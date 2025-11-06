風評：鄭麗文的大嘴巴VS.賴清德的鳥肚雞腸

鄭麗文不愧是「非典型國民黨主席」，競選時讓奄奄一席的黨主席選舉火花四射，當選後，從「普京不是獨裁者」，到「台灣不是ATM」，開口就是話題，儘管民調反感度高於好感度，問題不大，因為民眾黨主席黃國昌的反感度比鄭還高，而執政黨主席賴清德總統即使聲望止跌，不信任度還是超過信任度，一言以蔽之，台灣民意對政治、政黨、政客，基本還是處於疏離、冷感乃至反感的「帝力（權力）與我有何哉」的狀態。

對比之下，能創造話題（幾乎成了唯一話題）的鄭麗文，讓乏味的政壇多幾分溫度，連民進黨人都不能不蹭她兩下，鄭麗文當選時，用小編文提出「兩個期盼一個提醒」，鄭麗文感慨「（賴清德）總統失了格局，是台灣的悲哀」，民進黨秘書長徐國勇竟反嗆，「她會繼續悲哀下去。」並質疑鄭麗文要先駡共產黨，才有「資格」談有沒有（民進黨的）賀電，更特別的是，徐國勇認為，「不把小編文當賀電，才奇怪。」

徐國勇之言，正印證台灣政壇什麼邏輯都有，什麼言行都不奇怪；小編文當然不是「賀電」，除非徐國勇認為該黨主席（賴清德）的檔次與小編無二；為了鄭麗文，民進黨人「出格」還有立委吳思瑤，做為民進黨「前幹事長」，吳思瑤發言不是代表民進黨，也是代表民進黨團，卸任後的發言就有了模糊空間，既可以是「個別民進黨員」，也可以是「民進黨的風向」，讓人好奇的是，她在立法院質詢閣揆卓榮泰代表的是個人還是民進黨風向？重點是，她一質詢，不具政府職務的在野政黨主席鄭麗文的言說就進了「國會紀錄」，鄭麗文應該跟吳思瑤說謝謝。

吳思瑤為了鄭麗文接受《德國之聲》訪問，在主持記者設定情境下說出「普京不是獨裁者」，引發爭議；持平而論，曾為政論名嘴，鄭麗文不畏訪不畏問氣勢不凌人，但也從不、絕不肯示弱，不論是話趕話還是話搶話，「普京不是獨裁者」就是說錯了。錯了也就錯了，鄭麗文有別於國民黨歷任黨主席的正是她不怕錯，也有容錯空間；錯了無妨的原因還有一點，她不怕挨駡，而且知道什麼駡能挨，什麼駡不挨非得嗆回去，比方，普京到底是不是獨裁者？與台灣更干係真不大，換一個名字（比方習近平），她的處境都更尷尬也更難處理。

說了一句錯話，民進黨或側翼愛怎麼嘲諷，都是民進黨的事，但這個題目一旦搬進「國會殿堂」就是另一回事，做為在野政黨領袖，鄭麗文說「普京不是獨裁者」，當然錯了，但問題沒這麼大；做為台灣最高行政首長，卓揆說，「普京是獨裁者」，問題就大了，畢竟台俄兩國還互設代表處；雖然卓揆並未直接指明，而是以批評鄭麗文的方式述明，「如果認為他（普京）不是獨裁者，代表她（鄭麗文）有獨裁心態」，卓揆可能恍若未覺，動輒指摘他人有獨裁心態者，可能也落入「獨裁」思維。

做為資深國會議員，歷任黨團幹部，吳思瑤却連競選台北市長的底氣都無，不是因為現任市長蔣萬安太強，而是吳思瑤太弱，十年台北市議員、九年近十年立委資歷，都沒能養成吳思瑤的「首都格局」，只有兩種可能：一，她真的底子弱到二十年都成不了氣候；二，她聰明到只記得貼緊權力者，緊抱民進黨大腿，忘了議員要為市民服務、立委要為民意發聲，拍權力者的馬屁也罷，還要做球讓閣揆殺，殺對也罷，偏偏她只為民進黨做的球總是讓閣揆殺錯，更尷尬的是，行政院長殺錯球成為笑柄，都不明所以，無知無覺。

吳思瑤提醒鄭麗文，「不要站錯邊、不要挺錯人」，話說的不可謂錯，就是場合錯了，鄭麗文一句話說錯，民進黨愛怎麼酸都無妨，吳思瑤動員民進黨人個個臉書開駡也成，就是不必在國會殿堂做為自己質詢的題目，一，立委監督行政院，政黨立場不同，但在野政黨主席說了什麼話，終究不是立委「職權」所在；二，行政院長總理政務，從人到豬，地震到颱風，無所不管，也不能不答，就是不必管也管不到普京到底不是獨裁者，勉強能管的只有總統（轄管國防外交兩岸），但除非因為認為普京是獨裁者而要撤管處，否則管了也形同管不了；換言之，吳思瑤的質詢就是不得體的廢話。鄭麗文的錯話對比吳思瑤的廢話，哪個高明？

鄭麗文學運、民進黨出身，但她的「非典型」不僅如此，台灣民意基金會董事長游盈隆形同她背上插了「五面紅旗」─中國認同（我是中國人）、九二共識、反台獨、求統一、刪減國防預算；然而，這五面旗子，反台獨、九二共識都是國民黨一貫主張，是不是中國人？有點尷尬，但絕大多數國民黨人就算講不出「我是中國人」，大概不至於說「我不是中國人」，求統一要看什麼前提、什麼進程的「統一」。

唯一能實質爭辯的就是國防預算，鄭麗文說「台灣不是ATM」有錯嗎？川普就任迄今沒批准任何軍售案、軍援案否決，台灣已經採購甚至交付款項的軍武延宕者百億到兩百億，不要講不准台灣買先進的F-35，連落後的F-16V一架都沒交機，就算台灣編出佔GDP十%的國防預算，美國肯賣F-35給台灣嗎？還是能與韓國類比也准許台灣自製核子潛艦？如果答案皆否，國防預算到底要花在哪？全台埋地雷？還是全部用在「台灣盾」？不論何者，政府都得清楚交代，而非「國防不可討論」。

吳思瑤無知無覺，當她把在野政黨接受外媒訪問的「說法」（即使有誤），做為質詢自家閣揆的主題，意味話語權已然操諸鄭麗手中；而且，即使身為執政黨，民進黨似乎完全失去主導議題設定的企圖心，「黨主席」被「臉書小編」取代，聲稱要「朝野對話」的「總統」自我放棄團結國家的角色，有這麼雞腸鳥肚的執政黨主席兼總統，民意又豈會介意「大嘴巴」的在野黨主席？

