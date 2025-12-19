風評：開啟關稅戰新戰場，墨西哥徵50%關稅

墨西哥國會上週批准對亞洲諸國上千項產品徵收50%關稅，這是新一波的關稅戰，也代表在川普的「帶動下」，保護主義更加張揚擴張。

墨西哥參議院上週批准這項政策，更早眾議院已通過此政策，因此此高關稅政策很快就可付諸實施。預計從2026年起，對沒和墨西哥簽訂自由貿易協定（FTA）的亞洲國家的特定商品加徵5%至50%不等的關稅。所謂的特定商品涵蓋汽車、汽車零件、紡織品、服裝、塑膠製品及鋼鐵等品項。雖然相較於最初提案所涉及約1400個產品類，最後參議院通過的法案力度有所減弱，但涵蓋的品項之多、稅率之高，還是相當驚人。

許多媒體在報導時特別凸顯此高關稅是針對中國，雖然不能否認中國必然是主要目標，一來中國對墨享有高額順差，去年高達710億美元，今年前10個月也累計到567億美元；二來，早已展開多年的中美貿易戰中，墨西哥被認為是中國「洗產地」的國家之一，墨國藉此大有向川普「表態交心」的味道。

但真正骨子裡、更重要的是墨國的保護本國產業的保護主義，因此，被鎖定要課50%關稅的國家包括中國、印度、南韓、泰國及印尼等等，連台灣都有產品逃不過墨國這波的保護關稅。

對全球貿易與以捍衛自由貿易為核心價格的WTO而言，墨國這次的保護主義關稅透露的「不祥之兆」恐怕可比美國的脫離自由貿易。川普的關稅戰動心起念是來自美國鉅額的貿易逆差，之後再「進化」到藉著關稅讓製造業回歸美國。川普挾美國超強地位、最大的進口市場等因素而敢於以片面的對等關稅霸凌各國，而且除了中國有抗拒外，幾乎所有國家都直接屈服。

但墨國的貿易逆差並不算嚴重，以2022年墨國而言，貿易總額為1兆1,827億美元，其中出口額為5,781億美元，進口額6,046億美元，逆差265億美元；今年第2季甚至出現2億美元的順差。再者，墨國雖然GDP規模1.8兆美元，但頂多只是一個開發中國家，6000多億美元的進口市場規模也只是中等而已，但墨國卻如此的「勇於」對亞洲諸國祭高關稅。

這代表的是在過去數十年都推動、捍衛自由貿易的「美國隊長」脫隊，轉向高關稅、保護主義、產業政策等之後，加上WTO（世貿組織）的日益式微，保護主義的幽靈再次飄蕩到各國的上空；雖然有一些國家仍堅持站隊自由貿易，因此外界可看到FTA（自由貿易協定）仍在增加中，但也必然會有國家加入開始站隊保護主義，因為，從內部的政治與選票觀點看，保護主義確實有其天然的誘因，未來類似這種站隊保護主義的國家是否會越來越多，是該擔心與密切觀察。

未來的發展，可以確定全球又要迎來一波的貿易戰與關稅戰，只是這次不再是川普主演，而是墨國擔綱；可以想見，那些被墨國課50%等高關稅的國家都會有報復措施。以中國而言，即使面對美國的強勢，對任何美國加諸其身的高關稅措施，毫無例外、從不含糊的立刻祭出對等的報復措施，對墨國當無例外。其它如印度、印尼等國，即使面對美國的高關稅會有「氣短」之時，例如印尼就接受美對印尼商品課19%關稅、但印尼卻給美進口商品零關稅的不平等待遇，但面對墨國，同為大國的印度、印尼就不可能忍氣吞聲了。

另一個值得關注、同時也有有趣的觀察點是：墨國的保護主義，最終是如該國政府期待的成功的扶植了國內產業、增加就業、拉抬經濟增長，還是如傳統自由貿易理論所預料的對經濟與產業造成長期的負面影響，最終的結果可能會影響著「正統」經濟理論，甚至可能造成另一次「典範的移轉」。

2026年墨國對亞洲國家的高關稅開始後，可以預料國際上的貿易戰、關稅戰又要再開打一波了。而最後的結果如何，又會影響到自由貿易與保護主義之間的消長；如果墨國對亞洲國家課高關稅，各國奈何不了墨國，墨國的產業與經濟甚至因此受惠變好，那麼站隊保護主義的國家就會增加。因此對墨國這次的高關稅措施，切莫等閒視之。

