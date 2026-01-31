風評：那些「生於政治、死於專業」的交通計劃，高鐵延伸案該休矣
幾個反對高鐵延伸宜蘭案的民團開記者會，要求與交通部以專業辯論該計劃的可行性。
交通部不僅應該接受民團的這份「戰書」，更該把那些當初因「政治凌駕專業」而展開的大型交通計劃：如高鐵延伸屏東案等，也一併作檢討。
本周四多個民間團體召開記者會表示，在高鐵延伸宜蘭案的評估中，鐵道局將「直鐵計劃」（把台北宜蘭間鐵路「截彎取直」縮短距離的計劃）數據灌水，刻意排除直鐵方案，美化高鐵延伸案數據，他們要求交通部出來辯論。交通部則強調未美化數據、程序完備且依法推動，交通部立場就是務實延伸。
這股反對、或是說至少是質疑高鐵延伸宜蘭的聲音，所以會受到矚目、甚至對交通部產業相當大的壓力，重要原因是：與民團一起反對本案的有蔡政府時代的交通部長賀陳旦，還有扁市府時代的交通部局長濮大威，他們都是交通專業人士，一輩子都在搞交通計劃，此外，他們都曾在綠營為官，官方也無法在「政治」上質疑他們。
而另一個質疑的聲音是來自蔡政府時代擔任8年政務委員、且負責督導交通事務的張景森；日前他在臉書發文「天啊！四千億，真的就要這樣子花下去嗎？」，對此計劃提出嚴厲的批判，他以「政治噱頭」形容高鐵延伸宜蘭案、感嘆它的「生命力竟然如此驚人」；他說他接觸的交通運輸專家學者幾乎沒有一個贊成此案，甚至交通部的老同事們私下也都不贊成，認為這是「政治決定」的計劃。
交通部對高鐵延伸宜蘭案的辯駁，坦白說：蒼白無力，所謂的「程序完備且依法推動」其實是不值一提，因為那只是政府行政的基本動作，質疑與反對者挑戰的其實是專業的效益甚至可行性，但交通部強調此案值得推動的因素，如南港至宜蘭僅需20分鐘，遠優於北宜直鐵45分鐘車程、運能優於直鐵等，雖然說得沒錯，但在缺乏成本效益評估下，說了等於沒說。
簡單的說，幾乎所有的大型建設、交通計劃都會有效益，但有效益不代表就能作、該作，因為還是要拿成本來看，才能得到完整的面貌從而判定有無投資的必要。高鐵延伸確實是有效益，但其成本造價高達3521億元，但3年多前給出的數字只有1880億元，依照公共工程經費增加的「慣例」，最後大概就是要衝上4000億元。相較之下，直鐵案2200億元就顯得「便宜多了」。
高鐵延伸宜蘭案如此之令人質疑的原因，其實就是這是一個百分之百「為政治而誕生」的計劃，這點其實張景森說得很清楚。而這種因政治而誕生的交通建設都會有幾個「特色」：一個是高估甚至吹噓為地方民眾帶來的效益，第二個是低估成本，反正最後埋單的都不會是那些提出政治支票的政客。
還記得扁政府時代搞出屏東最著名的2個蚊子機場嗎？當時針對屏東機場與恆春機場的評估，交通部說「具正面效益」、「於政府政策、經濟效益、社會需求及各實質條件下均屬可行」，還為全民畫出「「1.5小時從台北到墾丁海景」的美麗遠景，結果是全部養蚊子，屏東機場經營一年多早早就裁撤；恆春機場一路死撐，從2014年9月立榮航空宣布班機停飛後至今，沒有任何飛機起降、創下10年「零旅客」紀錄。
這就是「為政治而生」的交通計劃最終下場，這2個機場都是阿扁當年拚政治、拚連任的支票，交通部既無專業更乏良知的幫長官們寫出好看、讓計劃能續推的報告。當然，更讓人「驚駭」的是地方政府正積極爭取要把恆春機場升格為國際機場，「吸納港、澳及大陸、韓國及日本遊客，促進地方觀光發展」。其它如各地方的捷運建設也幾無例外的全部高估效益低報成本，甚至說「高估」可能還太客氣了，其實就是「吹噓」。
其實，該檢討甚至直接喊停的豈止高鐵宜蘭延伸線，高鐵延伸屏東計劃同樣也是「為政治而生」的計劃；正常情況下這些交通建議都該有一定的自償率才代表有推動的效益，但這些高鐵延伸線的自償率不會是低而已、甚至可能是負數，這代表這些路線、車站連現金流都會出問題。除了成本效益問題外，這種高鐵延伸計劃也混淆了不同類型交通運輸方式在短中長程中不同的功能。
交通部該懸崖勒馬，多想想那些「生於政治」的交通建設計劃的下場，如果拿出專業重新評估，那些高鐵延伸計劃肯定是要「死於專業」，為納稅人省下那六、七千億元吧。
