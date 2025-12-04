風評：開口就是瞎話─賴清德想的難道是「戰爭紅利」？

賴清德總統提出1.25兆的巨額國防特別預算案，在野黨在立法院程序委員會予以暫緩列案，並要求總統至立法院一問一答的「國情報告」，總統府依例反批「違憲」，總統國情報告到底該以什麼形式、何？從前年總統大選爭執迄今，憲法法庭與其他國會改革法案併同判決「違憲」，最終鬧出「大罷免大失敗」，大法官人事案兩次團滅，再討論總統在國會應答是否違憲，委實無聊又無實益。

國防預算「馬維拉」─看不到「和平紅利」因為逗雞眼

首先，總統到國會國情報告的形式，當然可以協商為之，否則豈有前總統李登輝到國民大會的聽取並答覆；自李登輝以降的民選總統，除陳水扁有膽氣之外，馬蔡賴都在問答形式上計較，民進黨此刻批一問一答違憲，完全打臉當年邀馬英九國情報告「接受詢答於法有據」，可惜當年同樣朝小野大，國親兩黨最終沒讓陳水扁「創下憲政先例」，挽救其聲望，否則何須二十多年後議題重吵，還吵得毫無章法，讓護航大法官的「憲法專業與民主認知」飽受譏嘲。

第二，在野黨要求一問一答，其實是做球給賴清德，真正不想讓賴清德國會即席問答的是民進黨，畢竟賴清德聲望低迷，每講話不是出錯就是鬧笑話，一問一答的風險實在太高，國民黨立委羅智強保證「團結十問，讓賴總統風風光光」，聽在民進黨耳內簡直就是「預告埋雷」，誰讓大罷免投票前的「團結十講」因錯誤與笑話太多而叫停的印象猶新呢？講「國家」，他談猛瑪象；談「團結」，他要打掉雜質；說「憲法」，他腦袋裡完全沒有中華民國制憲的台灣前輩們；談到國防，最讓人糾心─他要軍人升等商務艙却堅持拒絕為軍人加薪，耗資近六千五百萬的「全民安全指引」，被他說成是斷子絕孫的「葵花寶典」，簡直莫名其妙。

在野政黨要求總統為特別預算案做「國情報告」，合憲合法也合情理，過去三十年的四個國防特別預算的總額九千億不到，包括李登輝時代採購幻象與F16的三千億，蔡英文時代採購F-16V和提升海空作戰的四千八百億，而前者迄未交機，賴清德就任已經有一千億塞進「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」中，才經過立法院三讀通過；這次一舉提出破天荒的巨額特別預算，總要向全民說清楚，錢到底花在哪？預期效益為何？如果預算執行不力如何追責？賴清德總不會學蔡英文來一句，「八年後，不干我的事」？

賴清德編列巨額國防預算，到底能否為民意接受，他自己不肯接受國會檢驗，倒是臉不紅氣不喘，繼續「馬維拉」，賴清德接見北美地區台灣人團體時直指，前總統馬英九開口閉口都是「兩岸紅利」，但他當了總統看資料「沒看到和平也沒看到紅利」，中國武力不斷增加，軍事威脅愈來愈強；他看不到馬執政八年的「兩岸紅利」，就像他把「全民安全指引」看成「葵花寶典」─逗雞眼加小心眼。

花大錢做迎（引）戰準備的台灣─的確葵花寶典修練中

馬英九執政八年，簽下二十二項協議，陸客陸生交流熱絡，邦交國維持二十國以上，世衛大會和民航組織，台灣都能以觀察員與會，台海有「中線默契」；民進黨蔡英文執政八年，邦交國一斷就是十國，還落得「地球最危險的地方」，世衛大會和民航組織全部吃閉門羹；到了賴清德執政，一年半時間，迄未能出訪並過境美國，包括副總統等政要出訪發表演講，還得花大錢挹注國際社團，出口轉內銷，如今所謂的「海峽中線」成了回不去的「歷史虛線」，中共機艦近乎常態性演訓，「兵凶戰危」成了人人都能朗朗上口的慣用詞。

賴清德和民進黨看不到或不願看「和平紅利」，因為他們靠的是「戰爭恐懼」鞏固政權─包括贏得選舉，以及巨額預算的資源分配權柄。蔡英文時代創造「國家隊經濟」從雞蛋、光電到疫苗，國家隊吃的滿嘴流油，而且，完全沒事；很難想像兆元國防預算下的「韌性國家隊」會長成什麼模樣？但凡以「國防」之名，就是黑箱（機密）的最佳安頓處，六頁紙就能要八年一點二五兆的空白授權，萬一交貨延遲，預算期程能「延長」，萬一國際匯率有變動，差額可以另外補進總預算，軍購預算吃成這樣，賴清德不心虛，國防部也不心虛嗎？

賴清德說馬英九時代中國國防預算不斷增加，中國國防預算增加和台灣誰當總統關係真不大，和美國與全球圍中政策的地緣政治變化更相關，即使如此，中國的國防預算佔其GDP不到一點五，中國體量如此之大，就算國防預算增加到GDP的百分之五，台灣的無人機數量能與對岸相提並論嗎？天上飛機的F-16V沒有匿縱（而且還沒交機），地上跑的M1A2T戰車沒有指管通聯，都是活靶；海鯤號潛艦能建置成功嗎？就算海鯤號海測沈浮都能過關，台灣能像對岸下餃子般建造艦艇嗎？更不用提一點二五兆的「台灣之盾」，是築基於美國還不成熟且又延遲的「金穹」概念之上…，這些是賴清德「戰爭國家隊」想看到的「戰爭紅利」嗎？

戰爭與和平，選擇並不困難，很難想像任何以民為念的政權，會無視和平，悶著頭硬撞戰爭的南牆；對武俠小說秘笈都搞不清楚的賴清德而言，他或許完全沒有意識到GDP與軍備支出占比高低代表的意義─占比高則戰爭風險高，只是單純的美國要台灣就編（預算）就給（投資）就送（台積電），果若如此，花大錢做迎（引）戰準備的台灣處境─的確葵花寶典修練中。

