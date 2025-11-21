【風象星座運勢】11/22 天秤座交通奔波、水瓶座留意財務、雙子座關注居家

林百貨將再展文化魅力 ，12月6日以「與民共創」的精神舉辦2025府城摩登大遊行，打造《作伙來林 逗熱鬧》為94週年主題，以呼朋引伴、作伙逗熱鬧為號召，邀請大家來踅府城、作伙慶祝。遊行同時串連館內外多項大型活動，讓街道與古蹟成為人與人相遇、彼此靠近的舞台，從觀看走向參與、互動與共享，邀請市民與旅人共同走進府城的暖冬盛典，為歲末年初的城市寫下全新的熱鬧篇章。今年的主視覺特別邀請風格簡約溫暖的插畫家 Happieslin（快樂林）操刀。擅長以乾淨線條與細膩觀察捕捉城市日常與人際情感，他以旗子與彩帶為設計語彙，呼應歷年遊行的奔騰能量，描繪出熱鬧躍動的節奏與萬人共舞的畫面。除了遊行主軸外，忠義路也將封街登場，街區搖身一變成為熱鬧的城市派對，舞台表演、在地美食與互動遊戲接力上演，讓古蹟街道化為融合藝術與生活的文化舞台，為府城冬夜帶來最摩登的歡樂景象。即日起至至12月4日，林百貨將於騎樓設置共創體驗區，募集市民對臺南的想像與祝福，並在遊行隊伍之中化為在街區流動的視覺作品，讓每一位參與者都成為城市藝術的一部分。同時，艸非火工作室也將以林百貨的故事為靈感，創作旗幟懸掛於騎樓之間，展現旗海飄揚的壯麗景象

台灣好新聞 ・ 12 小時前