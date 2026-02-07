風險資產回穩 比特幣反彈站回7萬美元

（中央社紐約/倫敦6日綜合外電報導）比特幣今天重新站上70000美元大關。此前，全球股市重摔重創各類風險資產，比特幣一度跌到16個月新低，但在科技股與貴金屬強勢反彈帶動下，比特幣價格有所回升。

路透社報導，全球最大加密貨幣比特幣最新上漲逾11%，報70321美元，盤中最高觸及71464.96點，收復稍早跌至60017.6美元的失土，那是自2024年10月24日以來的最低點。比特幣創下自2023年3月以來的最大單日漲幅，但本週仍下跌約8%。

加拿大豐業銀行（Scotiabank）多倫多首席外匯策略師歐斯本（Shaun Osborne）說：「對於本週承受壓力的風險資產來說，今天感覺像是盤整的一天。」

自去年10月發生創紀錄崩跌，導致比特幣自歷史高點重摔以來，數位貨幣市場已低迷數個月，投資者對這些資產的情緒也隨之降溫。

比特幣6日的低點是自2024年10月初以來最低。就在那時，由於川普曾在競選活動中表示有意支持加密貨幣，隨著他快要贏得美國總統大選，比特幣的漲勢也開始加速。

然而，市場參與者對今天的反彈持保留態度。

選擇權市場顯示，隨著對下行保護的需求增加，投資人預期比特幣將進一步下挫。去中心化選擇權平台Derive.xyz的數據顯示，比特幣看跌期權的未平倉量大增，反映市場預期價格將進一步下跌。（編譯：張曉雯）1150207