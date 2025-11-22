【風象星座運勢】11/23 天秤座生活愜意、水瓶座專注當下、雙子座善用資源

大罷免過後，罷團為了不讓能量潰散，各地正積極籌組協會，拓展非同溫層社群，並提升民眾的公民意識，有民進黨人士形容罷團變成「類政黨」，聯電創辦人曹興誠也有培養里長的計畫，曹興誠發起的台灣人權公民聯盟持續運作，已召開幾場說明會，尋找有志之士參選里長；而曹也「樂見」理念相近的「友好人士」參選議員，為泛綠陣營的未來佈局投下變數。

太報 ・ 6 小時前