【風象星座運勢】11/8 天秤座處理問題、水瓶座風險管理、雙子座保持距離
風象星座今日運勢
(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)
★天秤座：忙碌奔波，慎防水土不服、交通安全。須謹慎處理外國、法律問題。
★水瓶座：為娛樂、興趣、戀愛或小孩花錢。或有投資計劃，須做好風險管理。
★雙子座：來自事業、主管、父母、長輩的壓力增加，須保持距離或學習轉念。
今日星象總覽
月亮由雙子座移入巨蟹座的今天，天王星將退回金牛座，加上土海壓力走強，困難、阻礙、壓力、糾葛不斷，全天，一動不如一靜。適合休閒、休息。宜等待明後兩天的變化後，再做決定。由於未來一週將面臨劇烈震盪，週末不妨養精蓄銳，才能用更好的狀態迎接挑戰。
■留心：交通事故、地震、高處（空）墜落、坍方。
■健康議題：呼吸道疾病、肩頸酸痛、手部問題、肺炎。
■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)
(1) 00:00至23:06前：計劃趕不上變化，容易有突發狀況，需要保持冷靜，見招拆招。
(2) 23:06起：情勢將要再度變化，或有轉變，或有轉機，宜靜觀其變，不妨先養精蓄銳。
■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）
天秤座最佳，水瓶座次之
