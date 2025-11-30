「風速1.9公尺」加速濃煙擴散！桃園電纜回收廠燒成焦黑 環保局籲：關閉門窗
桃園市蘆竹區龍安街一間電纜回收工廠於30日上午發生火警，現場燃起橘紅色火光並冒出大量濃煙，遮蔽整片藍天白雲。這起火警波及連棟鐵皮構造廠房，存放的回收電線、電纜、塑膠及布料燃燒產生大量濃煙，所幸無人員傷亡，火勢也未延燒至其他建築。由於現場風速每秒達1.9公尺，濃煙已擴散至下風處多個里區，環保單位呼籲民眾關好門窗，避免吸入有害物質。
桃園市消防局第三大隊長吳家豪表示，起火點是一間鐵皮蓋的電纜回收廠，火勢相當猛烈，目前已控制火勢不再延燒，消防人員正在現場拉水線進行搶救。蘆竹區中福里長詹益青指出，起火的工廠主要從事電纜線回收業務，可能是將銅線取出後，剩餘的電纜外皮堆放在工廠內。
桃園市環保局稽查科長謝宏松表示，由於現場濃煙隨風向擴散，可能受影響的區域包括中壢區內定里、蘆竹區中福里和新莊里，以及大園區的五權里。這些地區的居民應關好門窗，避免吸入隨黑煙擴散的有害物質。
目前，這起工廠火警的詳細起火原因仍待消防局火調科調查釐清。環保局也表示，是否違反空氣污染防制法，需要等火調報告出爐後才能判定。消防人員持續在現場搶救，鐵皮屋已燒得焦黑，當局正全力控制火勢，避免造成更大的環境影響和公共安全問題。
更多 TVBS 報導
桃園蘆竹工廠大火黑煙狂竄灌救中 市府示警這3區快關窗
蘆洲深夜停電後傳爆炸聲！公寓二樓起火 濃煙竄出、住戶驚逃
桃園倉庫陷火海！疑2人受困 一旁護理之家「竄黑煙」急疏散
新北蘆洲公寓竄濃煙火舌…竟是住戶在家燒廢紙 1男被帶回偵辦
其他人也在看
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火心碎一幕 印籍移工罹難前「緊緊抱著嬰兒」
即時中心／林韋慈報導香港大埔宏福苑於26日發生世紀大火，雖然港府昨（28）日宣布火勢已全面撲滅，但災情仍在持續擴大。昨日公布死亡人數至128人，仍有逾200人失聯，隨著搜索範圍延伸，死傷數字仍持續上升。這場大火牽動許多在港外籍勞工的命運。由於宏福苑內外傭人數眾多，印尼駐香港總領事表示，該區約有200名印尼籍家務工，其中仍有11人下落不明。移工團體則指出，在82名菲籍家傭中，有19人尚未尋獲。民視 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 4 小時前
新／才剛控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫與女友遭砍雙雙送醫
知名夜店大亨夏天倫日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點，沒想到今天晚上18時許,與女友在民生東路三段一處大樓地下室遭不明人士設伏襲擊，2人受傷送醫，所幸均意識清楚。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
冷空氣「一路凍到下周末」 北部低溫恐剩12°C
【記者黃泓哲／台北報導】台灣未來一周持續受到東北季風影響，天氣將愈來愈冷。天氣風險公司分析師歐宗學表示，從周二起（12月2日）桃園以北、東半部開始轉雨，周三（12月3日）降溫明顯，北部白天高溫僅18至20°C，清晨低溫更下探12至13°C，這波東北季風會一路影響到周五。另一方面，菲律賓東方海面雖有新的熱帶系統發展，但路徑不會影響台灣。壹蘋新聞網 ・ 6 小時前
今變天「全台有雨」！下波冷空氣將報到 低溫下探14度
今（30日）環境水氣稍增，雲量增加，其中在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用。中天新聞網 ・ 15 小時前
香港宏福苑大火：死亡數字升至146人，警方指房間、樓梯、天台均找到遺體
警方表示，當中54個遺體有待辨認，受傷人數為79名，另有100個案無法追查，原因包括報案人聯絡不上，資料零碎及報案人未能提供更多資料等。BBC NEWS 中文 ・ 38 分鐘前
「入冬首波冷氣團」要來了？鄭明典曬1圖給答案 明顯降溫時間點曝光
鄭明典表示，根據預報圖的色階對應溫度，綠色系和藍色系交會處代表6度，「6度有特別的意思，因為在大氣飽和的情況下，850百帕的溫度和地面氣溫大約相差8度，6＋8＝14，剛好是『大陸冷氣團』的門檻！如果大氣沒飽和，那溫差會大於8度，而如果大氣很乾燥，那就要考慮輻射冷卻。...CTWANT ・ 8 小時前
影/悚！桃園蘆竹工廠大火「電纜狂燃、巨量黑煙衝天」
桃園市蘆竹區今（30日）上午發生工廠大火，據警消的救援資訊，地點發生在龍安路二段上，上午7點10分左右獲報後，立即出動第三大隊大竹分隊人車趕往灌救，據了解現場燃燒電纜疑似為回收場，截至目前為止沒有發現有人受困，持續搶救中，巨量黑煙竄上高空的景況相當駭人，起火原因仍有待火勢撲滅後，由火調科進一步釐清。中天新聞網 ・ 13 小時前
V型降溫來了！下周冷空氣強襲「恐探12度」 最凍時間點出爐
把握好天氣！中央氣象署表示，今（30）日台灣各地溫暖，這樣的天氣型態會持續至周二白天（12月2日），周二晚間另一波東北季風南下，到時北部、宜蘭溫度明顯轉涼，最冷時間點落在周四清晨，台北、宜蘭可能下探15度，中南部屆時若雲量偏少，不排除受到輻射冷卻影響下探至12至13度，直到周五溫度明顯回升。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
才控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫驚傳「手臂遭砍傷」送醫
社會中心／綜合報導在信義區打造夜店版圖、有「夜店大亨」之稱的夏天倫，日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點。沒想到今（30日）晚間又傳出意外事件，他與女友行經途中遭人持利器攻擊，手臂被劃傷後緊急送往醫院。至於整起案件的經過與動機，警方已介入調查，正進一步釐清相關細節。民視 ・ 1 小時前
強冷空氣週三報到「北東跌冰窟」 日夜溫差將達10度
週末喜迎暖洋洋好天氣，高溫上看30度，不過局部地區需留意輻射冷卻效應，晚間至凌晨將出現明顯低溫，日夜溫差幅度達10度，提醒早出晚歸者與年長族群外出做好禦寒措施。中天新聞網 ・ 1 天前
明起水氣增！上班日「雨區擴大」4地溼答答 下週末再變天
氣象署指出，未來2天中層雲系通過，水氣逐漸增多；明天中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週一基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。氣象署說明，下週二（2日）開始東北季風增強，到下週...CTWANT ・ 1 天前
欠1萬修車費！17歲少年打工還債 遭惡煞砍到臟器外露
只因為一萬多塊就把人砍成這樣！深入追蹤這名17歲工讀生，曾三進三出這家店、生活狀態不穩定又很需要錢，他因為跟嫌犯借機車、有1萬多修車費，欠了兩個月都沒還，嫌犯一氣之下找7名同夥跑到美食商圈砍人，警方獲報後展開追緝，4小時後8人都落網，依殺人未遂罪移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
下週二入夜東北季風鋒面報到！濕涼到週五 氣溫下探14度
即時中心／徐子為報導明（30）、後（1）兩天水氣增多，中央氣象署預報指出，受到中層雲系通過影響，明天起基隆北海岸、恆春半島及東部地區有局部短暫雨；下一波明顯的天氣變化在下週二（2日）晚間，東北季風增強影響，北部、東部會濕涼到下週五（5日）。民視 ・ 1 天前
好天氣沒了！下週連4天濕冷 這天起恐大降溫「下探12度」
今（30）日同樣受到偏東風環境影響，迎風面東部地區雲量較多，不過降雨並不明顯。天氣風險分析師歐宗學表示，今日將開始有水氣移入，預估西半部地區雲量也會增多，從晴天漸轉多雲或陰，部分地區會有短暫雨機會，不過範圍不大且雨勢微弱。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
亡兒最後傳訊！她淚崩「母困21樓沒人能幫」
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑26日發生大火，7棟大樓同時延燒，逾43小時才撲滅火勢，至少造成128人死亡。一名倖存的住戶淚崩回憶，72歲、行動不便的母親獨自被留在21樓，她在樓下不斷打電話...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
布魯斯威利後事決定「捐贈腦袋」！愛妻曝他聖誕假期規劃
70歲好萊塢巨星布魯斯威利（Bruce Willis），因罹患失語症身體狀況逐漸惡化，目前已宣布息影並由妻女共同陪伴照顧。而現任老婆艾瑪合明（Emma Heming Willis）日前在書中透露他的身後事規劃，面對感恩節及聖誕節假期，也曝光他的最新現況。中時新聞網 ・ 7 小時前