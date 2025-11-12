【風象星座運勢】11/13 天秤座防口舌是非、水瓶座理性評估、雙子座好壞兩極

蘇飛雅每日星座運勢





風象星座今日運勢

(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)

★天秤座：溝通、交通、交易熱絡，常要爭取權益。慎防口舌是非、交通安全。

★水瓶座：人際環境多變化，他人利益將和自己利益衝突。需要理性評估取捨。

★雙子座：好壞兩極，容易和家人、夥伴摩擦，需要保持冷靜，判斷優先順序。

今日星象總覽

月亮有獅子座移入處女座的今天，水火衝擊的力量來到高點，最要慎防意外的衝動和破壞力，也要避免無謂爭吵、交通安全。由於計劃趕不上變化，若能從學習的角度看待問題，反而會有不同的收穫。

■留心：交通意外、火災、爆炸、水災、地震、戰爭。

■健康議題：胸悶、心悸、心血管疾病、腹瀉、便秘、脹氣、腸絞痛、出血。

■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)

(1) 00:00至07:52前：意外衝擊、變化增加，破壞力大於建設力，需要步步為營。

(2) 07:52至20:04前：溝通、交通、交易多變化，容易出現衝突、麻煩、不對盤的局面。宜對事不對人，魔鬼藏在細節裡。

(3) 20:04起：緊張、壓力稍微走緩，適合放空、放鬆，以和為貴。

■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）

07:52前:白羊

07:52起:金牛、摩羯

