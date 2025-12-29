「若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？」立法院長韓國瑜臉書發文，怒責「今上」用抹紅抹黑抹臭的廉價方法轉移執政不利。

韓國瑜之怒有理。第一，前促轉會副主委張天欽有句名言：「影射的殺傷力最強」，民進黨立委王義川曾公開說過「造謠四部曲」─先丟假議題、接著作梗圖、對方必澄清、再攻擊一次，這一回，不是「影射」，而是日本《讀賣新聞》報導「中共介選」，讓韓國瑜在二０一八年順利當選高雄市長，諷剌的是，張天欽事件「有錄音檔為憑」，「中共介選」同樣煞有介事地「有錄音檔為憑」，儘管難辨真偽，却有不具名的國安人士聲稱「不像變造」。

真若「介選」却被爆料，解放軍未免太廢

是不是變造？或許見仁見智，解放軍的確有「五十六所」，若真有錄音檔流出，介選都能被爆料反為反認知戰的爆點，足見解放軍也沒這麼厲害，遠遜於王義川、沈伯洋者流；根據錄音檔，是五十六所的「丁處長」和沃民高新科技負責人齊中祥的對話，分兩筆採購其「輿情情緒分析系統」，第一筆五百萬人民幣影響二０一八年高雄市長選舉，第二筆一千五百萬干預二０二０總統大選，照大選結果，這家公司的系統顯然不靠譜，買了形同砸錢丟水裡。

廣告 廣告

但有一點很明確，當年韓國瑜以八十九萬二千五百四十五票當選市長，是高雄市民一人一票選出來的，若說「中共介選」才讓韓國瑜當選，就算不是把全台灣人當白痴，也是把大半高雄人當白痴。

「韓流」聲勢之起，正所謂「風起於青萍之末」，韓國瑜以一瓶水、一碗滷肉飯、雨踏「天坑」吸引網民目光，因為他不是人們慣常看到的政客，八年過去，如今朝野有志競逐高雄市長者，無一能再創「庶民風潮」，政治人物的個人風格，不是「網軍」─包括中共解放軍的網軍部隊─能塑造的，民進黨到現在不明白為什麼韓國瑜能掀起風潮，就像他們到現在也不明白，為什麼柯文哲打不死。

「詐欺爆料」反覆重炒，繼續吃香喝辣標軍火

第二，「中共介選」不是新聞，而是陳年老飯；四年前的總統大選，一位自稱是中共「前間諜」的王立強接受澳媒訪問，聲稱二０一八年透過中國創新投資董事會主席兼行政總裁之妻龔青負責操縱台灣選舉，包括成立二十多萬個網路帳號和粉絲團攻擊民進黨，並從海外捐款二千萬人民幣給韓國瑜，甚至投資旺中、東森和TVBS等媒體十五億人民幣…；先不說海外捐款韓國瑜查不到，「投資媒體」更是荒誕不稽，但《鏡週刊》聲稱「獨家」掌握王立強以中文寫下第十二頁投誠報告及翻譯成十七頁的英文版，並成為競選連任的蔡英文的重大競選利器。

倒楣的不是韓國瑜總統選舉大敗，而是被當場攔截的向心夫婦，被依《國安法》起訴並限制出境長達四年！二０二三年十月，違反國安法與洗錢罪皆不起訴確定，向心夫婦終於離境，而二０一六年即被中國以詐欺通緝在逃的王立強，在二０二三年元月澳大利亞法庭裁定他犯下嚴重欺詐罪，並拒絕他的政治庇護簽證申請，如今轉趨低調不知所蹤，他大概想不到，他的「詐欺爆料」還能在台灣反覆熱炒。

第三，「中共介選」獲利的靠「抗中保台」拿下八百多萬票，順利連任的蔡英文，「獨家」掌握「中共介選」材料的《鏡週刊》取得電視執照並在有線頻道上架，民進黨繼續執政也繼續吃香喝辣，「綠友友」吃銅吃鐵吃光電並進一步染指軍火標案，當年在王立強受訪中出鏡的徐斯儉，從外交部政次、一路到國安會副秘書長，如今是國防部政務副部長，如果不是二０二四年韓國瑜掛帥旗領軍不分區立委，並當選立法院長，韓國瑜可能是向心夫婦外的最大受害者。

為彈劾案亂心志，賴清德輸掉民進黨的政治人品

值得扣問的是，為什麼這個時候重炒冷飯？選舉還在明年底，就算民進黨真的抱團取暖認知戰自己到還相信這套出口轉內銷的「一切都是阿共的陰謀」還管用，一打再打不怕「狼來了」效應─叫三次就失去作用，而且，真發生的時候也沒人會信，唯一能解釋的只能是賴清德真的對自己被彈劾非常感冒，感冒到掛帳給韓國瑜，但這顯然不是高招。

首先，藍白過半的立法院，議案不可能隨韓國瑜一人意志而轉移，賴清德最近三番兩次搬出前立法院長王金平的「喬功」，他忘了「前輩總統」陳水扁不只靠王金平，還靠合縱連橫挖牆腳，民進黨第一次少數執政，先有非綠院長唐飛，還有非綠環保署長郝龍斌，陳水扁第二任拒絕重新提名監委，這才讓監察院空轉三年，賴清德才就搞出大罷免，大罷免失敗更拒絕接受藍白通過的重大法案，曾為盟友的柯文哲被羈押一整年，他視藍白為「雜質」去之而後快，又如何寄望藍白視「聖上英明」？

其次，即使藍白聯手通過彈劾總統提案，但必須三分之二立委通過才能送出立法院，意思是至少要有十六位民進黨立委倒戈，這可能性不是近乎而是絕對為零，遑論彈劾案最終是要大法官總額三分之二同意才能判決成立，這個雙保險讓賴清德不可能被彈劾，賴清德愈是糾結愈是製造自我困擾，就像他糾結於國情報告的詢答形式，結果總統國情報告沒了，反倒得為彈劾案「說明」，照賴清德硬槓的政治性格，他拒絕赴國會說明的可能性更大，立委沒輒，韓國瑜當然也沒輒。

那麼，賴清德有必要為了不會成真的彈劾案，拿一個「詐欺爆料」往韓國瑜頭上再扣一次屎盆子嗎？做為雙少數執政的國家領導人，攻擊性不改，執政困境就不可能改變，這已經不只是王義川中口第四步─再攻擊一次，而是再三攻擊，反應的不是中共介選多厲害，而是民進黨政治人品多惡劣。

更多風傳媒報導

