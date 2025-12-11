風評：陳玉珍大謬！高虹安又被坑一次！
前立委、新竹市長高虹安真的很倒楣，她在立委任內要助理撥出「加班費」若干，加上自己的部份挹注成立辦公室「公積金」，結果惹上「貪汙」官司，這個公積金辦法沿用民進黨前立委李俊俋辦公室；案子五天後即將二審宣判，沒想到，立法院又鬧出助理費除罪─立委自肥爭議，理由是：幫涉貪立委解套，高虹安又成箭靶之一；這一回坑她的是國民黨立委陳玉珍。
議員助理費的「共業」，成為立委自肥助理費的墊腳石？
捲入「詐領助理費案」的包括民進黨立委林岱樺、林宜瑾，國民黨立委顏寬恒，高虹安並非詐領助理費，而是「浮報」助理加班費，涉案態樣未盡相同，但被泛論為「貪汙」；因助理費可能入罪的最大宗不是立委，而是縣市議員，據統計，全台歷年涉嫌人頭詐領助理費的議員人數高達二百多人，法務部為此還曾專案研究是否修法或加強議會查核機制等，立委助理與議員助理適用法源不同，司法偵辦後果亦大相逕庭，立委無罪者多而議員有罪者眾；因為法律適用明確性不足，高等法院一度停審高虹安案並聲請釋憲，希望能取得中央與地方衡平的裁判準據，但非終局審判而被駁回。
陳玉珍自認提案有理，還搬出「全國正副議長聯誼會」早已表達相關情況，民進黨並未批評，「顯見這是不分藍綠白的問題。」她強調，修法只是讓法律規範更明確，避免民代誤觸法網。說得在理，不過，全台二百來位議員助理費案要除罪，得修《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》，而非《立法院組織法》，若要求中央、地方民代一致的標準，那得兩法一併考量，哪能先肥立委自己的口袋？
修法提案文中指，一九八五年立法院經院會決議增到政府公費補助立委「助理研究補助費」，是為補強立委專業需要，彌補其財力不足的貼，「屬立委實質薪資的一部份」，有完全處分權；即使後來補助費直接入助理帳戶，並未改變立委與助理的僱傭關係，晚近司法實務認為助理費並非補助立委之用，是公費助理薪資，「背離立法原意」，基於此，陳玉珍等大筆一修，既刪掉了助理人數的上下限，從補助費（薪資）、健檢費、文康活動費、依勞基法應由雇主（立委）負擔的各種費用和辦公事務費用，全部入立委帳戶，由立委統籌運用，且免檢據核銷。
八十萬助理費豈可謂立委實質薪資？直入私帳哪能不啟人疑竇？
地方民代補助條例立法伊始，議員助理費就不是議員的薪資補貼，訂有人數與申領總額上限，有聘有單據則領，用人頭則涉詐；立委則「法律不明確」，在台立法院是套用大中國立法院，立委工作是審議預算法律案，而非「地方服務」（包括人民陳情或爆料等）；老立委少有助理，增額立委開始有助理，有人專事「地方服務」、有人著重法案研究、有人精準爆料，聘用助理人數不一，聘得多的自然薪水不夠用，才有「助理補助費」。
四十年之後，公費撥補立委每個月的助理費達五十六萬，勞健保加班費出差費…，亦有金額不等的補助，照陳玉珍的修法提案，助理不設上下限，聘一人是聘，聘十人也是聘，豈不大開立委少聘多領之大門？立委每月歲公費收入與部長相同，從油料、電話費、出國考察費、辦公室事務費（從筆到紙）、連服務處都有租金補貼，若全部都免單據由立委統籌，年有八、九百近千萬直接進入立委帳戶，陳玉珍哪來的底氣，相信民意會支持立法院有一百一十三位這麼「大牌」的立委？每天不是吵架就是杯葛？藍白支持者想到修法後，有一群綠委，個個年領近千萬在國內找敵人，禁絕言論從關電視台到封鎖APP，不吐血都難；同樣的，綠支持者想到藍白過半數立委，個個年領近千萬，人事案不讓過，總預算案不讓審，國防特別預算抵制，沒事還能提這種「自肥」修法案，大概恨不能再占領立法院一次，與其有國會不如沒國會。
陳玉珍或許自認委屈，畢竟她的辦公室也是實打實聘用助理的，問題是，但凡沒有單據證明確實聘用助理、確實用在公務，就難脫「自肥」之譏；首長每個月不到十萬月的特支費，都得檢附單據報銷，憑什麼立委不必檢據核銷？甚至連助理聘幾位都不必據實申報請領？聘十人領八十萬和聘四人領八十萬，能一樣嗎？重點是，公費直接進入立委帳戶，誰知道這八十萬真給助理有多少？又有多少納入立委私囊？重點是，立委有必要為這八十萬啟人疑竇嗎？
首長特別費總統國務機費免單據入私帳，立委能同意嗎？
「吃公家」或許是一般人的慣性，但立委職司為人民看緊荷包，結果自己却從荷包裡佔盡便宜，豈不諷刺？高虹安和其他立委並無二致，多頂是把助理加班費領好領滿，這才有了「辦公室公積金」，一般助理就算沒有加班到滿，加班費領到滿也不會排斥，若非政治惡鬥下聘到前民進黨助理，高虹安不會因為錢都用在辦公室室的十萬出頭加班費，飽受官司之苦。
范雲初任立委時就曾建議助理加班費若沒有用完是否可流用到其他用途，如員工訓練等，以鼓勵實報，避免浮報，她是以學術界一度浮報研究費成罪泛濫為鑑；這是人情之常，自前總統陳水扁「國務機要費案」爆發以來，首長特別費成「歷史共業」，結果修法除罪；學術界也爆發「浮報研究費」，同樣以「歷史共業」解決；連國務機要費案，三年前也一併除罪；「除罪」二十五年，立委助理費也要「除罪」，但前述之「除罪」均係解除一定年限前的「不教而殺之罪」，修法後該公款公用還是得公款公用，該檢據核銷還是得檢據核銷；換一個角度，如果首長特別（支）費或總統的國務機要費，也形同「實質薪資」，免單據直接入首長與總統的帳戶，陳玉珍與一眾連署立委能同意嗎？
吃公家飯的都愛講「共業」，以為「共業」就沒事，所謂法不責眾，但舉國皆貪，且由立委帶頭貪，「看緊人民的荷包」就紮紮實實成了笑話。陳玉珍該回頭看看哪個助理給她這個蠢主意？或者問問自己的助理，其每月薪資願意先進陳玉珍的帳戶再轉出來嗎？這麼蠢的提案，不要踩著高虹安的辛酸墊高其法理─不論怎麼墊，都完全不通！
