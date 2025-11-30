「風速1.9公尺」加速濃煙擴散！桃園電纜回收廠燒成焦黑 環保局籲：關閉門窗

桃園市蘆竹區龍安街一間電纜回收工廠於30日上午發生火警，現場燃起橘紅色火光並冒出大量濃煙，遮蔽整片藍天白雲。這起火警波及連棟鐵皮構造廠房，存放的回收電線、電纜、塑膠及布料燃燒產生大量濃煙，所幸無人員傷亡，火勢也未延燒至其他建築。由於現場風速每秒達1.9公尺，濃煙已擴散至下風處多個里區，環保單位呼籲民眾關好門窗，避免吸入有害物質。

蘆竹黑色濃煙竄天，電纜回收廠大火，警消搶救。（圖／TVBS）

桃園市消防局第三大隊長吳家豪表示，起火點是一間鐵皮蓋的電纜回收廠，火勢相當猛烈，目前已控制火勢不再延燒，消防人員正在現場拉水線進行搶救。蘆竹區中福里長詹益青指出，起火的工廠主要從事電纜線回收業務，可能是將銅線取出後，剩餘的電纜外皮堆放在工廠內。

廣告 廣告

桃園市環保局稽查科長謝宏松表示，由於現場濃煙隨風向擴散，可能受影響的區域包括中壢區內定里、蘆竹區中福里和新莊里，以及大園區的五權里。這些地區的居民應關好門窗，避免吸入隨黑煙擴散的有害物質。

目前，這起工廠火警的詳細起火原因仍待消防局火調科調查釐清。環保局也表示，是否違反空氣污染防制法，需要等火調報告出爐後才能判定。消防人員持續在現場搶救，鐵皮屋已燒得焦黑，當局正全力控制火勢，避免造成更大的環境影響和公共安全問題。

更多 TVBS 報導

桃園蘆竹工廠大火黑煙狂竄灌救中 市府示警這3區快關窗

蘆洲深夜停電後傳爆炸聲！公寓二樓起火 濃煙竄出、住戶驚逃

桃園倉庫陷火海！疑2人受困 一旁護理之家「竄黑煙」急疏散

新北蘆洲公寓竄濃煙火舌…竟是住戶在家燒廢紙 1男被帶回偵辦

