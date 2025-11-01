【風象星座運勢】11/2 雙子座財運走揚、天秤座留心健康、水瓶座量入為出

蘇飛雅每日星座運勢





風象星座今日運勢

(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)

★雙子座：需要樂觀面對事業、主管、長輩的壓力。財運走揚，能賺更要能守。

★天秤座：溝朝目標前進，忙碌奔波，享受過程。留心健康，注意小人競爭議題。

★水瓶座：為事業或目標力爭上游。能賺更能花。量入為出，貨比三家不吃虧。

今日星象總覽

月亮在雙魚座的今天，諸事發展將依序呈現成長、放緩、加速、放空的格局。需要在變化當中，找到剛剛好的節奏。全天適合處理個人事務、陪伴所愛，也有利於身心靈的活動。慎防謊言、假象，尤其是給你時間壓力，避免讓你冷靜評估的對象；但也要避免鑽牛角尖的內耗。

■留心：水災、塌陷、坍方、火災。

■健康議題：扭傷、腳趾受傷、腳部皮膚問題、傷口感染、頭痛。

■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)

(1) 00:00至15:18前：順風順水，事半功倍。感情、合作、學習、旅行順利。

(2) 15:18至16:32前：困難、阻礙增加，需要耐心解決問題，或以時間換取空間。

(3) 16:32至21:18前：行動力走揚，容易為所愛付出，或有積極解決問題的動力。

(4) 21:18至23:39前：大勢底定，暫時難有轉圜空間，適合例行公事、休閒、休息。

(5) 23:39起：大環境氣氛轉變，由被動隨興轉為主動積極，新的想法或創意浮現。不妨早點休息，明天趁早開始。

■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）

巨蟹、天蠍最佳，雙魚次之（好壞變化多端）

