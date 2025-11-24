【風象星座運勢】11/25 天秤座相信直覺、水瓶座收穫創新、雙子座保持耐心
風象星座今日運勢
(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)
★天秤座：為家花錢，容易退換貨、修改預算、更改佈置。相信自己敏銳直覺。
★水瓶座：重要計劃或主管決定將出現變化，額外工作增加，用心可得新收穫。
★雙子座：工作忙碌，需要修正或補充不足。對他人要保持耐心。心轉，境轉。
今日星象總覽
月亮由摩羯座移入水瓶座的今天，小事可成，大事緩進。晨間工作效率最高，其次是日落後。諸事發展將由懷舊轉向創新。就算走回頭路，卻會因為不同的經驗和時空背景，帶來新的想法和做法。也許暫時沒有明顯的進展，但已醞釀修正路線的必要。本週五將是轉折的關鍵。
■留心：地震、塌陷、斷裂、中斷、高處墜落。
■健康議題：膝蓋疼痛、骨折/骨裂、小腿抽筋、肌肉酸痛、靜脈曲張、腳踝扭傷。
■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)
(1) 00:00至08:49前：按部就班，相對順利。容易遇到老舊的人事物，或是重啟對話、重談合作。
(2) 08:49至18:16前：大勢底定，維持現狀。可能有新的想法或觀念產生，適合學習、規劃、創作。
(3) 18:16起：人際互動熱絡，暗藏爭權奪利的危機。需要洞察情勢，養精蓄銳。
■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）：
18:16前: 金牛、處女、摩羯。
18:16起: 雙子、天秤、水瓶
