【風象星座運勢】12/8 天秤座進財順利、水瓶座機會降臨、雙子座向上發展

蘇飛雅每日星座運勢





風象星座今日運勢

(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)

★天秤座：運勢階段高峰，努力有成，進財順利。社交活躍，容易發揮影響力。

★水瓶座：機會是給準備好的人。正面競爭或衝突是提供相互了解的合作契機。

★雙子座：財運強旺，帶動事業向上發展。有重要表現機會，感情、合作愉快。

今日星象總覽

月亮由巨蟹座轉獅子座的今天，諸事發展先順後變，終小吉。雖有矛盾糾結，但能找到平衡，得到暫時的和諧與歡樂。由於本週進入火土、火海凶相高潮，困難、阻礙、變化增加，需要看清楚狀況，避免徒勞無功、上當受騙。海王星將在週三順行，水星也將在週五回到射手座，宜謀定後動，步步為營。

■留心：溺水、水災、火災、交通意外。

■健康議題：肺炎、胃部不適、胸悶、心律不整、心血管疾病。

■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)

(1) 00:00至03:00前：穩健踏實，努力有成。

(2) 03:00至10:48前：大勢底定，適合例行公事、休閒、休息。

(3) 10:48至14:18前：大環境氣氛轉為熱情，卻暗藏利益衝突、權力鬥爭和較勁的色彩，避免無謂的比較。專注帶來力量。

(4) 14:18起：壓力逐漸走弱，歡樂氣氛攀升，適合社交活動、藝文欣賞、談情說愛。

■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）：

10:48前:巨蟹、天蠍、雙魚。

10:48起:白羊、獅子、射手

