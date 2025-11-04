風采．神采．詩采（下）紀念葉嘉瑩老師

葉嘉瑩教授曾說，聽過我講課的，或者看過我書的，只要「人心」不死，我會等待，一定有留下的「蓮心」開出花來。（本報資料照片）

葉嘉瑩教授（右）親臨「葉嘉瑩手稿著作暨影像展」，與照片中年輕時的自己相見歡。（本報資料照片）

《迦陵學詩筆記》（上、下）由顧隨教授主講，葉嘉瑩教授筆記，顧之京整理出版。（本報資料照片）

葉老師聽了顧先生所有的課，畢業後再回校旁聽，前後六年，記下了八本筆記，無論到哪兒，隨身攜帶，是她教學工作和生活奮鬥中的力量。她時常想把太老師所論詩歌本質、美學精髓、品評鑑賞及創作方法都整理出來。多年後，她做到了。首先是簡易小本《駝庵詩話》之問世。然後與顧家小女兒顧之京合作，陸續出版顧先生的文集、文論。在台灣也發行了厚重兩大冊《迦陵學詩筆記》，上冊「詩學」、下冊「詞曲」。讓我們這些追尋老師、時而學習之的老學生，有幸循跡進入太老師深厚的學問與才情，溫習葉老師從年輕到老，為詩歌奔騰的心靈。捧讀後也才了解，這師徒二位曠世奇才，奇的是什麼？甭提功名利祿，著述創作也不在話下，卻是他們傳承古典詩歌神髓，奉獻一生的使命感！

1948年，葉老師離開北平，告別家人與老師，南渡結婚。從上海乘輪船往台灣，就在微曦中由基隆轉乘火車，深夜方抵左營。生活氣候等一切都不習慣，書也寄丟了。她常作一個夢，跟同學去找老師，卻困進蘆葦中走不出來。這個夢是她這段時期的寫照。她與丈夫先後遭遇白恐牢獄之災。她帶著女兒設法教書維持生活，並忍受精神上的「天壤之悲」。沒有詩情，只有勞碌磨難。

這時渡海受聘到臺大，篳路藍縷重建中國古典文化學術研究與教書工作的士林前輩們，推介葉嘉瑩老師來中文系教課。戴君仁先生其實是葉老師輔仁大一的國文老師，批改過不少她的作文，說她「反覆慨嘆，神似永叔。」許世瑛先生也是輔大老師，還在察院胡同租過葉家的南房，許先生記得很清楚，「這個年輕女學生常隔著院子吟詩朗朗。」鄭騫先生對葉老師更是親切，他是太老師顧隨先生在燕京大學時，亦師亦友的至交，一見面就邀請葉老師到校內宿舍和家人一起住。系主任臺靜農先生則是看到推介資料中葉老師的詩作，當場決定發聘！我們入學的時候，這幾位先生仍坐鎮臺大，學問與風骨讓學府氣象恢宏，學風泱泱。

非常感動他們對葉老師器重，對這位詠絮高才的教學肯定。當淡江中文系開辦，許先生出任系主任，他就要葉老師去教第一班詩選課，後又增開詞選、曲選，以及杜甫詩、陶謝詩、蘇辛詞等重頭課程。不久，輔仁在臺復校，戴先生受聘系主任，詩選、詞選等文學入門課也交託葉老師。他們與臺先生商量，臺大的大一國文、歷代文選等要批改作文的減去，交換專書杜甫詩和詩選。在此不厭細瑣交代葉老師在三校開課種種，實在是因為心中迴盪著這幾位仁厚君子，大人先生，他們懇切愉朗的言談笑貌。

從1954年到1969年，這前後十五年的教學生涯，雖是生活中的重擔，一家五口都靠她一人工作養家，卻也是教學相長的珍貴基地，前述所有師友同道的器重、推崇，學生們的親近與敬愛，校園中認真探討、積極向學的風氣。葉老師詩詞學養如魚得水地發揮，解析論述的功力，也在她一篇篇文論發表中建構拓展出來。

1954年，她初寫辛棄疾，在幼獅文藝發表，接著寫靜安詞、李義山詩，寫人間詞話，說莊子等等，分別在大學學報、文學雜誌、文星等熱門刊物發表。接著受邀撰寫〈中國詩體之演變〉、〈杜甫秋興八首〉，〈幾首詠花的詩和一些詩歌有關的話〉等等。當〈從「豪華落盡見真淳」論陶淵明之「任真」與「固窮」〉在徵信新聞報發表時，引起外地學者騷動評論。

教我們班的時候，中文系學生第一次辦演講，就請葉老師來講，班代柯慶明在黑板上寫下「拆碎七寶樓台不成片斷－論吳夢窗的詞」之驚人講題。後來老師這篇文章發表在1968年的純文學上，題目簡化成：〈拆碎七寶樓台－談夢窗詞之現代觀〉。文章付印時，葉老師在美國，我奉命到純文學校對，坐在林海音女士身旁，等待印刷廠送稿子來，緊張得手心一直出汗。

這幾年老師雖在國外，仍從幼獅文藝發表〈談詩歌的欣賞與人間詞話的三種境界〉，又在純文學發表 〈從「人間詞話」看溫韋馮李四家詞的風格－兼論晚唐五代時期詞在意境方面的拓展〉，我猜，對這個長題目，林阿姨跟葉老師都不認為需要改，讀者進步了。

1970年，〈從比較現代眼光看幾首中國舊詩〉發表於現代文學。同年，專書《迦陵說詩》由三民出版，《迦陵談詞》 由純文學出版。就這兩本，我們這批台灣學生，一直抱著溫習，回憶我們的詩選課，想念老師。

老師離開台灣，前往密西根、哈佛等校交換，又因家人需要安置，她需要工作，而轉往加拿大UBC停留。聽說許多學長學姐趁留學、考察、研討會之便，特地繞往北美看望葉老師。高我們一屆的吳宏一就是，一面跟老師說話，忍不住落淚，「以為永遠見不到老師了！」是的，就是這心情。同班林水檺從吉隆坡繞過大半個地球，到UBC拜在葉老師門下念碩士，之後才安心回到大馬繼續研究並教學有成，他是葉老師飄到南國傳遞詩歌種子的代表。施淑學姐從淡大到臺大，又到加拿大，追隨相伴多年，就是要在老師近旁讀書，我最羨慕她，常聽到老師清晨吟詩朗誦的美妙音韻。

葉老師在溫哥華住了45年，比台灣「更」是第二故鄉。（老師把台灣一直放在心上，數度回中文系講學，清大、臺大、淡大、輔大、中研院、中央圖書館及敏隆講堂做系列演講。）加拿大學術界待她溫厚崇敬，任教UBC之初，學校就奉她為寶藏，聘她為終身教授。1991年當選加拿大皇家學會院士，有史以來唯一的中國古典文學院士，以後大概也不必有了。溫哥華自然環境美，華人移民中，擅長書畫藝術的各界專業人士很多。葉老師每天在圖書館勤於研究，也積極剖析西方文學藝術美學理論，待到夜晚方回。不過她常在友人家中辦詩詞講座，吸引甚多對傳統文化有信仰的雅士，溫哥華好友還幫她翻譯出版了她的詩作。大家推崇她，敬愛她，護著她遊山玩水，也支持她回中國的詩教傳承志業，默默慷慨解囊，令人尤其感動。

1976年她大女兒言言離世，兩年後秋天，葉老師決定要回中國教書，她寫下一首詞留給大家：「天涯常感舊，江海隔西東。月明今夜如水，相憶有誰同。燕市親交未老，台島後生可畏，義氣各如虹。更念劍橋友，卓犖想高風。雖離別，經萬里，夢魂通。書生報國心事，吾輩共初衷。天地幾回翻覆，終見故園春好，百卉競芳叢。何幸當斯世，莫放此生空。」是告別，也是明志。「書生報國成何計，難忘詩騷李杜魂。」

七O年代，尚在文革末期，葉老師參觀了當時的新建設，和舊社會截然不同，但在火車上看到有人手捧《唐詩三百首》，暗喜且欣慰傳統文化中的種子並未毀燼。看到「批林批孔」的大字報，心裡的希望又沉下去。在長城買到《天安門詩抄》，是無名大眾因周恩來去世，自發寫出數百首舊詩輓聯追悼和抒發，葉老師深為感動。本來以為「平生所學，是無法報效祖國了。」而種種跡象，堅定她的心志，1978-79年間，正式向國家教育部門寫信申請。

這與葉老師遽然失去長女言言和女婿的打擊劇痛，有直接的關係。自言承受隱忍了半世憂勞，終覺可能舒緩一下，但「萬盼千期一旦空，殷勤扶養付飄風」。她傷痛至哀，足不出戶數十日，寫下哭女詩十首，詩讓她看到自己，最後「覺悟」了；人生的幸福與不幸，皆一瞬俱滅。什麼是價值？什麼是意義？什麼是我最該追求的理想，最該奉獻一生的使命？如何「以無生之覺悟為有生之事業，以悲觀之體驗過樂觀之生活？」這才是每一個人必須為自己找到答案的題目。

於是每年寒暑假，葉老師自費坐經濟艙到北大、南開及各地十餘所重要大學做系列講課。南開李霽野先生親自懇談邀請，全校給予高規格禮遇。中文系七十幾歲的系主任每堂跟學生坐第一排全程聽講，數學家校長夫婦也經常來上課。來自各系各校的學生，擠滿了間間教室和走廊過道不說，還有私自假造聽課證意圖混進來的事。這樣每逢寒暑假就周遊列國到各校講課的日子悠悠過了十年。

直到1989，葉老師從UBC退休，天津南開大學請她成立「中華古典文化研究所」，2015又為她建立古雅四合院「迦陵學舍」，葉老師可以隨時在裡面談詩論道。

聽到九十幾歲的老師在鏡頭前大聲說「我就是愛講課」！令我熱淚盈眶。她的八十歲、九十歲、百歲壽誕，都在南開的盛大慶祝會和研討會中度過，直到2024年11月24日，她微笑揮別人間痴愚的我們那一天，她已在南開活躍了四十五年。講學、培育師資、指導研究生，到處推動兒少古典詩歌的賞析與學習。近來年年舉行以葉老師為號召的「迦陵杯」中國詩教大賽，分教師組和學生組，縣市初賽，省級複賽，再挑選古雅景點城市舉辦決賽，網路平台常跳出優勝者視頻。在今日中國重視古典文化的氛圍中，「迦陵杯」的影響有增無減。孩子們的心靈都在設法回應「詩歌中生生不息的生命。」

迦陵學舍庭院中的荷花，年年枯榮盛放變化多端。「蓮實有心應不死，人生易老夢偏痴，千春猶待發華滋。」

漢墓中的千年蓮子，經悉心培育，真的又發芽開花。葉老師說，當面聽過我講課的，或者看過我書的，只要「人心」不死，我會等待，一定有留下的「蓮心 」開出花來。（本文與十一月號《文訊》雜誌同步刊出）