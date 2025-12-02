風評：2014禮讓柯文哲錯了嗎？2024逼死柯文哲對了嗎？

政治和司法是兩件事，從天秤到砝碼都不一樣，但有一件事可以在一個天秤上討論砝碼的輕重─是與非、對與錯、利與弊、得與失…；是非對錯在一個天秤上，但要注意是非對錯未必有絕對的準據；利弊得失在一個天坪上，但可討論的空間就大多了，畢竟每個人的利弊得失標準未盡相同。

民進黨腦袋壞掉不知爭取多數

扁朝重臣，英朝算重但難論隱或顯之「臣」（不知輕重），前政務委員張景森臉書又發文了，而且直接點名自己和民進黨「張景森看DPP─事後諸葛與歷史失意的方便說法」一言以蔽之，他支持民進黨二０一四支持柯文哲，翻轉台北市藍大於綠的基本結構，如今綠營支持者訕笑他，不如反省為什麼柯文哲要走「自己的路」？

張景森人長得沒有賴清德帥，腦袋比賴神好上不知多少倍。張景森言是正解，但民進黨、民進黨支持者、甚至所謂的「側翼」都不解其言，若不被權力沖昏了頭（執政十年），就是腦袋真是壞到不行。第一，複數選區選民代，愛怎麼極端無所謂，當選票數夠即可，單一選區首長，從縣市長到總統都不可能不爭取最大多數，陳水扁選市長倖勝，因為有一個弱國民黨市長候選人黃大洲，還有一個強新黨市長趙少康，否則他絕無當選可能；第二，陳水扁當選總統同樣，若無弱國民黨總統候選人連戰，他也不可能僥倖當選。重點是，陳水扁知道他是「倖勝」，不論當市長或總統，陳水扁都努力過爭取「過半民意」。

陳水扁的認知，也是蔡英文的認知，台灣的悲哀就是蔡英文八年，民進黨過半，如果蔡英文對國家發展有更深澈的願景，台灣或不至於此，遺憾的是，她到底看清楚「國家方向」了沒？她守住了兩岸「遵循憲法與兩岸人民關係條例」，但卸任前沒恢復兩岸正常往來；她擁有國會多數，却不依照政黨中立原則，把所有獨立機關經國會同意全派任「自己（綠）人」，所謂「憲法五權」，蔡英文報廢了一半，至於行政權下的所謂「獨立機關」─不論是中選會或NCC─全部瓦解，監察院更是成為「必須付薪水的笑柄」，蔡英文沒交代沒道歉沒說法，NCC迄今人員不齊，中選會在野黨推荐了，大罷免大失敗早應辭職的行政院長迄今不甘願提送名單到立法院。

賴清德要台灣斷子絕孫？

蔡英文創造了「唯綠」的提名「慣例」，賴清德以為他做為民進黨總統之繼任者也可續為之，但是，事不從人願，蔡英文八年是總統國會雙多數之「完全執政」，賴清德却是總統與國會「雙少數」，賴清德先天上就不能與蔡英文比─當然也不能與馬英九比，因為國民黨的馬英九八年也是完全執政；這本來不是問題，偏偏賴清清似乎搞不清楚「完全執政」與「少數執政」的差別在哪？這個問題說來雲淡風清，但這正是民主或者「治術」之ABC。

少數執政對民進黨而言，不是新鮮事，陳水扁八年就是如此，可怪的是，完全執政八年的蔡英文都知道少數執政該做什麼事─比方，卸任前她找了柯文哲峰會對話（她也找朱立倫只是朱沒赴約），賴清德當總統一年半，第一年不甘願也罷，經過大罷免大失敗他還不信邪，還要硬槓，除了政治性格有缺陷，這已經是政治智慧顯有不足，國家領導人的智慧攸關國運，賴清德可能弄不清楚為什麼他的民意支持度始終偏低，他連武俠小說都沒讀好，「全民安全指引」被他說不成是斷子絕孫（練成寶典必先自宮）的「葵花寶典」，不可笑嗎？

張景森以「事後諸葛」看民進黨，沒有一丁點特殊，第一，就像王世堅說台北市長九成選不過蔣萬安，不是沒人比蔣萬安好，而是照民進黨裝水泥的意識形態，擺在西瓜都能當選的南嘉高屏也罷，台北市萬萬不可能接受引戰、欺負陸配、砸錢還買不到能交貨的軍武的政客。

民進黨吃定台灣人

第二，張景森反問，「民進黨有沒有在搞柯文哲？」這真是大哉問，這個問題第一個又要問蔡英文─是新潮流想搞柯文哲？還是蔡英文想搞柯文哲？北農鬥韓國瑜而硬塞吳音寧，都是小兒科，可以推托給新潮流，但就問世大運和雙城談壇，蔡英文到底想擋不想擋？柯文哲大出風頭是真，但蔡英文豈是會因為別人搶其風頭而運用權術殺之之人？張景森好歹是「英系」，沒有故做無辜的空間，到底是新潮流還是蔡英文不想讓世大運辦好？或雙城論壇辦不下去？答案知情人心知肚明。

十年已逝，二０一四與柯文哲合作，民進黨有錯嗎？當然沒錯，放在今時此刻，民進黨提名任何人，套用王世堅的話，都選不贏；重點是，十年前，民進黨還能找到柯文哲，十年後，有柯文哲為前車之鑑，誰還敢以「無黨」之身披民進黨之戰袍？當選與否和就任與否都不是大事，大事是當你以為「義為民進黨戰」的結果是「身為民進黨殉（坐監）」，這樣一個全無政黨基本倫理道理的政黨還能信嗎？

張景森說民進黨是柯文哲的「逆行菩薩」，他真看得起民進黨，全台灣當民進黨的「順行菩薩」，任民進黨予取予求，從各種產業「國家隊」到必須斷子絕孫而不能說「不」的國防預算，民進黨還有什麼不滿？民進黨不是歷史失憶，而是吃定了台灣人。

