風評：陳水扁給台灣人上的四堂課
前總統陳水扁不愧是實現政黨輪替的第一人！民進黨台灣前途決議文為了他（選總統），修憲總統選舉相對多數為了他（方便當選），兩顆子彈衝著他（好連任，迄為懸案仍有兩說），第一位貪污洗錢被國際組織活逮認證的總統，第一位下獄的總統，第一位保外就醫長達十一年，官司不上庭不結案，倒是募款剪綵站台寫評論開廣播節目…，生龍活虎，論起時政一針見血，沒人比他更有勁。
沒想到，從容自在十一年後，他為鏡電視製播網路政論節目踢到鐵板，要讓他吞下這口氣是不可能的，但也沒像力挺彭文正時聲言「抓回去關也沒關係」的膽氣，陳水扁兩度臉書發文，第一篇直接「點名」：「矯正署林署長卻跟阿扁電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠。」一百字貼文，意在言內：一，如果不是卓榮泰下令，矯正署不會為難他，節目還是開得；二，硬開節目的代價就是關回去，節目停開，也得讓他繼續「維持現狀」─廣播照常，議政如舊。
第一堂課：矯正署廢柴，NCC唾面自乾
這篇百字貼文，給台灣人上了一課：第一，矯正署是廢柴，與林憲銘（現任署長）無關，過去十一年來，陳水扁所做所為，矯正署沒有不表示意見的，不過，通常意見比中監晚，也比中監軟，但不論是硬是軟是早是晚，是中監或矯正署，他們的任何意見、建議、或拘束（諸如不演講不受訪等「五不」）均屬廢話，全無作用，他們作為的唯一意義是：我們說話了，但（前）總統我們管不了。
第二，總統誰能管呢？當然還是總統才能管，比方前總統蔡英文八年不理陳水扁，不特赦也不強求回籠，拘著陳水扁；偏偏賴清德沒蔡英文的沉著，活生生掐死陳水扁媒體夢，這也不能怪賴清德，畢竟蔡八年，陳水扁發發網文，在南台灣廣播做做，有點意見沒太大聲量，沒大張旗鼓搞電視節目（雖只在網路播出），對賴清德而言，這是柿子挑軟的捏，看他好欺負，此刻若壓不住，難保往後陳水扁會不會蹬鼻子上臉，愈搞愈火，既直攻蔡英文博士論文（這個賴清德未必反對），還單挑賴清德黨權，成為賴清德主導民進黨提名的干擾源，更不能排除陳水扁對憲法法庭別有見解，那就是直接拆賴清德少數執政的台了。
第三，雖然只有總統能管總統，明面上，還是得行政院長頂缸，於陳水扁這是「緩衝」，避免直接觸怒「龍顏」，何況，前行政院長蘇貞已經創例，閣揆得為NCC是否聽話掛保證，「卓揆下令」不奇怪，雖然卓揆也是「聽令下令」之人；丟臉的是NCC，鏡電視取得頻道的附加條款是不得製播政論節目，條款本身莫名其妙，却給鏡電視開了取巧之門，在「總統鏡來講」之前，已經有「大選鏡來講」，NCC祭出「警告」，如此「處罰」不痛不癢，唯一作用是凸顯禁播政論的附加條款有多荒謬；這回「總統鏡來講」同樣走巧門─網路播出，果不其然，NCC說：網路管不到！NCC管不到，就只能閣揆管，這是NCC唾面自乾。
第二堂課：總統非常人，保外不回籠不上庭
說到底，總統非常人，特別是曾經有過多數民意基礎的民選總統，這是陳水扁交給台灣人的第二堂課：「法律之前人人平等」不適用於他─希望不會有第二位總統有此「特殊處遇」，台灣大小貪官數不勝數，沒有人像陳水扁為了要不要特赦、如何特赦吵了十年，更沒有保外就醫的受刑人能十一年不回籠也不上庭，讓官司結不了案。
更尷尬的是，沒有任何人─包括總統，膽敢因為陳水扁生龍活虎而要求他回監服完刑期，根據已經定讞的龍潭購地弊案、買官賣官案、二次金改收賄案等，判決合併執行的刑期長達二十年，不論尚未定讞的諸案，陳水扁二０一０年入監起算，刑期還有四年，他若好好坐監早在六、七年前也該假釋了，但他自二０一五年保外就醫，十一年不計入刑期，不論他在外趴趴走的邊界有多廣，只要不被特赦，「受刑人」這個身份保外愈久延長愈久，亦即「人身自由」與法律界限還是得長長久久框住他，他想做任何事，中監、法務部（矯正署）都得行禮如儀准或不准，即使管不住。
陳水扁發出第二篇貼文感嘆，「壹週刊寫專欄與總統鏡來講的不同處遇」，大意是十六年前他在《壹週刊》開專欄，監方以「會引發政治效應、帶來社會分歧及影響獄方信譽」為由退回文章，但《蘋果日報》（同一媒體集團）訪問馬英九總統，馬表示受刑人被剝奪的是人身自由，但憲法保障的言論自由仍應受保障，馬英九一句話讓扁的文章得以放行，對比卓揆的「禁令」讓他心寒。
這是陳水扁給台灣人上的第三堂課：受刑人寫專欄是言論自由，難道開政論節目不是言論自由嗎？這堂課肯定人言言殊，就像憲法法庭分裂成程序正義派與不講程序也有正義派。
第三堂課：受刑人言論自由的「技術分界」
先說比較沒有爭議的受刑人寫投稿報章為憲法保障的言論自由，且經大法官釋字七五六號確定在案，大法官解釋不是為了陳水扁，而是為了死刑犯邱和順擬出版回憶錄，獄方以「內容影響機關聲譽」為由，要求邱和順修改，邱和順一路打行政訴訟失敗再聲請大法官釋憲，這號解釋基本認可受刑人的秘密通訊自由和言論自由，可以檢查書信以防夾帶違禁品，不能閱讀書信以免侵害受刑人秘密通訊自由，受刑人仍有著作人格權，至於其書寫內容是否適宜出版發表，應由出版社認定而非獄方審查。
那麼為什麼能出書不能主持政論節目呢？用一個最簡單的技術劃分，自有《監獄行刑法》以來，筆墨紙硯圖書等就是允許受刑人自備的物品，現在沒人帶硯墨，但紙筆是允許的，能寫家書就能寫書，寫了能不能發表非獄方能限制，比方，早在這號解釋之前，陳水扁寫政論「札記」被獄方退回就引發支持抗議，但他寫的「阿母的目屎」及「等待天光的花叢」等詩，被音樂創作人改編譜曲並公開發表，他在《壹週刊》開專欄時，大法官已經做成解釋，其實不必馬總統開口，依釋憲意旨就是攔不住的，扁的抱怨只說明基層獄政人員管不上大法官的「進步解釋」，還是率由舊章，率由舊章的意思是看上面的眼色辦事。
如今陳水扁不能開政論節目，不論是出於賴清德是卓榮泰之意，仍是「上面一句話」，但這次賴卓未必有錯，陳水扁還是受刑人，想想其他受刑人能把錄音錄影設備─就說最簡單的手機─帶進監所嗎？如果不行，那麼還是受刑人的陳水扁為什麼可以？或謂扁是保外就醫，同樣的，保外就醫有誰能就醫十一年？開廣播節目還上YOUTUBE？保外是為了「就醫」而非當名嘴，事實上，陳水扁早就在南部電台開節目，且同步上YOUTUBE，訪過柯建銘、陳亭妃、邱議瑩…中監、法務部一句話都沒吭過，這又說明一件事：南台灣的司法和北台灣的司法是「一國兩法」。
扁案拖延迄今已經二十年，自扁入監起算，再過四年（二０三０）就是他諸案定讞期滿之時，偏偏他保外就醫十一年，讓他「受刑人」的身份無法畫下句點，他要賭總統會不會特赦他，還得賭未審結諸案哪個法官敢繼續判他「有罪」，或者他可試試聲請釋憲，賭賭「五大法官」會不會做出「受刑人不能開政論節目違憲」的裁判─這就是台灣的司法，最不堪的第四堂課。
