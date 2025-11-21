【風象星座運勢】11/22 天秤座交通奔波、水瓶座留意財務、雙子座關注居家
風象星座今日運勢
(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)
★天秤座：溝通、交通熱絡，忙碌奔波。需要依優先順序行動。注意交通安全。
★水瓶座：社交活躍，生活歡樂，但要看緊荷包。慎防被利用。管理投資風險。
★雙子座：需要專注家庭或辦公室事務。同事合作順利，因家庭相關事務獲利。
今日星象總覽
月亮在射手座的今天，太陽移入射手座，進入新的節氣。火象星座能量走揚，大環境氣氛轉趨明亮。然而，受到土星和海王星的影響，仍有陰霾遮光，事情發展易受阻礙而放慢，需要耐心解決問題，或稍做休息，下週再出發。
■留心：火災、地震、坍方、塌陷、交通意外。
■健康議題：腿部受傷或扭傷、骨折、髖關節問題。
■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)
(1) 00:00至21:14前：變化增加，挑戰出現。需要耐心解決問題，貪多嚼不爛，注意交通安全
(2) 21:14起：大勢底定，暫時難有轉圜空間。適合例行公事、休閒、休息。
■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）：白羊、獅子。
更多太報報導
【水象星座運勢】11/22 巨蟹座忙碌充實、天蠍座接受異見、雙魚座扛下壓力
蘇飛雅談星》水星逆行4星座最有感！多做一步就能化解 各星座影響全收錄
蘇飛雅談星》金星進天蠍「愛恨濃烈」 6星座影響最大！轉角可能遇到老情人
其他人也在看
羽球女將沈彥汝東京聽奧女單奪銀 (圖)
台灣羽球女將沈彥汝（前）21日在日本東京舉行的2025達福林匹克運動會（簡稱聽奧）女單金牌戰吞敗，不過仍替台灣代表團進帳一面銀牌。中央社 ・ 13 小時前
尼泊爾靜思語教學 啟發智慧看見改變
慈濟在尼泊爾持續帶動靜思語教育，好話的力量逐漸改變孩子的命運。包括一位原本不愛讀書的中學生谷迪普，過去總是整天翹課也不寫作業，卻在靜思語教學中，找到人生的方向，成績扶搖直上，老師也發覺他的領袖特質...大愛電視 ・ 2 小時前
中華電信災害防救科技成果展 展三大智慧防災系統
(記者謝政儒綜合報導)隨著極端氣候事件頻繁發生，災害風險持續升高，社會對防災意識的重視日益提升。在此環境局勢下，科技成為強化災害應變能力的關鍵力量。中華電信長期投入智慧防災領域，結合5G、AI、大數據...自立晚報 ・ 7 小時前
「首購貸款真沒問題？！」銀行「高利率、高開辦」勸退屢見不鮮 買房申貸血淚現況曝光...｜房市觀點
三年前買了預售屋的朋友，最近終於要準備交屋了，興高彩烈開始為房貸做準備的他，問了幾間銀行之後碰了一鼻子灰，他很困惑：「不是說首購族貸款沒問題嗎？怎麼成數這麼少、利率這麼高？」Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
台美談判遭爆敲定投資4千億美元 經貿辦：積極爭取調降關稅
美國向各國課徵對等關稅，衝擊多國產業，台灣目前暫行對等關稅稅率為20%，台灣持續和美國談判，希望能降低關稅稅率。英國金融時報指稱，台灣承諾赴美投資金額可能達4000億美元，且可能計入台積電在亞利桑那州中廣新聞網 ・ 1 小時前
越南籍女子在柬埔寨劫囚！落網照曝光網歪樓
[NOWnews今日新聞]柬埔寨本月18日發生一宗劫囚事件，1名女子試圖劫走即將受審的囚犯，但失敗落網，其正面影像曝光後，清秀姣好的容顏意外引發熱議。綜合《高棉時報》等柬媒報導，事發在柬埔寨東南部的柴...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
小孟老師運勢／財神爺眷顧3星座！射手有豐盛獲利入袋
生活中心／綜合報導11月21日（週五）星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師揭曉12星座本日的幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作運、財運以及感情運勢。今日獅子、處女、射手3星座財運旺，其中獅子座偏財運佳「優惠中獎率高」，處女座則有機會「打破財運枷鎖」，射手座也獲財神爺眷顧「豐盛獲利入袋」。民視 ・ 1 天前
11/22迎小雪！6生肖運勢最旺 財運「擋都擋不住」
今年二十四節氣的「小雪」將於11月22日到來，《搜狐網》命理專欄表示，「6生肖」在11月22日這天運勢最旺，擋都擋不住。中天新聞網 ・ 1 天前
將與黃子鵬成隊友！網友憶昔與郭阜林「場上火爆衝突」笑稱：真的來了啦！
體育中心／綜合報導樂天桃猿投手「老虎」黃子鵬在今年球季結束後行使自由球員權利，據傳中職各隊都有探詢意願，最後由台鋼雄鷹以5年總額6600萬的大約搶下。在黃子鵬塵埃落定之後，不少球迷也想起目前效力於台鋼的郭阜林，過去曾與黃子鵬在場上發生激烈衝突，當時郭阜林挑釁表示「來啊！來啊！」讓網友笑稱：「現在還真的來了！」FTV Sports ・ 4 小時前
【台中最歡樂登山步道】大坑9號步道根本大型美食市集！邊爬山邊吃水煎包、烤玉米，終點還有新蓋好的寧靜海觀音亭可以休息
大坑9號登山步道是台中大坑熱門熱門的登山步道之一，全長約1.6公里，來回約需70至90分鐘，近期完工的大坑寧靜海觀音亭更是引爆熱潮。大坑9號登山步道坡度平緩，加上兩側攤販林立，水煎包、咖啡、現煮玉米、麵包到蔬果、日常用品、服飾都買的到，堪稱是台中最歡樂的登山步道，不論是吃貨還是購物狂來大坑9號都能找到樂趣。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
霍建華翻拍阿部寬角色《他為什麼依然單身》Netflix Top 3！台劇《黑白原來是真的》《黑盒子》《看看你有多愛我》熱播中！Apple TV+ 《萬中選一》好評推薦｜追劇報報
本週好劇，葛兆恩與紀成澔「二搭」回歸演出直式影集《黑白原來是真的》熱度報表！新科金鐘影后楊謹華一次和兩個女兒相處的混亂家庭生活警世錄《看看你有多愛我》再度證明楊謹華的好演技！話題影集《黑盒子》迎來最高潮的精彩完結篇。霍建華翻拍阿部寬經典日劇角色的《他為什麼依然單身》必看！美劇《萬中選一》被推爆不看嗎？本週追劇報報好劇推薦一起看！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 21 小時前
林百貨2025府城摩登大遊行 12/6超過5百人30組團體共同參與
林百貨將再展文化魅力 ，12月6日以「與民共創」的精神舉辦2025府城摩登大遊行，打造《作伙來林 逗熱鬧》為94週年主題，以呼朋引伴、作伙逗熱鬧為號召，邀請大家來踅府城、作伙慶祝。遊行同時串連館內外多項大型活動，讓街道與古蹟成為人與人相遇、彼此靠近的舞台，從觀看走向參與、互動與共享，邀請市民與旅人共同走進府城的暖冬盛典，為歲末年初的城市寫下全新的熱鬧篇章。今年的主視覺特別邀請風格簡約溫暖的插畫家 Happieslin（快樂林）操刀。擅長以乾淨線條與細膩觀察捕捉城市日常與人際情感，他以旗子與彩帶為設計語彙，呼應歷年遊行的奔騰能量，描繪出熱鬧躍動的節奏與萬人共舞的畫面。除了遊行主軸外，忠義路也將封街登場，街區搖身一變成為熱鬧的城市派對，舞台表演、在地美食與互動遊戲接力上演，讓古蹟街道化為融合藝術與生活的文化舞台，為府城冬夜帶來最摩登的歡樂景象。即日起至至12月4日，林百貨將於騎樓設置共創體驗區，募集市民對臺南的想像與祝福，並在遊行隊伍之中化為在街區流動的視覺作品，讓每一位參與者都成為城市藝術的一部分。同時，艸非火工作室也將以林百貨的故事為靈感，創作旗幟懸掛於騎樓之間，展現旗海飄揚的壯麗景象台灣好新聞 ・ 12 小時前
無人機闖花蓮監獄 空投違禁品
花蓮監獄發生全台首起用無人機「空投」違禁品案件！羅姓男子涉嫌操作無人機將檳榔跟酒送進監獄內，監所人員報警偵辦，循線逮羅嫌到案，查扣無人機、遙控器等證物，羅嫌除了依侵入住居罪嫌函送法辦，因監所周邊屬於禁航區，全案依違反民航法規，移請民航局跟縣府裁罰30萬以上150萬元以下罰鍰。中時新聞網 ・ 5 小時前
假日優惠！超商指定飲品2杯99元 大杯拿鐵只要29元
萊爾富假日限定優惠，大美式/大拿鐵冰熱任選單杯只要29元。OK超商則祭出多款冬季風味飲品優惠任選2杯99元，品項包含「黑糖道系列（黑糖桂圓紅棗茶、黑糖薑茶）」、「阿華田系列」、「錫蘭紅茶拿鐵」、「靜岡抹茶拿鐵」與「焙茶拿鐵」。中天新聞網 ・ 2 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 13 小時前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 天前
又有颱風要來了！專家示警「台灣3地區」生成時間曝
生活中心／周孟漢報導今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，但從白天起將逐漸回溫，南部這2天更是有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家賈新興表示，將又有2波東北季風南下，不僅水氣會增多，溫度也會變低；令人憂心的是，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能會在26、27日於南海附近成颱，並影響台灣「3地區」。民視 ・ 1 天前
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院EBC東森娛樂 ・ 11 小時前