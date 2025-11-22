【風象星座運勢】11/23 天秤座生活愜意、水瓶座專注當下、雙子座善用資源
風象星座今日運勢
(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)
★天秤座：居家生活愜意，容易為住所、家人採購。重要賺錢計劃正在醞釀中。
★水瓶座：有明確的計劃或目標，能從做中學。需要保留能專心的時間和空間。
★雙子座：容易處理人際關係和利益問題。一分耕耘， 一分收穫。成功靠自己。
今日星象總覽
月亮由射手座移往摩羯座的今天，諸事將在混沌中逐漸發展出秩序，適合制定或執行計劃，事緩則圓。
■留心：火災、地震、坍塌。
■健康議題：腿部受傷、髖關節或膝蓋疼痛、皮膚或牙齒問題。
■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)
(1) 00:00至06:53前：輕鬆愜意，難以聚焦。適合例行公事、休閒、休息。
(2) 06:53起：適合制定新計劃，容易得到自己人的幫助，按部就班得到成果。
■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）：
06:53前: 白羊、獅子。
06:53起: 金牛、處女、摩羯
