風評：遺失SIM卡要報警擾民100分，賴政府嫌支持度不夠低？

元旦假期上班首日台灣社會就炸鍋了，因為NCC為了打詐新規定遺失SIM卡要報警後才能補卡，打詐有效與否未知，但肯定是擾民一百分。

NCC新版的《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》去年底的12月30日正式上路，針對換發、補發SIM卡的規定，除了提供雙證件外還要繳回舊卡；若SIM卡遺失導致無法繳回舊卡者，則要先到派出所報案，拿到遺失證明單後才能辦理補發；萬一在國外、機場遺失，則要提供護照、機票等證明。

這項「NCC新政」對政府打詐的幫助有多大尚在未知之數，但擾民程度100分卻是可以肯定。雖然不知道這幾天有多少民眾已受此新政影響，而多數未身歷其境的民眾也不知道有此政策，但在立委以「打詐無方擾民有理？」揭露批判後，網路上充滿著負面聲音，從憤怒到調侃都有，逼得NCC趕快出面「澄清」說「新制並未要求民眾必須報案」、NCC要找電信業者溝通。

只是NCC的說法明顯是狡辯，因為新制可是白紙黑字寫得清清楚楚，遺失SIM卡要補發要有證明。官員的「神救援」更是提油救火：NCC主秘黃文哲「澄清」說，所謂的證明文件非只是指警方的證明，「申請補卡的狀況很多，如火災仍有相關紀錄，但掉水溝怎麼證明，民眾可以提供遺失的說法，並留下切結書或生物特徵，電信業者必須審核」。

官員這番辯駁更讓民眾大開眼界，他的話其實就是證明遺失SIM卡要補發的證明有「警方的證明」，除此之外也有可能要簽切結書、留生物特徵。看了這個規定外界一定充滿疑惑：電信業者到底是那方的專業鑑識人員或是檢調偵探、何德何能來審核這些資料？業者還要有能力審核民眾SIM卡掉到水溝、或馬桶、或甚至汽車或飛機上的說法是否說謊，這種規定如果不叫擾民，什麼才叫擾民？

更且在嚴重擾民之餘，也同時加重警察單位、電信業者的負擔，更糟糕的是：這個嚴厲的規定，完全看不出對打詐有什麼效果，簡直就像是賠了夫人又折兵的蠢政策。

試問，NCC如此嚴厲的為補辦遺失的SIM卡把關，到底能防制什麼？對打詐又有何效益？如果是怕SIM卡被盜用（辦遺失者謊報），但補辦民眾本人加雙證件都到場了，更且在補辦新卡後，舊卡就失效不能用，換句話說，門號的使用者並非人頭或幽靈人口，不必擔心門號可能變成詐騙使用，那NCC這個規定到底所為何來，實在讓外界大惑不解。

對新申請門號作更嚴格的規定，要求雙證件、拍照等可以理解，對遺失要補發者作嚴格規定就看不出太大的道理了；這個新規定也早被電信業者苦口婆心建議不能實施，因為擾民擾警又徒勞，但NCC還是作了。

其實，政府為了打詐幹類似的蠢事多了，一般民眾最有感的應該是在金融領域，包括對警示帳戶的定義與處理、ATM提領金額的限制等，為了打詐都作更嚴格的限制與處理，對大部份用戶而言是增加了其不便性、整體社會成本提高；如果有效果也罷，民眾願意也必須承擔此不便與成本，但從數據上看，這些造成所有民眾不便的金融打詐措施幾無效果，詐騙作數與金額近年都是直線增加。

相較為了打詐實施的金融措施，NCC的「電信打詐措施」又更無用又無謂了，而且不僅僅如此而已，如果是手機整個弄丟，連同SIM卡也遺失，就要出示手機購買證明，試問有任何一個民眾會保留3、4年前的「購機證明」（如發票）嗎？恐怕連1年前的購機證明都不會保留；萬一「不幸」民眾遺失的手機是獎品或親友贈品，也要提供「贈與證明」或發票等，證明是由正常管道取得。

民眾只要稍微設身處地想一下，就知道萬一自己碰到遺失SIM卡要補發，能否作到NCC這些規定，以及這些規定的擾民程度有多高了。

台灣的詐騙橫行、政府打詐無方無效，應該是名列前茅的民怨；但如政府打詐不得其法、徒勞又擾民，只是讓民怨持續疊加上揚，顯然NCC現在就是在為賴政府增加民怨、再拉低支持度，NCC及早回頭吧。

