風象靠貴人暴衝、土象務實累積底氣 裴社長與瑪法達暢談2026年星座運勢

瑪法達在最新一集《裴社長吃喝玩樂》中，繼續深度解析2026 年風象星座與土象星座的流年運勢。（鏡好聽提供）

繼《裴社長吃喝玩樂》EP76的火象與水象星座的年度運勢引發熱烈迴響後，最新一集節目中邀請瑪法達，繼續深度解析2026 年風象星座（雙子、天秤、水瓶）與土象星座（金牛、處女、摩羯）的流年運勢。除此之外，瑪法達還在節目揭露2026年的投資關鍵字，讓聽眾掌握財富密碼。

風象星座：人際組隊、收穫成長

瑪法達指出，2026 年風象星座的共同關鍵字是「貴人」與「團體戰」，無論是神隊友助攻或是長官提攜，今年的成就來自「集體」，而非個人單打獨鬥。2026年是雙子座的豐收之年，過去積累的實力將轉化為事業與理財的加成收穫，但要留意三次水逆帶來的衝擊。天秤座將步入「成就年」，事業推向十年高峰，但妥協與謙卑是需要謹記的功課。水瓶座則迎來冥王星進駐的20 年大運，需釐清未來方向，下半年更有極佳桃花運，適合修成正果。

土象星座：以守代攻、穩中求勝

土象星座（金牛、處女、摩羯）在 2026 年的運勢發展較為平穩，核心策略在於一個「守」字。金牛座進入內省與落地生根的「安心年」，重心在內在盤整，但需留意 10、11 月短暫的「金星逆行」，避免在此時進行情感與金錢的重大決策。處女座進入療癒年，適合適度留白並尋求內心平定，遠離小人、口舌是非與爛桃花，並留意健康和財務的壓力測試。摩羯座今年則處於「強者邏輯」的競爭環境中，面臨贏者全拿的壓力，需發揮「不倒翁」般的韌性，在下半年土逆的挑戰中堅持到最後一哩路。

投資關鍵字：產業革命、強者越強

談及 2026 年的投資理財，瑪法達結合了上半年巨蟹與下半年獅子的特質，指出今年的投資哲學就像台南安平的「劍獅」，嘴裡咬著威力無比的七星劍，實力強大卻不輕易張揚。上半年（巨蟹能量）理財以防禦為主，聚焦房地產、傳承規劃與 AI 結合軍工等標的；下半年（獅子能量）則轉向積極，市場呈現「強者越強」的動能，可鎖定具備國防韌性、AI 應用端的優質龍頭股。瑪法達建議應透過穩健投資跟著國家國力一起成長，避免在全球財富重分配的過程中產生財富被剝奪感。

更多關於風象與土象星座的詳細運勢，以及如何掌握 2026 財富密碼？請鎖定《裴社長吃喝玩樂》EP77。也別忘了收聽 EP76 ，瑪法達大預言詳細解析火象、水象星座運勢。

