【風象星座運勢】12/28 雙子座慎選朋友、天秤座按部就班、水瓶座謹言慎行

蘇飛雅每日星座運勢





風象星座今日運勢

(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)

★雙子座：別人可能試圖影響你的看法或洩漏你的秘密。慎選朋友。能賺能花。

★天秤座：容易因人引爆情緒，避免完美主義壓垮自己或家人。按部就班即可。

★水瓶座：謹言慎行，避免出錯或爭執。出門前須做好準備，午後將轉為忙碌。

今日星象總覽

白羊座上弦月在今天登場，帶來激情、積極、緊張、急躁的氣氛。容易發生摩擦、衝突、競爭，時間壓力下常有狗急跳牆的狀況發生。內心太多小劇場只是內耗。

■留心：火災、交通意外、工安事故。

■健康議題：頭痛、發燒、發炎、意外血光。

■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)

(1) 00:00至09:06前，緊張壓力來到高潮，一動不如一靜，宜保持輕鬆愉悅的心情。

(2) 09:06起，諸事將有急於成長、擴張的趨勢。雖然輕鬆歡樂的氣氛增加，慎防意氣用事、不節制的問題。

今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）：

獅子、射手

