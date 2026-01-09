風速飆升！「9縣市」黃燈告警 小心8級強風

中央氣象署於今（9）日下午4點27分發布陸上強風特報，指出受到偏強東北風影響，從9日下午至明（10）日晚上，蘭嶼、綠島以及苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣和澎湖縣等部分地區，可能出現平均風速6級以上或陣風8級以上的強風。

中央氣象署於今（9）日下午4點27分發布9縣市陸上強風特報。（圖/氣象署提供）

氣象署特別提醒，黃色燈號表示當地風速已達到平均風6級以上或陣風8級以上的標準。在此情況下，民眾應注意避免於戶外停留過久，尤其需防範強風導致的路樹倒塌、不穩固建築物損壞或固定物被吹落的危險。此外，戶外工作者應特別注意安全，並加固戶外物品。同時，駕駛人需減速慢行，並留意大眾運輸可能因天候影響而延誤的相關訊息。

延伸閱讀

午後搖了！花蓮秀林鄉15:50發生規模3.7地震 最大震度3級

宜蘭近海4:26發生規模3.3地震 最大震度3級

花蓮近海22:40規模3.7極淺層地震！4縣市有感