風速飆升！「14縣市」黃燈告警 小心8級強風

今（11）日下午4點28分，中央氣象署發布14縣市「陸上強風特報」，指出受東北風增強影響，自11日下午至明（12）日下午，局部地區可能出現平均風速達6級以上或陣風達8級以上的情形，氣象署已對這些地區亮起黃色燈號。

今（11）日下午4點28分，中央氣象署發布14縣市「陸上強風特報」。（圖/氣象署提供）

黃色燈號區域包括：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（包括蘭嶼、綠島）、澎湖縣及連江縣。

氣象署提醒，黃色燈號代表需要注意戶外安全。民眾在戶外應小心路樹、不穩固建築物或固定物可能因強風吹落的碎片，戶外工作者需特別留意安全。此外，應加強固定戶外物品，駕駛人行車時也應減速慢行，並隨時關注大眾運輸的延誤資訊。

目前，屏東縣的九棚測站風速最高，達到蒲福風級9級，其次為澎湖縣的湖西與望安測站，風速均達8級。氣象署也提醒，台灣地形複雜，部分地區可能無測站觀測，實際風力可能更強，民眾需提高警覺。

