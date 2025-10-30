【風象星座運勢】10/31 天秤座注意溝通、水瓶座對上關係緊張、雙子座長輩將帶來新變化
風象星座今日運勢
(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)
★天秤座：生活精彩，感情浪漫。容易為愛花錢。注意溝通、交通、健康問題。
★水瓶座：事業發展、對上關係面臨緊張局面，須放輕鬆。晚間享樂花費大增。
★雙子座：戀愛、娛樂開心。交通奔波，注意安全。主管、長輩將帶來新變化。
今日星象總覽
月亮由水瓶座移往雙魚座的今天，諸事發展將加快腳步，但要留心衝突也隨之增加。晚間變化不斷，雖要見招拆招，實則一動不如一靜。
■留心：高處墜落、火災、氣爆、交通意外、溺水。
■健康議題：小腿抽筋、靜脈曲張、手部骨折、腳踝扭傷、腳趾受傷。
■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)
(1) 00:00至03:36前：順風順水，關係和諧。
(2) 03:36至14:16前：事情容易面臨困難、衝突，處於僵持不下的狀況；或在打磨的階段。需要耐心解決或等待。
(3) 14:16至19:46前：可小事，大事難成。適合例行公事、休閒、休息。
(4) 19:46起：計劃趕不上變化，事情容易節外生枝，常有意想不到的麻煩。需要謹言慎行，慎防上當受騙。
■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）
19:46前:雙子、天秤較佳
19:46起:巨蟹最佳，天蠍次之
