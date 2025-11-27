【風象星座運勢】11/28 天秤座暗藏突然損益、水瓶座防為人損財、雙子座宜順勢而為

蘇飛雅每日星座運勢





風象星座今日運勢

(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)

★天秤座：暗藏突然損益的機會。工作忙碌，魔鬼藏在細節裡。注意身心健康。

★水瓶座：可能有意外改變或突來訪客。慎防為人損財，被佔便宜。管理風險。

★雙子座：交通計劃可能被迫改變。宜順勢而為。事業企圖心和責任同步提升。

今日星象總覽

月亮由水瓶座移往雙魚座的今天，雙魚座上弦月登場，成長趨勢將面臨階段性瓶頸，必須靠耐心和毅力克服。流年土星也在今天順行，土星代表的責任、限縮將浮上檯面持續進行，並在雙魚座所代表的人事物中發揮影響，直到明年2月14日離開為止。全天變化多端，加上水星將在本週日順行，未來三天處於斷層位移的時刻，變化、震盪、阻礙多，宜靜觀其變，步步為營。

■留心：交通事故、地震、高處（空）墜落、坍方。

■健康議題：呼吸道疾病、肩頸酸痛、手部問題、肺炎。

■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)

(1) 00:00至03:24前：計劃趕不上變化，容易震盪、中斷、切割、分離/疏離，需要保持內在的平靜。

(2) 03:24至15:00前：困難、阻礙增加，事情容易拖延或節外生枝，也可能面臨左右為難的情境，適合靜觀其變。

(3) 15:00起：衝突、焦躁的能量逐漸走揚，避免意氣用事，衝動而為。但也有狗急跳牆的可能。

■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）

03:24前: 雙子、天秤

03:24起: 巨蟹、天蠍

