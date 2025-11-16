【風象星座運勢】11/17 天秤座事業運旺、水瓶座展現價值、雙子座把握良機

蘇飛雅每日星座運勢





風象星座今日運勢

(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)

★天秤座：事業運旺，成長、加薪、長官提攜的機會大增。但也伴隨相對責任。

★水瓶座：忙碌奔波，不斷學習成長。對上、對下關係和諧，宜展現個人價值。

★雙子座：能賺能花，敢於投資，生活愜意。可能接手高利潤或具前景的工作。

今日星象總覽

月亮在天秤座的今天，諸事發展相對順利，小事可成，尤以白天為佳。明天起，本週將進入強烈變化期，讓今天的順利暗藏迴光返照的特質。若不能速戰速決，見好就收，就要有再遇變化的心理準備。

■留心：高處墜落、天氣影響。

■健康議題：腰酸背痛、腰部扭傷、水腫。

■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)

(1) 00:00至19:52前：人際互動愉快，容易達成共識，或透過合作完成事情。

(2) 19:52起：大環境氣氛逐漸走跌，適合休養生息、休閒、休息。

■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）：

雙子、天秤、水瓶最佳。

巨蟹、天蠍、雙魚有彩蛋。

