風評：黃國昌不是國防部長，國防特別預算也不是空白支票
立法院會期結束倒數最後一周，民眾黨一如黨主席黃國昌訪美返台後宣告：提出了他們自己的「國防特別條例」草案（《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》），可想而知，民進黨對此連諷帶駡，立委沈伯洋直言「不明白為什麼立委可以啓動軍購案？以後不必國防部了，直接尊稱黃國昌為國防部長」。
在野政黨為什麼有能量對國防預算說「不」？
沈伯洋的譏諷不是沒有道理，第一，黃國昌真的不是國防部長，國防部預算編列的不論是好是壞，立委完全沒有必要越俎代庖，為國防部解套；第二，國防預算不是地方建設預算，政府可以用地方水溝路燈棒球場…，硬塞出八年八千億前瞻預算，餵飽綠友友兼及部份地方急或不急的需求，立委也可以把預算當成爭取地方建設的成績，漫天開價或以此要脅，國防預算從評估到建案，既要符合我方戰略戰術的需求，更要爭取出售（美國）方的同意，過程中十有八九被政府定性為「機密」，立委基本不可得知，又如何編列立委版本的「國防特別預算」？
但是，當民進黨譏笑黃國昌和民眾黨的時候，做為「少數政黨」的民進黨依然陷在「唯我獨尊」的迴圈裡，完全不明白為什麼在野政黨有能量對國防預算說「不」；而戰略戰術從「拒敵於彼岸、擊敵於海上」轉而為「毀敵於水際、殲敵於灘岸」，甚至更進一步進入烏克蘭模式的「城鎮戰」，國防部自己轉得七葷八素，一任部長有一任部長的說法，却完全不思考未經溝通說服的的戰略戰術轉向，對民心士氣有多大影響？隨便舉例，蔡英文時代大力採購的「火山布雷系統」，人皆疑懼，敵人還沒炸到，危險先在自家身旁，但反對又何用，蔡政府照編照買，不過，十四套火山布雷迄未運抵台灣，說法是「二０二六年會一次到齊」。
台灣不要的，美國硬賣，台灣只能硬買，付了錢貨不到，也莫可奈何；台灣要的，美國還看狀況給與不給，比方F-16V，這是前總統李登輝時代的採購案，如果不是與法方達成採購幻象的合約，當年美國還未必肯趕緊放行F-16，二、三十年過去，台灣想日韓升級採購F-35，美國說什麼都不同意，只允許升級F-16V，然而，和火山布軍系統一樣，蔡英文時代的軍機特別預算案二千多億，迄今一架都未交機。
國防預算年年增加，大開軍火利益之門？
民進黨連續執政近十年，國防預算年年增加，未交貨的軍武項目累積也愈來愈多，AIT一再催促台灣要編列巨額國防預算、歡迎一點二五兆特別預算、乃至軍火商絡繹於途，夾帶在美國參眾訪團搶訂單的時候，包括國防部或美方的任何人能說明，軍武延遲交貨有沒有改善可能？這十年美國狂索台灣國防預算的嘴臉，乃至民進黨政府急於擴大預算却不問恰當與否的怯懦，都讓國人對巨額國防特別預算格外不信任。
有預算就有利可圖，而國防預算因為「國防」所以「機密」，因此監督更薄弱，隨便舉例，蔡英文時代的「潛艦國造」海鯤號交艦繼續延遲，六次海測仍未潛航，原型艦之外還有後續七艘，第一艘沒成功如何給足後續七艘預算？如今連潛艦國造召集人（黃曙光）都已去職，國防部還是不肯面對美國早就不製造柴油動力潛艦的現實，最後造成的是「拚裝模型艦」，海鯤號能成不能成猶在未定之天，但肯定的是，原型艦還未成之際，就先撥數千億後續預算一點也不實際。
海鯤號有沒有弊案？喧騰一時不了了之，但因為國防部一編八年的特別預算案，各種奇怪的軍火商都能冒出頭，其情狀比爐碴業者搖身成光電大戶更驚人，如果茶商、衛浴設備商都能成為軍火商，立委為什麼不能提出「國防特別條例」（草案），但是，對於為什麼會把軍火資通標案綁給之前並無軍火經驗的商家，國防部說詞完全不具說服力，包括部長顧立雄，顧立雄在黨管會時對國民黨不假辭色，在金管會時對金控業者鐵面無私，在國防部却擋不了這些莫名其妙的「軍火商」，這不僅僅是在全民面前失去威信，三軍又如何看待這個為軍火利益開大門的部長呢？
特別條例明定「依法審計」不是廢話而是心虛
國防特別預算不是沒有前例，李登輝時買飛機，蔡英文時代也買飛機，陳水扁時代也提出「重大軍事採購條例」及特別預算案，這些特別預算案的共同點就是目標明確，採購項目精準，賴清德或許想學蔡英文「八年八千億」的前瞻特別預算，但是國防預算和基層建設預算大不相同，前瞻計畫算不上是「成功」的預算案，但終究在地方看得到蓋好或蓋不好的「建設」，國防預算却是編了付了不知何時看得到貨，甚至不知預算流向何方的特殊標案；而扁政府的特別預算最終大砍形同沒通過─意思是立委本來就有權有責對不合理的「特別預算案」說「不」。
民眾黨提出自己的版本時，批評行政院版第六條，明定該預算案要「依法審計」，題畫蛇添足的「廢話」，其實這更像是此地無銀三百兩的「保險」，希望以「依法審計」表示預算案不會有弊，遺憾的是，民進黨政府有太多預算與標案連審計都拿他們沒輒。
在會期結束前一周，民眾黨提出版本，從好處看，未始不是給行政院版本一個「付委併案審查」的機會，也是給未來朝野協商特別預算的另一個思考基礎，包括民進黨賴政府是否也重新考慮，除非美方列出必須分八年交付的軍武項目，國防特別預算有必要一編八年嗎？
黃國昌的確不是國防部長，但當民眾黨能提出特別條例版本，就是國防部（長）的失職─預算內容不紮實，公眾溝通不落實，怪不得別人。
