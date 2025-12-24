【風象星座運勢】12/25 天秤座經營樂活、水瓶座慎防摩擦、雙子座創造雙贏
風象星座今日運勢
(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)
★天秤座：可能有意外花費出現。容易為家人、住家環境付出，經營舒適生活。
★水瓶座：慎防和家人、室友摩擦，有臨時外出機會。看緊荷包，利慈善公益。
★雙子座：上午狀況多，須彈性因應。偏財運旺，宜善用外部資源，創造雙贏。
今日星象總覽
月亮由水瓶座移往雙魚座的今天，金星也進入摩羯座，日出前後，閃電發展、突發意外多。全天適合享受戀愛、社交、娛樂。重要計劃可能需要有第三人幫忙。
■留心：高處墜落、地震、爆炸、溺水、交通意外。
■健康議題：小腿/腳踝/腳部受傷或骨折、腿部或腳抽筋、下肢水腫、循環不良、淋巴問題。
■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)
(1) 00:00至09:09前：變化多端，突發事件增加，可能是驚喜，也可能是驚訝。
(2) 09:09至16:14前：輕鬆愜意，相對順利愉快。
(3) 16:15起：諸事發展逐漸加速，適合計劃行事，避免過度樂觀。
■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）：
09:09前:雙子、天秤。
09:09起:巨蟹、天蠍、雙魚最佳，金牛、處女、摩羯次之
【火象星座運勢】12/25 白羊座機會敲門、獅子座奔波忙碌、射手座發現秘密
【土象星座運勢】12/25 摩羯座合作敲門、金牛座言語流暢、處女座添購設備
蘇飛雅談星》2026年星座運勢全解析！巨蟹、雙子財富滾滾來、7星座感情閃光四射
