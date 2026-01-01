【風象星座運勢】1/2 雙子座發現商機、天秤座多方進財、水瓶座積極調整
雙子座
工作：同事信任度增
感情：規劃婚後生活
財運：多方進財機會
雙子幸運色：鈷藍
貴人：巨蟹
小人：牡羊
天秤座
工作：拿捏輕重緩急
感情：製造約會樂趣
財運：發現許多商機
天秤幸運色：那瓦霍白
貴人：射手
小人：雙魚
水瓶座
工作：積極調整心態
感情：內心非常狂野
財運：小投資大賺錢
水瓶幸運色：鴨綠色
貴人：水瓶
小人：處女
【水象星座運勢】1/2 巨蟹座充滿熱情、天蠍座傾慕轉相戀、雙魚座凸顯感性
【火象星座運勢】1/2 牡羊座默契十足、獅子座決策果斷、射手座放寬心態
【土象星座運勢】1/2 金牛座廣納眾見、處女座多元表白、摩羯座心有靈犀
