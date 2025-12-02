風評：2014禮讓柯文哲錯了嗎？2024逼死柯文哲對了嗎？
政治和司法是兩件事，從天秤到砝碼都不一樣，但有一件事可以在一個天秤上討論砝碼的輕重─是與非、對與錯、利與弊、得與失…；是非對錯在一個天秤上，但要注意是非對錯未必有絕對的準據；利弊得失在一個天坪上，但可討論的空間就大多了，畢竟每個人的利弊得失標準未盡相同。
民進黨腦袋壞掉不知爭取多數
扁朝重臣，英朝算重但難論隱或顯之「臣」（不知輕重），前政務委員張景森臉書又發文了，而且直接點名自己和民進黨「張景森看DPP─事後諸葛與歷史失意的方便說法」一言以蔽之，他支持民進黨二０一四支持柯文哲，翻轉台北市藍大於綠的基本結構，如今綠營支持者訕笑他，不如反省為什麼柯文哲要走「自己的路」？
張景森人長得沒有賴清德帥，腦袋比賴神好上不知多少倍。張景森言是正解，但民進黨、民進黨支持者、甚至所謂的「側翼」都不解其言，若不被權力沖昏了頭（執政十年），就是腦袋真是壞到不行。第一，複數選區選民代，愛怎麼極端無所謂，當選票數夠即可，單一選區首長，從縣市長到總統都不可能不爭取最大多數，陳水扁選市長倖勝，因為有一個弱國民黨市長候選人黃大洲，還有一個強新黨市長趙少康，否則他絕無當選可能；第二，陳水扁當選總統同樣，若無弱國民黨總統候選人連戰，他也不可能僥倖當選。重點是，陳水扁知道他是「倖勝」，不論當市長或總統，陳水扁都努力過爭取「過半民意」。
陳水扁的認知，也是蔡英文的認知，台灣的悲哀就是蔡英文八年，民進黨過半，如果蔡英文對國家發展有更深澈的願景，台灣或不至於此，遺憾的是，她到底看清楚「國家方向」了沒？她守住了兩岸「遵循憲法與兩岸人民關係條例」，但卸任前沒恢復兩岸正常往來；她擁有國會多數，却不依照政黨中立原則，把所有獨立機關經國會同意全派任「自己（綠）人」，所謂「憲法五權」，蔡英文報廢了一半，至於行政權下的所謂「獨立機關」─不論是中選會或NCC─全部瓦解，監察院更是成為「必須付薪水的笑柄」，蔡英文沒交代沒道歉沒說法，NCC迄今人員不齊，中選會在野黨推荐了，大罷免大失敗早應辭職的行政院長迄今不甘願提送名單到立法院。
賴清德要台灣斷子絕孫？
蔡英文創造了「唯綠」的提名「慣例」，賴清德以為他做為民進黨總統之繼任者也可續為之，但是，事不從人願，蔡英文八年是總統國會雙多數之「完全執政」，賴清德却是總統與國會「雙少數」，賴清德先天上就不能與蔡英文比─當然也不能與馬英九比，因為國民黨的馬英九八年也是完全執政；這本來不是問題，偏偏賴清清似乎搞不清楚「完全執政」與「少數執政」的差別在哪？這個問題說來雲淡風清，但這正是民主或者「治術」之ABC。
少數執政對民進黨而言，不是新鮮事，陳水扁八年就是如此，可怪的是，完全執政八年的蔡英文都知道少數執政該做什麼事─比方，卸任前她找了柯文哲峰會對話（她也找朱立倫只是朱沒赴約），賴清德當總統一年半，第一年不甘願也罷，經過大罷免大失敗他還不信邪，還要硬槓，除了政治性格有缺陷，這已經是政治智慧顯有不足，國家領導人的智慧攸關國運，賴清德可能弄不清楚為什麼他的民意支持度始終偏低，他連武俠小說都沒讀好，「全民安全指引」被他說不成是斷子絕孫（練成寶典必先自宮）的「葵花寶典」，不可笑嗎？
張景森以「事後諸葛」看民進黨，沒有一丁點特殊，第一，就像王世堅說台北市長九成選不過蔣萬安，不是沒人比蔣萬安好，而是照民進黨裝水泥的意識形態，擺在西瓜都能當選的南嘉高屏也罷，台北市萬萬不可能接受引戰、欺負陸配、砸錢還買不到能交貨的軍武的政客。
民進黨吃定台灣人
第二，張景森反問，「民進黨有沒有在搞柯文哲？」這真是大哉問，這個問題第一個又要問蔡英文─是新潮流想搞柯文哲？還是蔡英文想搞柯文哲？北農鬥韓國瑜而硬塞吳音寧，都是小兒科，可以推托給新潮流，但就問世大運和雙城談壇，蔡英文到底想擋不想擋？柯文哲大出風頭是真，但蔡英文豈是會因為別人搶其風頭而運用權術殺之之人？張景森好歹是「英系」，沒有故做無辜的空間，到底是新潮流還是蔡英文不想讓世大運辦好？或雙城論壇辦不下去？答案知情人心知肚明。
十年已逝，二０一四與柯文哲合作，民進黨有錯嗎？當然沒錯，放在今時此刻，民進黨提名任何人，套用王世堅的話，都選不贏；重點是，十年前，民進黨還能找到柯文哲，十年後，有柯文哲為前車之鑑，誰還敢以「無黨」之身披民進黨之戰袍？當選與否和就任與否都不是大事，大事是當你以為「義為民進黨戰」的結果是「身為民進黨殉（坐監）」，這樣一個全無政黨基本倫理道理的政黨還能信嗎？
張景森說民進黨是柯文哲的「逆行菩薩」，他真看得起民進黨，全台灣當民進黨的「順行菩薩」，任民進黨予取予求，從各種產業「國家隊」到必須斷子絕孫而不能說「不」的國防預算，民進黨還有什麼不滿？民進黨不是歷史失憶，而是吃定了台灣人。
更多風傳媒報導
其他人也在看
陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......風傳媒 ・ 18 小時前
「馬英九知道，但還是選擇為難台灣人」 劉寶傑轟他這論述若成真：中國馬上攻台
總統賴清德宣布將投入1.25兆國防特別預算，而前總統馬英九在臉書批評，賴清德形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。對此，媒體《上報》今（30）日刊登資深媒體人劉寶傑的評論《兩岸不能被定調是內政問題》，強調以馬英九為首的政治人物，不斷強調憲法就是一中、一國兩區，若兩岸被定調是內政問題，中國不但會打，而且馬上就打，「馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。......風傳媒 ・ 1 天前
民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切
雨晴指標公司最近公布民進黨與國民黨高雄市長參選人對比式民調，民進黨立委邱議瑩以51.9%支持度領先國民黨立委柯志恩23....聯合新聞網 ・ 2 小時前
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感很準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感很準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 22 小時前
台海若開戰「台灣沒勝算」？邱世卿點出致命弱點：台灣完全無法承受戰爭
面對兩岸局勢升溫，台灣政府啟動多項防衛計畫，外交與軍事策略同步應對挑戰。對此，軍事專家邱世卿認為，台灣現在大多老百姓已對政治人物沒有任何期待，「但我寄託希望與期望給廣大民眾，就是大家要真的對戰爭要認真去理解。」邱世卿在風傳媒節目《下班國際線》提到，最近很多人拿到《全民國防手冊》，但裡面告訴你的戰爭敘事跟實際是不同的東西。有很多在螢光幕前，教導大家如何應對戰爭......風傳媒 ・ 1 天前
郭正亮盤點2026大選 曝3縣市藍白合也未必贏
2026年九合一選舉即將登場，民進黨初選提名作業早已展開並陸續敲定縣市長人選。在野陣營方面，藍白合相關議題受高度關注。對此，前立委郭正亮點名國民黨在彰化、嘉義市與宜蘭充滿危機，因為3地的綠營候選人實力都很強，藍白要合有相當難度，且就算真的合作也不一定會贏。中天新聞網 ・ 1 小時前
李有宜退黨引爆黃國昌私心爭議 中南部基層砲聲隆隆：快變成「台北黨」
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中、彰化報導 民眾黨發言人李有宜11月30日在臉書上宣布，辭去發言人及財務監督委員職務並退出民眾黨，為全力專注博士班學業，並連帶有創黨元老跟著退黨，外界普遍認為風暴始於民眾黨主席黃國昌獨厚自家人馬、不公平有關。對此，民眾黨彰化縣黨員王孝裕今（1）日認為，民眾黨始終學不會去栽培那些過去，或現在有能量的戰將，任憑這些人最後離開。...匯流新聞網 ・ 23 小時前
中國沒有要放過高市早苗 國安人士點出下一個對日本出手時間點
日本首相高市早苗於11月7日在日本國會答詢中提及，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的「安全保障法制」下，日本或可判斷行使集體自衛權。北京對高市的發言反應激烈，我國安體系觀察中國近期一連串對日本的作為，也接收來自日本友人的訊息，據指出，日人經此一役後，對台灣的處境感同身受，不少日人對我方表示，「親身體驗了台灣人的日子」。國安人士指出......風傳媒 ・ 20 小時前
解放軍明年3月前要動了？他曝賴政府「即興式施政」太恐怖
賴政府啟動全民國安教育再掀討論。行政院日前編列預算、斥資4279萬元印製1100萬本《台灣全民安全指引》，自本月19日起陸續普發至全台約983萬戶。對此，國民黨台北市議員徐弘庭29日就擔憂，「民進黨的即興式的施政，想到什麼做什麼，真的很恐怖，台灣沒有本錢再浪費下去了」。中時新聞網 ・ 1 天前
台宏斷交後悔了？ 宏都拉斯大選親台候選人大幅領先
政治中心／綜合報導宏都拉斯大選變天，牽動台宏外交關係，主張與台灣復交的選將幾乎篤定當選，外交部次長陳明祺表示，台宏斷交以來，自由貿易中止、養蝦業也受到衝擊，後續對於兩國關係會繼續努力，不過立委也坦言，不用過度樂觀天真，選舉政見會因局勢變化，而且我們不花錢買邦交國。宏都拉斯2023年和台灣斷交隨即與中國建交 當時引發台人強烈反彈（圖／資料畫面）宏都拉斯總統大選開票，親中執政黨選將大幅落後，幾乎確定變天，斷交兩年多的台宏邦誼會不會因此出現轉機？外交部次長陳明祺，在鏡頭前鬆口。外交部次長陳明祺：「中國用各種樣子的方式，利誘的方式來建立邦交，相對來說，我們對於友邦的協助跟合作，是建立在比較可持續的發展上，所以我們對於之後繼續，能夠開展跟宏都拉斯的關係，我們覺得是，我們會再繼續努力。」台灣和宏都拉斯斷交後宏國蝦類產業大受衝擊 有60多家公司倒閉（圖／民視新聞）坦言和宏都拉斯朝野，一直都有緊密互動，但過去兩國邦交關係，在2023年畫下句點，宏國轉頭就貼向中國握手當好朋友，如今兩年過去，數字會說話，宏都拉斯蝦類出口，從2022年9400公噸，到2024年崩跌至3000公噸，總量下降近7成，更有多達60家公司倒閉，似乎是中國承諾跳票，讓宏國想起台灣的好？在五名總統候選人中，佔居上風的前兩名候選人，包含川普力挺的阿斯夫拉及中間偏右自由黨的納斯拉亞，都喊出"和台灣恢復邦交"，反而是親中的執政黨，票數一路被輾壓，宏都拉斯看來復合意願高，但藍綠都喊話，台灣要站穩立場。立委（民）王定宇：「選舉當中所開出的政見，在選後，有些也會因為政治的局勢變化，而有所變化，我們不花錢買邦交國，但是基於友誼理念相近，可以共存共榮。」立委（國）洪孟楷：「我們也希望我們的邦誼，絕對不是建立只是在利益及金錢之上，而是真真正正認同中華民國。」宏都拉斯進行總統大選有兩名喊出與台灣復交的候選人票數遙遙領先 未來是否復交決定權將在台灣手中（圖／資料畫面）宏都拉斯遭中國畫大餅，經濟大受打擊，如今政壇變天，是否切割中國，再度和我國恢復邦交？這回最終主導權，輪到台灣。原文出處：台宏斷交後悔了？ 宏都拉斯大選親台候選人大幅領先 更多民視新聞報導宏都拉斯「斷交台灣、擁抱中國」白蝦全倒！總統候選人表態想與台復交宏都拉斯30日大選受關注 保守派和中間派擬恢復與台灣邦交宏都拉斯總統大選前夕 川普公開支持國家黨候選人民視影音 ・ 14 小時前
江啟臣民調大贏何欣純18.9％？他爆仍有隱憂
[NOWnews今日新聞]《匯流新聞網》昨（30）日公布最新民調結果，2026台中市長選舉藍綠對決態勢中，國民黨立委、立法院副院長江啟臣以43.9％支持度領先民進黨立委何欣純的25.0％，雙方差距達1...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
7旬陳光復拚連任 泛藍待整合
下屆澎湖縣長選舉，民進黨在立委楊曜宣布引退、前行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲涉貪官司纏身，讓年已七旬的縣長陳光復以現任優勢下爭取連任；反觀國民黨人選至今難產，加上民眾黨虎視眈眈，前馬公市長葉竹林又於11月30日宣布參選，泛藍陣營仍待整合。中時新聞網 ・ 1 天前
看好賴清德2026翻轉藍綠版圖！陳水扁讚：最會打破魔咒的總統
距離2026地方選舉僅剩不到一年，各政黨布局逐漸明朗。對此，前總統陳水扁認為，現任總統賴清德有望在明年地方選舉寫下佳績、翻轉藍綠版圖，因為賴清德是「最會打破魔咒的總統」，而他也直呼「我的第六感很準」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
藍白合作生變？麥玉珍表態選台中市長 鄭麗文驚喊：我還沒聽說
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導國民黨與民眾黨是否能真誠在2026年選舉合作，向來都是近期政界關注的重點；只是，民眾黨不分區立委麥玉珍，昨（29）日表態有意願爭取提名角逐2026年台中市長選舉，若成真勢必會衝擊到藍營的選票，因此麥玉珍的表態更受外界矚目。不過，國民黨主席鄭麗文今（30）日下午受訪聽聞則震驚脫口喊「這我還沒聽說！」。民視 ・ 1 天前
扁：賴有望2026翻轉藍綠版圖
國民黨在2018與2022兩次地方選舉都斬獲佳績，今年又以「32：0」完封大罷免，藍營支持者期待2026九合一大選繼續保持領先，走向2028重新執政，不過黨內高層卻坦言，其實不然，「鄭麗文麻煩大了。」前總統陳水扁則認為，賴清德是「最會打破魔咒的總統」，有望在2026年地方選舉翻轉藍綠版圖，他強調「我第六感很準」。中時新聞網 ・ 1 天前
國民黨拋「一國兩區」與修改《國籍法》 民進黨中國部：就是為中共鋪路
民進黨中國部今（30）日指出，具有中國籍配偶身分的國民黨中常委何鷹鷺，退黨前拋出的關鍵質問——「中國人是中華民國，還是中華人民共和國？」一語道破國民黨長年在兩岸議題上的核心矛盾。國民黨口中高喊「中華民國」，實際政策邏輯卻全面承接中共設定的「一中原則」與「一國兩制」框架，這不是戰略模糊，而是政治詐術。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「台灣之盾」首波軍購曝光！ 愛三飛彈、美商IBCS全入列
「台灣之盾」首波軍購曝光！ 愛三飛彈、美商IBCS全入列EBC東森新聞 ・ 18 小時前
李有宜退黨！謝立功喊話黃國昌「不要忘了故人」：金門也可以推人選
曾參選新北三蘆立委的民眾黨發言人李有宜昨（11月30日）宣布辭去發言人等職務並退黨，傳出這與民眾黨主席黃國昌的「四大金釵」三蘆主任周曉芸有意參選2026議員有關。民眾黨前秘書長謝立功今（1）日直言，如果他是李有宜，一定也不舒服，必須顧及默默耕耘的人感受。「千萬不要忘了故人」，謝立功提及金門縣長陳福海，嘆永遠只記得新竹市執政，金門也是執政縣市，也可以推出自己的人選。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
不敵「金門曉姐姐」？民眾黨發言人李有宜閃電退黨！
民眾黨發言人李有宜30日上午突然宣布請辭黨內職務並退黨，引發外界關注。李有宜在臉書發文表示，將全力專注博士班學業，期待早日學成畢業後重返政壇服務。此舉被外界解讀可能與2026年新北市第四選區市議員選舉布局有關，支持者紛紛留言表達惋惜。中天新聞網 ・ 1 天前
撇清? 徐春鶯曾任北市新住民委員 蔣萬安竟一問三不知
生活中心／綜合報導台北市長蔣萬安今天出席議會總質詢，民進黨議員洪健益送上游泳圈，要蔣萬安面對政治深水區直球對決。但是蔣萬安被簡舒培問到，前北市新住民委員徐春鶯遭羈押一事，蔣萬安一問三不知，瞬間點燃議員怒火。民視 ・ 3 小時前