑話，獨裁（Autocracy）意指政府或權力者擁有不受法治制約的無限權力，「在野」未執政哪來「無限權力」的空間？想出這個詞的幕僚或學者顧問，賴清德應該列為永不錄用，省得每開講必出錯。
賴清德用盡大力氣，就是為了支持卓揆不副署財劃法的決定，卓揆悲催到上周提出「不執行」，被綠營自己人駡爆，周四院會甚至缺席由副院長鄭麗君代理，政院發言人先說「因公請假」後說「因為燒聲（生病）」，周末臉書貼出黑白照自比「民主守門人」，事隔三天，神清氣爽開記者會，不知是否逼出總統背書他的不副署？卓揆開口依照憲法忠誠履行職務，閉口立法院修財劃法違憲，他却看不到：一，自有財劃法以來（任何法律都一樣），修立法皆權責在立法院，立法院修財劃法是調整中央與地方的財權分配，這本來就應該依民意而定，而非「行政可以獨裁」，談不上「侵害行政權」；二，財劃法從去年修到今年，行政院都「未及」提出相應的版本，責在政院而非立院；三，要不要邀請行政院長為此報告，權在立法院，行政院長沒有置喙的餘地。
最重要的，財劃法修正是經過行政院提請覆議，經立法院否決維持原決議，卓揆聲稱他依憲法第三十七條「不副署」，先不論他看沒看懂這條制衡的是總統而非立法院，而總統依憲法對立法院移送法律案只能公布；他完全無視不論憲法本文或增修條文都明定，覆議失敗，「行政院院長應即接受該決議（本文有但書：或辭職），簡單講，立法院維持原議的議案，若閣揆執行不了，自己請辭，換人執行。
覆議失敗該接受，執行不了該請辭─賴著不走是被釘在恥辱柱上
財劃法半年之內二度修正，第二版卓揆拒絕副署總統無以公布，還有已經總統明令公布的第一版，行政院從頭到尾無意「執行」。既不依憲法接受立法院決議，又不依法行政的行政院長，口口聲聲「忠於憲法」，無賴到近乎無恥。
過去一年來，行政院八次覆議失敗，加上大罷免大失敗，早該請辭九次的卓揆，再來一筆「不副署」，憲法意旨的副署權是衝著總統而來，他非要歪解，這也罷了，綠營護航者還拿前行政院長郝柏村拒絕副署李登輝前總統人事令為例，那正是院長制衡總統之舉，而且，郝柏村毅然請辭表達態度，卓榮泰或民進黨人真視郝柏村為「前賢」欲思齊，卓榮泰該十次請辭！不論卓揆到底是逼宮賴清德？還是抗議立法院？大動作不請辭且賴著不走，卓榮泰也算民進黨第一人了。
最好笑的是卓揆在記者會上「求倒閣」，並視此為「畢生的民主勳章」，這又是民進黨無賴的註記之一，大罷免的發動，形同針對國民黨的「準解散國會」（雖未倒閣），民進黨大罷免大失敗後，意味民意再次對藍白多數的肯定，卓揆早該辭職，讓總統接受政治現實，並尋求在野多數能接受的政府組成，民進黨捨此不為，翻來覆去在四成不到的民意裡抱團取暖，惡搞台灣，這是卓揆的恥辱柱，把他釘上去的就硬撞南牆不回頭的賴清德，民意必須記得並時刻提醒：如此無賴的政府，拖磨摧殘台灣民主，非換掉不可！
更多風傳媒報導
其他人也在看
柯建銘神預言？藍青年一句話酸爆民進黨
行政院提出的《財劃法》覆議案5日遭藍白否決後，最晚須於15日公告。據了解，經綠營內部討論，府院拍板朝「不副署、不公布」抵制，引發爭議。對此，爭取南港內湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安諷刺地說，民進黨立法院黨團總召柯建銘時常提到的「毀憲亂政」，到頭來竟是民進黨自己。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 84
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 1 天前 ・ 587
朝野陷入僵局？前行政院長「大仁哥」建議「這件事」一定有辦法解決
立法院藍白兩黨團從去年開始，以人數優勢通過多項爭議法案，行政院甚至已提出8次覆議也遭立院否決，讓朝野陷入僵局。前副總統、前行政院長陳建仁今（15）日下午到雲林受訪表示，一個自由民主法治的國家需要良性溝通，如果朝野能夠坐下來談，一定有辦法解決朝野僵局。自由時報 ・ 16 小時前 ・ 206
韓國瑜為何不去總統府茶敘？郭正亮一句話點出關鍵！
總統賴清德預定於15日上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府舉行國政茶敘，期望針對當前政局進行溝通。然而立法院長韓國瑜已明確婉拒出席，此項安排立即在政壇引發討論。前立委郭正亮14日指出，現行制度下的院際協商機制早已無法真正化解立法院與行政院之間的衝突。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 92
反制閣揆「不副署」？！蔡正元批「違反鐵律」籲在野彈劾賴清德
[Newtalk新聞] 前國民黨立委蔡正元今天（15日）在臉書粉絲專頁發文，猛烈抨擊總統賴清德與行政院長卓榮泰「違反民主政治的兩條鐵律」，呼籲在野黨立即提出彈劾案，對抗政府無視立法院通過的法律及預算，捍衛台灣民主體制。延續近期立法院與行政院權力衝突，恐引發憲政風暴。 行政院長卓榮泰以立法院11月14日三讀通過財劃法修正案，侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論、施行將對國家發展造成無法回復的危害為由，宣布「依據憲法不予副署」。而蔡正元直指，賴清德與卓榮泰的作法，違反民主政治的核心原則，包括「只有民選合議制國會才能代表人民制訂法律及決定預算」，以及「不論國王、總統或總理，皆無權廢除、修改或無視國會通過的法律及預算」。蔡正元批評，此為「憲政風暴」，在野黨應以彈劾案為槓桿，發動輿論戰。 蔡正元表示，「彈劾總統案半數立委就可成立，成立後可對賴清德發出傳票到立法院受審；賴清德不來發動缺席審判，缺席審判後交付表決；三分之二才能通過，通不過沒關係，可以再提彈劾案，彈劾案不受次數限制」。但事實上，根據中華民國憲法增修條文第4條第7項規定，總統、副總統彈劾案須由立法院全體立法委員二分之一以上提議，並經新頭殼 ・ 14 小時前 ・ 89
被藍白架空的憲法法庭即將復活？本週五開會恐做出「違憲判決」 學者分析：有機會突破枷鎖
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／綜合報導去年藍白陣營修法通過新版《憲法訴訟法》規定參與評議人數不得低於10人、需9人以上同意才能宣告違憲，然而目前司法院僅有8...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 78
行政院不副署擋藍白惡法！醫罕見拋出「1問題」 網讚：邏輯太強
國民黨與民眾黨在立法院挾人數優勢，於12日三讀通過反年改修法，各界持續討論與關注。傳出總統府與行政院已拍板《財劃法》修法，將以「不副署、不公布」方式進行；行政院長卓榮泰昨（14）晚稱，「我必將善盡民主憲政守門人的職責！」被視作為後續決策做預告。至於在野黨是否發起倒閣，也成了關注的焦點。對此，ICU醫師陳志金今（15）日就提出一項疑問，引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 246
便當會凌駕國會！吳宗憲警告憲政警訊：公僕敢騎在頭家之上撒野
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導針對總統賴清德日前召開「便當會」，討論已由立法院三讀通過的法案去向，國民黨立委吳宗憲今（15）日在臉書發表長文示警，...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 230
柯建銘神預言？他搬出老柯「4字名言」酸爆
[NOWnews今日新聞]近來立法院通過《財劃法》修正草案等法案，行政院多次表明議案窒礙難行未果，總統賴清德邀請行政、立法與考試院長進行院際國政茶敘，而立法院長韓國瑜日前已表態不會出席，今（15）日的...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 28
法界酸以大清為師 林濁水嘆荒唐至極
行政院長卓榮泰以「不副署」讓立法院三讀通過的法律失效，律師葉慶元引用1908年「大清欽定憲法大綱」，內文寫著「君上大權」，指經議院議決的法律若未奉詔命批准頒布者，不能見諸施行，諷刺「原來民進黨以大清為師啊！」前立委林濁水也感嘆，不副署是挑戰立法院、也挑戰總統，憲政遊戲已到荒唐地步。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 91
批民進黨「邊喊沒錢邊買軍購」！館長嗆有種倒閣：讓更大的民意再投票一次
行政院長卓榮泰提出《財劃法》覆議案遭立法院否決後強硬反擊，總統賴清德更於昨（12）日便當會後定調，將透過「不副署」、「副署後不執行」的方式對藍白進行反制；親中網紅館長（陳之漢）在直播中再度砲轟民進黨「完全沒有得到教訓」。館長12日在直播中數度開罵，譴責民進黨、賴清德政府聯手美國「想方設法掏空台灣」，館長認為，賴政府聲稱中國2027將犯台的言論已被過度渲染，加......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 334
談綠營2026選戰布局 鄭麗文認「1事」史無前例：我們非贏不可
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導備戰2026九合一大選，民進黨已完成台東縣、宜蘭縣、嘉義市、台中市、新北市及苗栗縣的人選提名作業。對此，國民黨主席鄭麗文今（14）日受訪時鬆口坦言，綠營這次史無前例大幅提前相關提名作業，「我們也只好奉陪，因為2026年我們非贏不可」，黨內應協調、初選的都會進行，至於無爭議的選區，也會在最適當的時間進行提名作業。民視 ・ 1 天前 ・ 52
深夜突發文 卓揆：阻止任何違憲越雷池一步
[NOWnews今日新聞]藍白強渡《財劃法》掏空中央財源，對此行政院明日研擬不副署或不執行，引發在野群起砲轟獨裁專制，行政院長卓榮泰明日將赴總統府出席國政茶敘，今（14）日晚間突發文表示，自己必竭盡全...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 94
王鴻薇曬「憲法危機」圖卡批賴清德獨裁 網回嗆：趕快提倒閣
國民黨靠著立委人數優勢日前三讀通過反年改修法，總統賴清德12日po文強調「年改絕對不能、也不該走回頭路」，相關消息曝光引發外界熱議。王鴻薇昨（13）日po文，曬出一張「憲法危機」圖卡，不滿指行政院針對立法院三讀通過的法案，總統公布後，行政院「不副署」或「不執行」都被民進黨內認定為沒有違憲，「顯然，民進黨上下，已經準備好跨過民主政治的底線」，該篇po文曝光後，反而引起許多網友留言回嗆「趕快提起倒閣」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 99
王崑義/賴清德要把中華民國變「中華帝國」？
2020年底《亞洲週刊》封面曾把蔡英文穿上龍袍，並以〈台灣民選獨裁幕後綠營新威權主義現象〉做為封面故事，這個比喻相較於賴清德上台以後，顯然是小巫見大巫，以目前的體制運作來看，賴清德總統更像是一個皇帝，而閣揆卓榮泰也像是一個宰相，兩人聯手亂政，已經把中華民國快要變成「中華帝國」了。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 32
賴清德傳不副署、不公布反制財劃法 黃揚明嘆「測試憲法漏洞」：該讓群眾上街頭了
行政院提出的財劃法覆議案被在野黨否決後，最晚須於15日公告，傳出府院可能以「不副署、不公布」進行反制，媒體人黃揚明對此在節目《新聞大白話》表示，總統賴清德正在測試《中華民國憲法》的漏洞有哪些，要把這些漏洞通通拿來變成在無法掌握國會的時候，「不鳥」國會的氣勢。黃揚明表示，在權力分立的體制下，總統擴權通常是大法官、國會能夠制衡，也就是司法權、立法權，但現在最大的......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 39
立院、政院僵局有解嗎？媒體人曝結局
[NOWnews今日新聞]針對《財劃法》覆議案遭立法院否決，外傳總統府與行政院已拍板將以「不副署、不公布」方式進行，引爆在野黨怒火；行政院長卓榮泰今（15）日稍早也親上火線召開記者會，宣布不副署本次修...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 5
轟政院不副署財劃法違憲 藍黨團：賴清德別把癱瘓台南那套搬到國會
[Newtalk新聞] 朝野政黨圍繞《財政收支劃分法》修正案再次嚴重對立，行政院長卓榮泰針對立法院的修法提出覆議，但遭立法院否決後，傳出總統府、行政院已決定朝「政院不副署、法律不公布」方式處理。國民黨立法院黨團今（15日）召開記者會，抨擊總統賴清德、行政院長卓榮泰以違反並曲解《憲法》，呼籲賴清德，不要把當台南市長那一套不進議場癱瘓議會的戲碼搬到國會，請看看韓國前總統尹錫悅的前車之鑑，請回歸《憲法》、尊重民意。 國民黨團書記長羅智強表示，總統公布的法令，行政院長不副署，這是打臉總統，難道賴清德跟卓榮泰有仇？且依據《憲法》規定，行政院向立法院負責，《憲法》第72條規定「立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布之」，這是《憲法》義務，難道賴清德看不懂中文？「應」的意思是必須做，沒有不公布的選擇權。 羅智強再指，按照《中華民國憲法增修條文》第3條規定，行政院長對立法院三讀通過法律案可以提出覆議，覆議否決後「應」接受，同樣沒有選擇「抗議」或「不執行」立法院通過法律的憲政權力；他要提醒賴清德總統，不要把當台南市長那一套不進議場癱瘓議會的戲碼，搬到國會如法炮製。 國民黨立委吳宗新頭殼 ・ 19 小時前 ・ 1
財劃法不副署不公布？在野黨火大：上街頭是必然選項
《財政收支劃分法》覆議案遭立法院否決後，傳出賴清德政府研擬採取「不副署、不公布」因應，引發在野黨強烈反彈。國民黨團幹部14日直言，若民進黨政府執意違法硬幹，「上街頭將是必然選項」，民眾黨主席黃國昌也痛批這是徹頭徹尾的憲政災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
反制藍白！財劃法、停砍年金擬「不副署不公布」 黃國昌氣罵：憲政災難
立法院國民黨與民眾黨挾人數多數優勢推動多項爭議法案，日前否決行政院對再修版《財劃法》所提覆議案，12日藍白又聯手停砍年金！傳府院高層拍板針對財劃法將以「不副署、不公布」處理，成憲政首例，對於停砍年金也有意比照辦理。對此，民眾黨主席黃國昌今（14）日批評「這不是憲政首例，這是憲政災難」、「權力監督制衡也可以廢了直接宣布，中華民國從民進黨賴清德登基後，自此走上帝制。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 40